Tadeo García Zalazar dio detalles del "súper" ministerio que encabeza

A pocos días de haber jurado al frente del ministerio de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar dio detalles acerca de cómo se realizarán las tareas dentro de cartera. El exintendente de Godoy Cruz aún espera que la Legislatura apruebe su pliego para también ocupar el cargo de director General de Escuelas.

"Hay tres ejes importantes para tomar esta decisión. El primero tiene que ver con lo que se dijo en campaña que se relacionaba con reestructurar el Estado. El segundo es para optimizar recursos y generar ahorro. Finalmente, para hacer la cartera más eficaz y eficiente, eliminando burocracia y obstáculos", detalló García Zalazar.

En este marco, aseguró que la inversión en infraestructura escolar no se detendrá, por el contrario, se duplicará.

Acerca de las críticas que recibió por su escaso conocimiento en materia de educación, García Zalazar valoró su perfil como administrador público. "No hace falta un médico al frente de Salud, sino una persona que sepa gestionar", ejemplificó y sumó: "Soy docente titulado de enseñanza primaria, aunque nunca ejercí y solo dí clases particulares. Después fui docente investigador en ejercicio del cargo y a través de concurso durante muchos años. Eso me dio una vinculación con el sistema educativo. Respecto a la gestión del sistema educativo, también he tenido cargos consejero directivo, consejero superior".

Respecto a los anuncios y cargos que faltan por establecer, el ministro indicó que la próxima semana se conocerá quiénes ocuparán las segundas líneas y evitó confirmar si Diego Gareca estará o no a cargo de Cultura.

Política educativa

"No vamos a destruir lo que hicieron bien las gestiones anteriores", señaló el exintendente al ponderar el sistema GEM. "Vamos a hacer un censo de matemática y hacer hincapié en el idioma", indicó como uno de los ejes de gestión. También adelantó que se trabajará en mejorar la conectividad en las escuelas con internet de mayor velocidad: "Ya hay un plan muy ambicioso en marcha".