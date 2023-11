Una diputada de JxC negó la posibilidad de un "cogobierno" con Javier Milei, pero brindó su apoyo

Este martes, gobernadores de Juntos por el Cambio y legisladores nacionales mantuvieron una extensa reunión para definir la estrategia de cara a la próxima etapa institucional en el país con Javier Milei como nuevo presidente. Los dirigentes debatieron sus posturas, muchos de ellos ratificaron la unidad del espacio y rechazaron la idea de un "cogobierno" con La Libertad Avanza, mientras que otros referentes aclararon que quien desee incorporarse a la gestión del gobierno libertario, podrá hacerlo "a título personal".

Silvana Giudici, diputada nacional de Juntos por el Cambio, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y explicó lo que sucedió en la cumbre y las diferentes posturas que se mostraron dentro del partido. La dirigente comentó que "esta fue una reunión convocada por los gobernadores, para reunir a los diputados electos y a los diputados que dejan su mandato. Fue una reunión con muchas definiciones en común y algunas miradas distintas, pero me parece que está bien reunirse y plantear las cosas con mucha sinceridad. En lo personal, pienso que la primera respuesta que tenemos que darle a nuestros electores es ayudar a que al próximo gobierno le vaya bien. Estas reuniones de gobernadores dan cuenta del estado calamitoso en que Sergio Massa dejó las finanzas públicas".

"Los gobernadores del PJ ahora se reúnen para presionar, pero cuando Massa implementó el plan platita, levantó el piso de ganancias y ubicó las arcas del peronismo, dejaron que lo hiciera. Creían que eso los favorecía para perpetuar en el poder al kirchnerismo y a Massa a nivel nacional. Entonces, a mí me gusta plantear las cosas con mucha sinceridad, estamos en un momento donde la sociedad está pasando mucha angustia, con una inflación reprimida, con los precios aumentando día a día, y muchas zozobras de la gente que pide un cambio y que empieza a preguntarse si lo dejaran gobernar a Milei. Entonces, mi definición es que Juntos por el Cambio no puede estar ni siquiera confundido con la oposición al Gobierno de Javier Milei, que es la que va a procurar que le vaya mal", agregó explicando las diferentes posturas políticas existentes.

Alfredo Cornejo, gobernador electo de Mendoza, formó parte de la reunión. Giudici admitió que "Cornejo tuvo una posición muy clara, coherente, me parece que él, además de hacer una muy buena gobernación, va a aportar muchísimo a este momento de la Argentina. Y agregó que "el planteo que hubo en la reunión fue ayudar a que este gobierno pueda gobernar, eso no significa que cogobernemos, no sé de dónde sacaron eso. Javier Milei, con sus propios equipos, va a proponer las leyes nosotros las vamos a debatir en los bloques de diputados y senadores".

Los Gobernadores y legisladores de JxC durante la reunión.

La diputada planteó una contradicción que surgió durante el debate de posturas: "A los gobernadores les parecía bien si alguien asume un lugar en algún ministerio, pero ratificaron que se haga a título personal. Ahí está el nudo de la cosa porque, en el caso de Patricia Bullrich, qué mejor que la mujer más entrenada para bajar el delito y el narcotráfico, como ya lo ha demostrado en los cuatro años de gobierno de Cambiemos, para ayudarlos con su situación en cada provincia. Entonces, ahí es donde a mí me hace ruido esa posición, porque todos queremos que Patricia sea y acepte el Ministerio de Seguridad, pero institucionalmente la dejaríamos a su suerte diciendo que no respondemos por ella".

Además, aseguró que "la vocación de la mayoría de Juntos por el Cambio es la unidad. Ahora, la unidad no significa unanimidad o nada, aquí hay diferentes matices y cada uno actuará en función en qué piensa de sus ideas y convicciones. En mi caso, es absolutamente en razón a la distancia que voy a mantener de todo el espacio kirchnerista, populista, clientelar, que nos dejó en esta situación de la Argentina".

Y concluyó, dejando un mensaje de reflexión: "Los argentinos hablan de cambiar y en el cambio es donde nosotros vamos a estar parados. Todo será en el marco del cambio, sin cheques en blanco, ni saltos al vacío, ni nada que esté por fuera de la ley o la Constitución Nacional. No tengo dudas de que hay que poner el pecho y hay que generar mucha masa crítica y volumen político para que las cosas cambien".