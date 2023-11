La insólita opinión de una referente de la izquierda sobre el balotaje

La diputada nacional del Frente de Izquierda, Romina del Plá, afirmó que para el Partido Obrero la segunda vuelta electoral debería eliminarse: “En primer lugar, concluimos que el balotaje debe ser denunciado como un mecanismo antidemocrático. Porque es un mecanismo para tratar de imponer mayorías a candidatos que no la tienen”, sostuvo y aseguró que no votarán ni por uno ni por otro candidato.

La dirigente del Partido Obrero explicó en diálogo con AM 750 que llegaron a una conclusión de que no pueden "apoyar ni políticamente ni electoralmente ni a (Javier) Milei ni a (Sergio) Massa". "Esto con la idea de que combatimos a Javier Milei y todo lo que venimos denunciado ni apoyamos y tenemos que enfrentar a Massa y su política de unidad nacional", explicó.

"No podemos colocar nuestro voto, que siempre es un apoyo político. Nos parece que esta es la situación, nosotros no vamos a votar ni a uno ni a otro. No decimos que tiene las mismas características ni somos presidentes. Contra Milei nos movilizamos. Como cuando Villarruel hace actos negacionistas", aseguró para despegarse de ambos candidatos presidenciales, pero también dando a entender su postura contra el libertario.

La postura del Frente de Izquierda de cara al balotaje.

Además, finalizó la entrevista diciendo que "la urna es una trampa" y que no optarán por el voto en blanco el próximo 19 de noviembre. "En la idea de elegir al menos malo, tendríamos que terminar dandole el apoyo a Massa, quien, sus gobernadores como Arcioni o Morales están procesando a nuestros compañeros y persiguiendo a los docentes".

