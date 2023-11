Javier Milei se reunió con los legisladores electos de La Libertad Avanza para evitar una posible salida

Javier Milei encabezó el lunes por la noche una reunión de urgencia con legisladores electos de La Libertad Avanza con la meta de evitar una posible salida de dirigentes dentro del espacio. El encuentro se realizó desde las 21 en el Hotel Libertador, con motivo de discutir el rechazo de un sector de los diputados y senadores que asumirán una banca en diciembre al acuerdo sellado entre Milei y Mauricio Macri.

Allí concurrieron también Karina Milei, hermana del economista y Carlos Kikuchi, armador de La Libertad Avanza a nivel nacional y que fue uno de los que se retiró antes de que finalice la reunión.

La foto final de Milei con referentes de La Libertad Avanza

También dijeron presente, entre otros, los diputados electos Alberto Benegas Lynch, Marcela Pagano, Lilia Lemoine y Santiago Santurio por la provincia de Buenos Aires; Oscar Zago por la Ciudad de Buenos Aires; Celeste Ponce por Córdoba; Romina Diez por Santa Fe; Martín Menem por La Rioja; y Ricardo Bussi por Tucumán.

Justamente Pagano publicó un video pasadas las 23 donde se vio a los dirigentes cantando “se siente, se siente, Milei presidente”. “Todos juntos trabajando para que Milei sea presidente. VLLC”, escribió la diputada y periodista en su cuenta de X.

Uno de los ejes clave del conclave fue avanzar con la fiscalización de cara al balotaje ante Sergio Massa, analizar el escenario actual del espacio en términos de competitividad y cerrar filas en la estrategia electoral para obtener votos en cada uno de los territorios a nivel nacional.

Uno de los motivos de que la reunión se anticipara fue el comunicado que se conoció horas antes, donde ocho legisladores provinciales electos expresaron su malestar al protagonismo adoptado por el expresidente de Juntos por el Cambio en la campaña.

“La intromisión de diferentes personas que responden a Mauricio Macri dentro del esquema de La Libertad Avanza no se condice con el proyecto que venimos a representar. No todos somos lo mismo”, advirtieron, aunque desde este sector aclararon que por el momento no había riesgo de ruptura.

En medio de la complejidad para contener a su coalición, Milei continuará en campaña este martes donde viajará por la mañana a Paraná, Entre Ríos, y culminará el día en Rosario, Santa Fe.