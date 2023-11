Un asesor de Javier Milei advirtió sobre "operaciones políticas" en las encuestas

Guillermo Francos, asesor de Javier Milei y eventual ministro del Interior en caso de un triunfo del libertario en el balotaje del 19 de noviembre, le restó importancia a las encuestas que le otorgan un leve margen de ventaja al candidato de La Libertad Avanza sobre Sergio Massa.

"No queremos manejarnos con los números, nuestro candidato está haciendo su campaña y nosotros estamos tratando de organizar la fiscalización", respondió en diálogo por La Red.

Y agregó: "Sabemos que unas dicen una cosa, otras que dicen otra, hay algunas que dan muchas diferencias, otras que estamos parejos, otras que estamos por debajo. Siempre en estos momentos electorales, uno tiene que tener claro que hay operaciones políticas a través de las encuestas".

Francos, quien asumió un rol central en la campaña en las últimas semanas, también sostuvo que "hubo trampas" en los comicios del 22 de octubre pasado, aunque aclaró que se trató de un fraude electoral.

"Por supuesto que hubo trampas, en el sentido de que las actas no reflejaban los votos que había en las urnas. No puedo hablar de una magnitud, no puedo decir que fue un fraude generalizado", afirmó al tiempo de mencionar el conteo del escrutinio en La Plata en la elección para intendente.

"Lo mismo es cuando se abrieron las urnas de La Plata. Lo que pasó y vimos es que había diferencias, sin duda, diferencias significativas en algunas pocas mesas que se abrieron", recordó.

En ese sentido, confirmó que contarán con una gran cantidad de "mesas testigo" para medir la "tendencia electoral" antes de conocer el resultado provisorio del balotaje.

"Si esa tendencia es muy ajustada, esperaremos hasta el escrutinio provisorio. Si es grande, tendremos claro que ganamos o perdimos, eventualmente. Si la información que se manda no tiene nada que ver con las mesas testigo, lo iremos diciendo", concluyó.