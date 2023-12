Santiago Bausili fue oficializado como presidente del Banco Central: con qué se encontrará en los primeros días de gestión

Santiago Bausili fue oficializado como el presidente del Banco Central, desde donde se abocará a la tarea de ponerle fin a un déficit cuasifical de más de $ 22 billones, recomponer el nivel de las reservas internacionales, arreglar los pagos atrasados a los importadores, frenar la emisión monetaria y atenuar la aceleración de la inflación. El economista fue designado y oficializado en el Boletín Oficial de este martes.

También se oficializó a Vladimiro Werning como vicepresidente y a Daniel Lew, Marcelo Griffi, Agustín Pesce y Juan Ernesto Curuchet como directores de la entidad.

Difícilmente pueda encontrarse entre los economistas a alguien que muestre tantas coincidencias con el ministro de Economía, Luis Caputo: al igual que él, Santiago Bausili es egresado del Colegio Cardenal Newman y se desempeñó profesionalmente en el JP Morgan y el Deutsche Bank, además de secundarlo en la función pública entre 2015 y 2018, primero como subsecretario y luego como secretario de Finanzas.



El jueves 7 de diciembre, Santiago Bausili tuvo una reunión con el presidente saliente del Banco Central, Miguel Pesce, quien le brindó "información sobre la coyuntura monetaria, cambiaria y financiera", en el marco de las tareas de transición, de acuerdo con lo consignado en un comunicado oficial.

Bausili asume como presidente del Banco Central.

Con qué se encontrará Bausili en el Banco Central

El nuevo Directorio del Banco Central debería celebrar su primera reunión el jueves 14 de diciembre, 24 horas después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de a conocer la inflación de noviembre.



En esos encuentros generalmente se decide la continuidad o el cambio de la Tasa de Política Monetaria, en base a la que se fijan los intereses de los plazos fijos y, además, la de los pasivos remunerados.



Al respecto, a partir del martes 21 de noviembre -primera licitación después del balotaje que consagró a Javier Milei como presidente- comenzó a operar un cambio en la composición de esos pasivos, ya que el stock de pases (instrumentos a 24 horas) superó al de letras de liquidez (lelis, a 28 días).



De acuerdo con un informe de la consultora Quantum Finanzas, del 18 de agosto al 30 de noviembre, el stock de pasivos remunerados tuvo un incremento nominal del 14,9%, lo que representó una caída en términos reales del 20,5%, pero en ese lapso la proporción de pases se elevó del 29,7% al 65,8%, lo que implica a su vez un cambio en el perfil de vencimientos.



Esa realidad es la que llevará a Santiago Bausili y Luis Caputo a intensificar gestiones para conseguir el financiamiento necesario para ponerle fin a lo que en el mercado financiero suele denominarse la "bomba" del déficit cuasifical.



La recomposición del nivel de reservas internacionales es otro de los desafíos de la autoridad monetaria: distintas evaluaciones fijan el monto negativo de reservas líquidas en torno de los US$ 12.000 millones, en tanto los informes oficiales del Banco Central dan cuenta de una caída de las reservas brutas de US$ 23.253 millones en lo que va de 2023, es decir una merma del 52,1% respecto de los US$ 44.598 con los que cerró el año pasado.



Por otra parte, Santiago Bausili comienza su gestión con el reclamo de sectores industriales por las demoras en el pago de la importación de insumos: en su última encuesta, la Unión Industrial Argentina aseguró, en base al relevamiento de pasivos externos dado a conocer por el BCRA, que "la deuda comercial por importación de bienes y servicios aumentó US$ 17.430 millones entre diciembre de 2021 y junio de 2023 y se estima que habría aumentado US$ 31.150 millones en total de acuerdo con estimaciones hasta el mes de octubre".

El Boletín Oficial con la designación de Bausili