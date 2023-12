Qué les pidió Javier Milei a sus diputados por Mendoza que van al Congreso

El presidente electo, Javier Milei, recibió este miércoles a los legisladores electos de La Libertad Avanza para iniciar conversaciones sobre la agenda parlamentaria de cara a las sesiones extraordinarias que convocará a partir del 10 de diciembre, en tanto continúan las negociaciones por la Presidencia Provisional del Senado y la titularidad de la Cámara de Diputados. Cada Cámara tuvo su propia reunión para debatir y planificar los proyectos a realizar durante el primer mes del Gobierno libertario.

Lourdes Arrieta, diputada nacional electa de La Libertad Avanza, habló con MDZ Radio 105.5 FM y explicó a detalle los temas que se trataron en la cumbre de la Cámara baja junto con el presidente electo. La legisladora mendocina comentó que "básicamente se trató el viaje a Estados Unidos, donde aparentemente habría un muy buen apoyo desde la presidencia. Javier Milei es el primer presidente electo en la historia argentina que es recibido en la Casa Blanca. Después, debatimos los lineamientos que vamos a seguir como el bloque de La Libertad de Avanza en la Cámara de Diputados. Se discutió cómo vamos a desempeñarnos, por sobre todo este diciembre que es un mes crítico para todos, a través de la crisis económica en la que estamos sumergidos. Buscaremos apoyar desde el espacio las reformas que plantea Javier Milei para este mes de diciembre".

La agenda legislativa del presidente electo pretende llevar adelante un programa de reformas estructurales que necesitan la aprobación del Congreso de la Nación. La Libertad Avanza es una fuerza minoritaria en el Congreso, ya que cuenta con 38 representantes en la Cámara baja y solo 7 en la Cámara alta. Arrieta comentó que "las conversaciones con otros espacios están, no hay nada definido por el momento, pero creemos que, si todos somos argentinos que amamos nuestra patria y amamos a nuestro prójimo, desde los otros espacios van a entender y apoyar la decisión popular y el programa económico de Javier Milei".

Dentro de las discusiones, aparece la duda sobre cómo se va a repartir el poder, principalmente de la Cámara de Diputados, respecto a las autoridades de la Cámara: "En lo personal, a mí me gustaría que sea un libertario en nuestro espacio. De todos modos, nosotros apoyamos como La Libertad Avanza a todas los consensos que puedan haber en pos de Argentina y lo que también pueda considerar Javier Milei. Actualmente se barajan nombres, son negociaciones, consensos, por ahora todo está en suspenso. Desde La Libertad Avanza apoyamos firmemente lo que decidamos en bloque junto a nuestro presidente".

Lourdes Arrieta, la legisladora que buscará meter a Mendoza en la agenda nacional.

Además, la diputada electa admitió que "me gustaría trabajar desde la Comisión de Defensa de Interior y también de Economías Regionales", esto es ya que existe la posibilidad de que cada legislador pueda elegir en qué comisión de la Cámara quiere desempeñar su labor. Y continuó explicando el motivo: "Esto es sobre todo para pugnar por la producción de Mendoza y llevar proyectos que puedan contribuir. Aclaro, no soy economista, pero sí tengo un equipo preparado, más el equipo de Javier Milei, los cuáles me van a ayudar y asesorar sobre todo para tender lazos entre Nación y los productores mendocinos".

En el marco de sus declaraciones, Lourdes Arrieta fue consultada por cómo administrará su agenda legislativa de cara a cumplir los trabajos propuestos tanto a nivel nacional, como provincial: "La idea es ir y venir en lo posible. Por el momento, a los del interior nos cuesta más el tema del alojamiento. Es caro vivir en Buenos Aires, a muchos les resulta incómodo. Hay otros diputados que hacen 3.000 kilómetros para instalarse en Buenos Aires".

"Los primeros meses, sobre todo diciembre, es trabajar por el prójimo, por Argentina, apoyando no solamente las reformas de Javier Milei, sino a todo el bloque. Por el momento no tenemos una agenda para Mendoza. Consideramos que nuestro enfoque tiene que ser netamente para apaliarlo y terminar definitivamente con esta crisis inflacionaria, el desempleo, y muchas otras cosas que están desfasadas y que es menester poder tratarlas", cerró la legisladora mendocina.