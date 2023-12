En vivo: terminó la velada en el Colón, la última actividad del día de Javier Milei

22.40 - Javier Milei se retiró del Colón junto a Fátima Florez

El presidente Javier Milei asistió a la gala tradicional del Teatro Colón para cerrar su jornada de asunción y se retiró en compañía de su pareja Fátima Florez.

En el ingreso al Colón fue recibido por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el director del teatro, Jorge Telerman.

El Presidente y su novia se ubicaron en el palco presidencial junto a su vicepresidenta, Victoria Villarruel, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

21:54 - "Libertad, libertad": el recibimiento del público a Milei

Los presentes en el Colón recibieron con un cálido aplauso al presidente y por algunos segundos cantaron al grito de "Libertad! Libertad!". Sobre el final, Milei lanzó su grito característico: "¡Viva la libertad, carajo!". Allí, presenciarán la obra Madame Butterfly, en un evento que tendrá una duración aproximada de 40 minutos.

21:47 - Javier Milei llegó al Colón para presenciar la velada de gala en su honor

El presidente llegó acompañado de su hermana, Karina. Fueron recibidos en la entrada por Jorge Faurie, que estuvo a cargo del traspaso presidencial. Al ingresar, se saludó con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

21.30 - Llegó Victoria Villarruel al Teatro Colón

Sin estar acompañada por Milei, que todavía no llegó, la vicepresidenta arribó al edificio minutos antes de las 21:30 para asistir a un concierto de música clásica. Fue recibida por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en lo que será el último acto de la jornada en el que participará. Antes, arribó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

20.13 - El Teatro Colón ya espera a Javier Milei para la velada de gala

19:45 - Javier Milei ya participa de la ceremonia interreligiosa en la Catedral

Tras tomar juramento a sus nuevos ministros en el Salón Blanco de Casa Rosada, la agenda del presidente continúa en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde participa de una ceremonia interreligiosa.

El evento es presidido por el arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. Se trata de la invocación interreligiosa entre las religiones más representativas del país.

Para esta ceremonia, el Vaticano enviará como delegado a un Nuncio Apostólico. Se trata del arzobispo español Alberto Ortega Martín, quien estará en nombre del Papa Francisco.

18.45 - Milei derogó un decreto de Mauricio Macri

Karina Milei juró como Secretaria General de la Presidencia. Esto fue luego de que Javier Milei derogara el decreto sancionado durante la presidencia de Mauricio Macri, para establecía la prohibición del nombramiento de familiares directos dentro del gabinete. Será la primera mujer que ocupe ese cargo.

18.40 - Ya juraron todos los integrantes del Gabinete de Javier Milei

En una ceremonia sin presencia de la prensa ni con transmisión oficial, el presidente le tomó juramentos a sus 9 ministros en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Quienes juraron fueron Luis Caputo (en Economía), Sandra Pettovello (en Capital Humano), Patricia Bullrich (en Seguridad), Luis Petri (en Defensa), Guillermo Ferraro (en Infraestructura), Guillermo Francos (en Interior), Mariano Cúneo Libarona (en Justicia), Diana Mondino (en Cancillería) y Mario Russo (en Salud). Además, Nicolás Posse firmó como nuevo jefe de Gabinete.

La foto oficial de Javier Milei con su Gabinete.

18.30 - La palabra de Zelenski tras finalizar su encuentro con Milei

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el presidente Javier Milei mantuvieron una conversación que se prolongó por dos horas. Al finalizar, el mandatario extranjero lo comunicó a través de sus redes sociales, acompañado de una foto de la reunión.

"Sostuve una reunión bilateral con Javier Milei Hoy, las calles y plazas de Buenos Aires se llenan de la palabra “libertad”. La libertad es lo que nos une a nosotros, Ucrania y Argentina. Realmente lo apreciamos, lo protegemos y estamos dispuestos a fortalecerlo juntos", expresó Zelenski en su cuenta de X

El mensaje y la foto de Zelensky

18.10 - La jura de ministros es sin televisación

El presidente Javier Milei decidió que la jura de los ministros que componen su Gabinete no será transmitida por televisión y que los periodistas acreditados no podrán ingresar al Salón Blanco.

Las imágenes de las distintas juras serán luego compartidas por el Gobierno.

Luis Caputo (en Economía), Sandra Pettovello (en Capital Humano), Patricia Bullrich (en Seguridad), Luis Petri (en Defensa), Guillermo Ferraro (en Infraestructura), Guillermo Francos (en Interior), Mariano Cúneo Libarona (en Justicia), Diana Mondino (en Cancillería) y Mario Russo (en Salud), son los 9 ministros que juran este domingo.

18.00 - El mensaje de Zelenski antes de entrar a la reunión con Milei

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el flamante mandatario nacional, Javier Milei, mantuvieron una reunión este domingo en Casa Rosada.

Si bien todavía no se sabe sobre los temas tratados, el mandatario ucraniano, que viajó a Argentina en pleno conflicto bélico con Rusia, declaró: "Estoy seguro de que Milei nos va a apoyar en Naciones Unidas", dijo.

De la reunión también participó la canciller Diana Mondino.

17.50 - La agenda de Milei para este lunes

El presidente Javier Milei encabezará este lunes en la Casa de Gobierno la primera reunión de su Gabinete, mientras el vocero presidencial, Manuel Adorni, ofrecerá también en la Casa Rosada una conferencia de prensa.



En el primer día hábil de la nueva gestión, será el vocero presidencial quien comience con su tarea: a las 8 está previsto que dé su primera rueda de prensa en la Sala de Conferencias de la sede gubernamental, en cuyo transcurso se referirá a la agenda presidencial y a una de las medidas que adoptará el Gobierno.



Una hora después, a las 9, el presidente Javier Milei encabezará la primera reunión de Gabinete de su Gobierno, en la cual se abordarán las medidas iniciales a implementar por su administración.



En tanto, a las 11, Milei mantendrá una reunión bilateral, acompañado por la canciller Diana Mondino, con el vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, el máximo órgano legislativo de ese país, Wu Weihua, enviado especial del presidente Xi Jinping a la asunción del nuevo mandatario argentino, comentaron los voceros.

17:45 – El mensaje de Marcos Galperín a Milei: "Mucha suerte"

El empresario argentino, y creador de MercadoLibre, Marcos Galperín, utilizó la red social X para referirse a la asunción de Javier Milei.

"Felicitaciones Presidente Javier Milei. Mucha suerte para esta transformación que necesita Argentina para volver al camino del trabajo, el progreso y la generación de valor que nos permitan salir de la decadencia y la pobreza en la que nos hundió el populismo", señaló.

Además, agregó que la nueva presidencia del líder de La Libertad Avanza "ojalá devuelva" a la Argentina "muchas décadas de capitalismo, democracia, libertad y crecimiento".

16.00 - El presidente estampó su primera firma sobre un DNU

Javier Milei a las pocas horas de jurar como nuevo presidente de la Nación, firmó su primer decreto de necesidad y urgencia, el cual trata del cambio en la estructura del Gabinete y el paso a 9 ministerios.

"Atento la nueva gestión de Gobierno resulta necesario adecuar las disposiciones de la Ley de Ministerios y los objetivos planteados con el propósito de racionalizar y tornar más eficiente el actuar del ESTADO NACIONAL", dice el DNU en el primer párrafo.

15.18 - Milei sale por primera vez al balcón de la Casa Rosada

El flamante presidente, Javier Milei, salió al balcón de la Casa Rosada para cantar "Hola a todos, yo soy el león...", canción de La Renga, titulada Panic Show, que hizo propia en su campaña. Los asistentes a Plaza de Mayo cantaron "peluca, peluca".

El presidente antes de su aparición se besó con Fátima Florez, quien durante el discurso ante la gente presente en la plaza, estuvo detrás de él al igual que Karina Milei.

14.13 - Comenzaron los saludos de comitivas extranjeras

El presidente Javier Milei llegó a Casa Rosada donde comenzó a recibir los saludos de las comitivas extranjeras y los líderes internacionales que llegaron para acompañarlo en la asunción.

13.26 - Ya como presidente, Javier Milei ingresó a la Casa Rosada

Como durante todo el trayecto desde el Congreso, Javier Milei fue acompañado por su hermana Karina en el ingreso a la Casa Rosada. Fue recibido por Jorge Faurie, el excanciller de Mauricio Macri que se está encargando del protocolo del acto de asunción.

"Señor presidente, Casa Rosada sin novedades", le dijo un granadero para darle el tradicional saludo del ingreso a los nuevos presidentes a la Casa de Gobierno.

También lo recibió la canciller, Diana Mondino, que lo acompaña hasta el despacho presidencial.

12.50 - Milei y su hermana rumbo a la Casa Rosada en un descapotable

Javier y Karina Milei se subieron al Mercedes Benz 170S descapotable para dirigirse a la Casa Rosada luego del discurso en las escalinatas del Congreso. A las pocas cuadras se bajó y empezó a caminar.

Después de hacer un tramo caminando y saludando a la militancia, se volvieron a subir al descapotable y se acercan a la Casa de Gobierno, donde recibirá el saludo de las comitivas extranjeras y luego le tomará juramento a sus ministros.

Antes de llegar a la Plaza de Mayo, el auto se volvió a frenar y los Milei se bajaron para saludar a un perro, un golden retriever. Detrás del auto van los Granaderos.

Una vez entrado a la Plaza de Mayo, Milei se volvió a bajar del descapotable y se dispone a llegar caminando hasta la Casa Rosada, acercándose por momentos a saludar a los manifestantes.

12.12 - Javier Milei da su primer discurso como presidente

"Hola todos", arrancó Javier Milei, recordando el tema de La Renga. "Hoy comienza una nueva era en la Argentina y comienza una era de reconstrucción de nuestro país", dijo el flamante presidente. Y continuó: "Una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. Hoy enterramos décadas de fracasos y peleas sin sentido".

"El modelo ha fracasado. Estas elecciones han marcado el punto de quiebre de nuestra historia", aseguró Milei ante una multitud que se juntó en la Plaza del Congreso.

"En estos días mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea claro: ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros". Al hablar de los déficit recibidos, la gente cantó "motosierra, motosierra". "Haber emitido por 20 puntos del PBI como hizo el gobierno saliente no es gratis, lo vamos a pagar con inflación", afirmó el Presidente.

Sobre el cepo cambiario, afirmó que constituye una "pesadilla social y productiva", y comparó el contexto actual con el Rodrigazo. También describió los pasivos del Central como peores a los que había en la previa a la hiperinflación de Alfonsín. "15 mil por ciento anual de inflación", es lo que anticipó que podría darse de no tomar medidas.

"No hay solución alternativa al ajuste", aseveró Milei, al enumerar otras herencias, como las deudas con importadores, o las deudas de YPF, el Banco Central o el Tesoro. "La bomba de deuda asciende a 100 millones de dólares, que hay que agregarle a la deuda ya existente".

"Esto transcurre en una economía que no crece desde 2011 y el empleo formal se mantiene estancado, y es superado por el empleo informal. Por eso no debería sorprender que los salarios reales se hayan destruido", explicó. Los posicionó en los 300 dólares mensuales promedio. "Nos han arruinado la vida", espetó. "No debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes".

"Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo. Todos los programas de gradualismo terminaron mal", definió Milei. "Para hacer gradualismo es necesario el financiamiento, y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo: 'No hay plata'", agregó.

"Habrá estanflación, es cierto. Pero hace mas de una década que vivimos en estanflación, este el ultimo mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina. Habrá luz al final del camino"

"Sabemos que será duro", aseguró y luego citó a Julio Argentino Roca.

Después de hablar de lo económico se refirió a la inseguridad y el narcotráfico. "Argentina es un baño de sangre. La anomia es tal que solo el 3% de los delitos es condenado. Se acabó con el siga a siga de los delincuentes", aseveró.

En materia social habló de los números de pobreza y un "tejido social roto". Definió que existe un "sistema que solo genera más pobreza". "La única manera de salir de la pobreza es con más libertad", definió.

"Solo el 16% de los chicos se reciben en tiempo y forma de la escuela", se lamentó. Y señaló que el 60% que termina la escuela no puede resolver un problema matemático, citando las pruebas PISA. "Si se levantara Sarmiento y viera lo que hicieron con la educación".

"En materia de salud el sistema está colapsado. Los médicos cobran miseria y los argentinos no pueden acceder a un salud básica", expresó. Y criticó al manejo de la pandemia y "el Estado presente".

"En todas las esferas las situación de la Argentina es de emergencia". "No tenemos alternativas, tiempo ni margen para discusiones estériles. La clase política deja a nuestro país al borde de la crisis más profundo. Cada uno se hará cargo, no es tarea mía señalarlos", afirmó Milei.

"Vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar lo que dejaron 100 años de políticas equivocadas". "Sabemos que en el corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo". "No todo está perdido. Los desafíos son enormes, pero también nuestra capacidad para superarlos. 100 años de fracasó no se solucionan en un día, pero un día empieza y hoy es ese día", aseveró, cambiando el tono del discurso.

También se refirió a los piqueteros. "El que corta no cobra", anticipó, asegurando que no recibirán planes los que realizan piquetes. "Fuera de la ley nada". "Un país que contiene al que lo necesita, pero no se deja extorsionar"

"No venimos a perseguir a nadie. Nuestro proyecto no es un proyecto de poder, es un proyecto de país. No pedimos un acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía interfiera con el cambio", aseguró apuntando a la clase política.

"No vamos a retroceder, claudicar, ni rendir", expresó Milei.

"Que quede claro, hoy comienza una nueva era en la Argentina. El desafío por delante es titánico. Pero la fortaleza se mide en como el pueblo enfrenta los desafíos", aseguró. "El desafío lo afrentaremos con convicción, trabajaremos sin descanso, y llegaremos a destino".

Destacó que su asunción es en la fiesta judía de Jánuca, la fiesta de la luz. "Prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable", indicó ante el aplauso de la gente. "Estoy convencido de que vamos a salir adelante", señaló.

"La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo", volvió a citar al libro de los macabeos. "Será difícil, pero lo vamos a lograr", terminó, para cerrar con el grito de "viva la libertad, carajo".

12.03 - Terminó la Asamblea Legislativa y Javier Milei irá a hablar a las escalinatas

Victoria Villarruel agradeció la presencia de autoridades nacionales e internacionales en el recinto y dio por concluida la Asamblea Legislativa. El flamante presidente Javier Milei saludó a los legisladores e invitados presentes en el recinto y se retiró para hablar desde las escalinatas.

12.00 - Ya juró también Victoria Villarruel

La flamante vicepresidenta, Victoria Villarruel, juró también en el cargo, ante la mirada de Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner.

11.55 - Milei juró como Presidente y recibió el bastón y la banda

Javier Milei juró como Presidente de la Nación y recibió la banda y el bastón presidencial de manos de Alberto Fernández.

11.50 - En la calle cantan contra Cristina

"Presa! Presa!", cantan los militantes de Javier Milei cada vez que Cristina Kirchner aparece en las pantallas que se colocaron sobre ambos laterales del Congreso para que la multitud que se concentró en la Plaza del Congreso pueda seguir la asunción presidencial.

11.46 - Milei llegó al Congreso y los militantes cantan "libertad, libertad"

Javier Milei ya está dentro del Congreso, donde fue recibido con un fuerte abrazo por Victoria Villarruel y un apretón de manos por la vicepresidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner.

Martín Menem y Cristina Kirchner lo acompañan en el saludo a los senadores y diputados. Con Cristian Ritondo también se dio un cálido abrazo.

11.40 - Empezó la cadena nacional

La transmisión oficial de la asunción presidencial arrancó a las 11.40, con el traslado de Javier Milei rumbo al Congreso de la Nación, con una multitud saludándolo en el trayecto. Va acompañado de su hermana, Karina Milei.

Su llegada está prevista para las 11.55, donde será recibido por Cristina Kirchner, Martín Menem, Victoria Villarruel y las comisiones de exterior e interior de senadores y diputados. Acto seguido, firmará los libros de honor y seguirá rumbo al recinto, donde tomará juramento y recibirá los atributos.

11.36 - Mauricio Macri está presente en la Asamblea Legislativa

El expresidente Mauricio Macri llegó al recinto de la Cámara de Diputados para presenciar la jura de Javier Milei como Presidente de la Nación. Evitó hacer declaraciones a la prensa.

11.34 - Javier Milei ya está rumbo al Congreso

El presidente electo, Javier Milei, salió del Libertador Hotel para dirigirse al Congreso de la Nación, donde jurará como nuevo Presidente. Está acompañado por su hermana, Karina.

Viajan en una camioneta, escoltados por las fuerzas de seguridad. Milei saluda y por momento baja la ventanilla.

11.30 - Llegó Alberto Fernández al Congreso

El presidente saliente llegó al Congreso de la Nación para tomarle juramente y pasarle los atributos de mando a su sucesor, Javier Milei. Fue recibido por las comisiones de interior y exterior, que componen senadores y diputados de diferentes partidos políticos. La Asamblea Legislativa se encuentra en cuarto intermedio hasta la llegada de Javier Milei, prevista para las 11.55

11.20 - Con Cristina Kirchner al frente, arrancó la Asamblea Legislativa

La Asamblea Legislativa, bajo el comando de la vicepresidente saliente, Cristina Fernández de Kirchner, arrancó a las 11.20 con la lectura de la resolución de convocatoria a la reunión y la votación de las comisiones de interior y exterior que recibirán al presidente electo, Javier Milei.

11.00 - Cristina ingresó al Congreso haciendo un "fuck you"

La vicepresidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner, ingresó al Congreso respondiendo a los gritos que recibió haciendo el gesto de "fuck you". La imagen se viralizó rápidamente en las redes sociales. El gesto de Cristina Kirchner.

11.05 - Bolsonaro y Lacalle Pou ya esperan a Milei

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ya se encuentra dentro del recinto del Congreso para esperar a un Javier Milei que tomará juramento como presidente pasadas las 12 del mediodía. Se sentó al lado de Adolfo Rodríguez Saá, en el palco asignado para expresidentes y gobernadores.

También ya está presente el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, a quien se lo vio interactuando con legisladores argentinos, como el macrista Fernando Iglesias. El expresidente Eduardo Duhalde y el rey de España, Felipe VI, también están ya presentes. Jair Bolsonaro ya presente en el Congreso. Foto: MDZ.

10.45 - Llegan las primeras figuras al recinto

Los palcos y las gradas del recinto de la Cámara de Diputados se van llenando de figuras que acompañarán a Javier Milei en el acto de asunción presidencial. Ya llegaron, por ejemplo, los padres del presidente electo, su pareja, Fátima Flórez, y figuras del mundo político y empresarial como Eduardo Elsztain, Zulemita Menem y Cristian Rattazzi. Los primeros dirigentes van llenando el sector de invitados de la Asamblea Legislativa. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ.

10.30 - Milei ultima los detalles para su asunción presidencial

Javier Milei asumirá como presidente este domingo 10 de diciembre en la ceremonia de traspaso de mando, en donde Alberto Fernández le entregará la banda presidencial y el bastón, en un evento donde además jurarán sus ministros.

Desde el equipo de comunicación del nuevo Gobierno dieron a conocer cómo será el itinerario del traspaso de mando, que comenzará en el Congreso de la Nación, donde Alberto Fernández le entregará la banda y el bastón presidencial, y que tendrá al flamante jefe de Estado brindando un discurso desde las escalinatas del emblemático edificio. Milei llegaría al lugar a eso de las 11.30. Todo listo para la asunción de Javier Milei como presidente

Posteriormente, se realizará la Misa Interreligiosa en la Catedral Metropolitana, a las 13. Milei se trasladará, luego, en un convertible a la Casa Rosada, donde recibirá a los mandatarios extranjeros y autoridades, entre ellos, los presidente de Paraguay, Santiago Peña; de Chile, Gabriel Boric; de Uruguay, Luis Lacalle Pou y de Ecuador, Daniel Novoa. Milei tomará juramento a sus ministros en el Salón Blanco a partir de las 17.30 y una hora después se realizará un cocktail. Finalmente, habrá una función de Gala en el Teatro Colón a las 20 horas. La obra será Madame Butterfly.

El itinerario: