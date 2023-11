Qué respondió Sergio Massa cuando le consultaron sobre el caso de espionaje ilegal

En un intento de bajarle el tono al escándalo de espionaje ilegal a jueces, Sergio Massa buscó despegarse del polémico episodio que se conoció en medio de la recta final de su campaña. "A mí me espiaron", se limitó a responder en diálogo por Cadena 3 de Córdoba.

En ese sentido, el candidato presidencial evitó referirse al informe que dio a conocer la Justicia en el que Ariel Zanchetta, un espía preso y sospechoso de espiar a magistrados y dirigentes políticos, tuvo vínculo directo con el diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade.

Ante la consulta, el ministro de Economía optó por no hacer hincapié en el episodio que se conoció este martes sino en recordar que él también había sido víctima de espionaje años atrás.

"Lo denuncié en el 2015, lo denuncié de vuelta en el 2017, pero vio que por ahí los que tenemos pertenencia a una fuerza política nunca toma trascendencia cuando hacemos estas denuncias", expresó.

"Me lo hicieron (el espionaje ilegal) a mí, a mi esposa, a mis hijos. Leí la lista. Seguí adelante con cada uno de los juicios. Cuando se habla de la Justicia no me voy a poner yo en víctima de estas cosas", añadió.

En otro tramo de la charla, Massa se refirió al proceso de juicio político contra la Corte Suprema y reiteró en su pedido de postergar el dictamen de acusación hasta después de las elecciones.

“Hablé con la presidenta de la Comisión y de la Cámara de Diputados (Cecilia Moreau) para plantearle que estamos en un proceso electoral y que no era momento de discutir el comportamiento de ningún juez de la corte, porque si había alguna acusación cierta o falsa se podía ensuciar con el proceso electoral”, dijo.

De toda formas, finalizó: "No conozco las acusaciones, con lo cual no puedo aseverar que esté bien o mal. Los hechos de corrupción probados se deben ventilar y los acusados tener derecho a defenderse. Hay una definición de qué modelo de Justicia vamos a tener en diciembre, será parte del diálogo que voy a tener".