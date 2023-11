Rogelio Frigerio se sumó a los gobernadores que ponen en duda el pago de sueldos y aguinaldos

El gobernador electo de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, declaró que no tienen la totalidad de "los recursos para pagar sueldos, aguinaldo ni la deuda en dólares que le dejan a la provincia". Además, culpó a Sergio Massa - por hacer campaña con recursos provinciales - y ser, junto al gobernador actual Gustavo Bordet, los responsables de la delicada situación fiscal de la provincia.

"Todas las provincias estamos en una situación muy parecida. Acá hay un problema importante, que surge más allá de las administraciones provinciales, y tiene que ver con la decisión del oficialismo durante la campaña de hacer política con recursos provinciales”, expresó Frigerio durante una entrevista con Radio Mitre.

El gobernador electo también se refirió a la reforma del impuesto a las ganancias impulsada por el excandidato a presidente Sergio Massa: “Esa baja de impuestos afectó a la coparticipación, lo que implica que a todas las provincias nos falta una masa salarial, y eso nos complica el pago de sueldos y del aguinaldo. En nuestro caso, además, tenemos un vencimiento de deuda en dólares. Por estos motivos, en gran parte del país estamos con una gran preocupación respecto a la cuestión financiera y fiscal”, aseguró.

"Este es el daño que dejaron las medidas proselitistas que se tomaron a costa de los recursos de las provincias y, además, son consecuencia que en algunas provincias, como la mía, no había ahorros ni recursos para afrontar esta situación. Además, estas provincias acompañaron aquellas medidas que claramente afectan sus recursos”, afirmó.

Frigerio ganó las elecciones en Entre Ríos pero se predispone a encontrar una situación económica difícil en su provincia.

Según lo que le contaron al integrante de Juntos por el Cambio "hoy los recursos para el pago del aguinaldo no están, así que va a depender mucho de la recaudación de diciembre".

Además, se refirió al vencimiento de deuda de dólares que deberá afrontar la provincia en febrero y manifestó que "tampoco están los recursos disponibles, así que veremos cómo los afrontamos".

"Creo que cuando uno asume esta responsabilidad, lo hace sin beneficio de inventario, así que voy a agarrar la provincia que me den y con un enorme esfuerzo la vamos a defender. No me refiero sólo al pago de los sueldos o de deudas, sino que hay muchos desafíos en salud y educación, por ejemplo, Y lo vamos a afrontar con los recursos que tengamos". concluyó Frigerio.