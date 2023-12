El tajante mensaje de un senador de La Libertad Avanza para el campo

A medida que se acerca la asunción del nuevo gobierno de Javier Milei, representantes de La Libertad Avanza suben el tono crítico de la situación que transitará el país para los próximos meses.

Es así que el senador electo Francisco Paoltroni le dejó un contundente mensaje al campo: no habrá cambios rápidos a corto plazo. "Aunque no resulte simpático, va a tener que esperar algunos meses porque somos súper independientes del sector agropecuario. No tenemos otra alternativa", expresó.

Las tajantes palabras del legislador fueron en el marco de un evento organizado este jueves por la Sociedad Rural Argentina (SRA). Ante la presencia de Delegados y Directores en la entidad, el dirigente descartó así que haya una eliminación de las retenciones durante los primeros meses del futuro gobierno.

No obstante, Paoltroni aclaró que se espera un escenario favorable para el campo, gracias al valor de los commodities y el clima que promete un buen volumen de cosechas para el 2024.

"Vamos a tener el acompañamiento de las mayorías. No creo en esto de bloques. Cada legislador va a votar según su conciencia, dependiendo de la realidad de cada provincia o pueblo", destacó.

También señaló que Milei tiene el objetivo de poner fin a las retenciones y la brecha cambiaria, aunque reconoció que llevará tiempo. "El gran beneficiado va a ser el campo argentino", enfatizó.

"Va a ser una oportunidad histórica de hacer los cambios profundos que el país demanda. Si no los logramos, vamos a fracasar. Es un desafío de conjunto de toda la sociedad. No sé si vamos a tener otra oportunidad", cerró.