Metrotranvía: el Gobierno advirtió qué podría pasar con la obra si no consigue la autorización de endeudamiento

Este miércoles se vota en la Cámara de Diputados el Presupuesto 2024, luego de que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios diera despacho favorable al proyecto. El oficialismo no tiene problemas a la hora de contar la cantidad de legisladores necesarios para avanzar, no obstante, necesita dos tercios de la Cámara para tener luz verde en un punto en particular: la autorización de toma de deuda para la extensión del Metrotranvía hacia Luján de Cuyo y hacia el aeropuerto, en Las Heras.

Para las obras que corresponden a las etapas III y IV del servicio de transporte ferroviario, el Gobierno de Mendoza pidió en la Casa de las Leyes una nueva autorización para tomar una deuda de 29 mil millones a través de la emisión y colocación de títulos de deuda SVS (Social, Verde y Sustentable). En 2022 se procedió a incluir la obra en el paquete de toma de deuda de 8 mil millones, los cuales fueron utilizados a través de adelantos en pos de congelar precios en moneda extranjera.

La Cámara de Diputados cuenta con 48 legisladores. 25 bancas pertenecen al oficialismo, 17 al Frente de Todos-Partido Justicialista, 4 a La Unión Mendocina, 1 al Partido Demócrata y 1 al Partido Verde. De esta manera, el proyecto del Ejecutivo necesitará de la "ayuda" de 7 opositores. El demarchismo, el PD y el Partido Verde ya adelantaron su negativa, mientras que el peronismo ha mantenido hermetismo respecto a su postura. Según manifestó en diálogo con MDZ Radio el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, -en el caso de no conseguir la autorización de endeudamiento- podría ralentizarse los trabajos, que recién llevan 13% de avance en materia de limpieza de la traza y que, en teoría, estarían finalizados en cuatro años. En tanto, sostuvo que podría afectar los "gastos corrientes de la provincia".

"Lo que estamos pidiendo es un financiamiento de una obra que se va a hacer en cuatro años y que se puede pagar en diez años, pero que la vamos a seguir disfrutando todos los mendocinos que puedan acceder a ella durante 20 o 30. A diferencia de lo que pasaba hasta el 2016, que la provincia se endeudaba para pagar sueldos -todavía todos los mendocinos estamos pagando los sueldos 2014, 2013, 2015- nosotros estamos planteando utilizar el financiamiento para este tipo de obras que trascienden gestiones y que se amortizan en el tiempo. A partir del 2017 Mendoza no tuvo ningún déficit y gastamos menos de lo que ingresa. Después tenemos que ver cómo repartimos esa plata... Lógicamente, si logramos obtener un financiamiento para poder seguir con esta obra, no afectamos recursos corriente y a esta obra la vamos a hacer y se va a poder amortizar en el tiempo. Por lo que, si no tenemos la opción de financiamiento, veremos de qué otra fuente pueden salir estos recursos y seguramente se resentirá alguna otra partida de los ingresos corrientes porque el bolsón de ingresos es el mismo. Por lo tanto, es la frazada corta. Algo tendremos que desvestir para poder continuar con la obra".

Consultado por si la obra seguirá pase lo que pase en la Legislatura, aseguró: "Bueno, veremos porque por ahí hay que ralentizarla porque vamos a depender de los recursos provinciales... La mejor forma de que esta obra siga en pie es continuar como venimos. Hemos conseguido financiamiento y ejecutado el 100% de lo que conseguimos. Hemos tenido el avance que teníamos pensado tener a esta altura. Si nosotros obtenemos la autorización del financiamiento, después tenemos que ir a buscarlo porque no es que la Legislatura con una ley nos da la plata. Nos da una autorización y tenemos que ir a buscar ese financiamiento. Teniéndolo, podemos dedicar los recursos corrientes a alguna otras cosas, entre otras, los subsidios que pone el Estado para el boleto del transporte público, el agua, Mendoza Activa, etc. Todos los programas que tiene la provincia en la poca incidencia que tiene la economía de los mendocinos, podemos sostenerlos con el recurso corriente y dedicar el financiamiento a las obras importantes como es el metrotranvía".

Natalio Mema junto a Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez.

Mema enfatizó: "¿Qué puede pasar? Que no lo hagamos al ritmo que tenemos, que no podamos tener la cantidad necesaria de plata, que tengamos que modificar de alguna manera la situación del contrato... Son distintas alternativas. Todavía no sabemos qué va a pasar con el presupuesto nacional, pero sí sabemos que con estas últimas medidas económicas del candidato a presidente y ministro de Economía (Sergio Massa) con la exención de ganancias y de la reducción del IVA, es plata que va a dejar llegar a las provincias, específicamente a Mendoza. Para el año que viene le van a llegar 90 mil millones de pesos menos de coparticipación porque esas medidas son con impuestos que son coparticipables. Por lo tanto, ahí ya vamos a tener una quita importante de recursos de la provincia. Entonces es mucho más importante tener las herramientas necesarias para afrontar esa quita y poder buscar financiamiento para obras y no tener que hacerlo para gasto corriente".

La extensión del metrotranvía es de 16.000 metros de longitud, en vía doble con sectores de vía simple, y trocha de 1.435 milímetros. Incluye 14 nuevos paradores y 3 estaciones con playas de transferencias y servicios, que conviven en su extensión con las ciclovías existentes, con 6 kilómetros en vía simple y una trocha también de 1.435 milímetros.