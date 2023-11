En vivo: la foto de Javier Milei en la Casa Blanca y su calificación de la reunión

Martes 28 de noviembre

17.20 - Las fotos de Milei en Washington y su calificación de la reunión en la Casa Blanca

Javier Milei difundió en su Instagram dos fotos del cierre de sus actividades en Washington, donde viajó para tener un primer contacto con autoridades del gobierno de los Estados Unidos. La primera imagen es justo a la salida de la Casa Blanca junto a los dirigentes que lo acompañaron y un mensaje donde califica como "excelente" la reunión que mantuvo en esa sede gubernamental.

Allí, según precisó su equipo de comunicación más temprano, se juntó con el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y el asesor especial de Joe Biden y director para el Consejo de Seguridad, Juan González. En la foto lo acompañan Santiago Caputo (sacó la selfie), Gerardo Werthein, Karina Milei, Nicolás Posse y Luis Caputo.

Minutos después sacó una segunda foto en el emblemático monumento de Abraham Lincoln en Washington. Allí, estaba junto a su hermana, Santiago Caputo y Werthein, quien suena para liderar la embajada argentina en Estados Unidos. Ese posteo, Milei lo acompañó con su tradicional grito: "Viva la libertado carajo".

Caputo, Werthein y Javier y Karina Milei en el monumento a Lincoln. Foto: Instagram

14.23 - Milei confirmó a Leonardo Cifelli como secretario de Cultura

Leonardo Cifelli, quien sería el próximo secretario de Cultura, se reunió con el cristinista Tristán Bauer, el saliento ministro del mismo área. Con motivos de realizar una transición ordenada es que se reunieron.

"Agradezco su amabilidad y predisposición para llevar adelante este encuentro de cara al cambio de gestión", escribió Cifelli en su cuenta de X.

13.20 - Milei confirmó a Rodríguez Chirillo como secretario de Energía

La Oficina del Presidente Electo confirmó que Eduardo Rodríguez Chirillo estará a cargo de la Secretaría de Energía de la Nación. El anuncio fue a través de la red social X. La cartera estará bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura, al mando de Guillermo Ferraro.

8.00 - Javier Milei se reúne con Jake Sullivan

El presidente electo, Javier Milei, concluirá este martes su visita a Estados Unidos con reuniones con un asesor del jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, así como también con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Tesoro norteamericano.

Tras iniciar su agenda en la ciudad de Nueva York, el líder de La Libertad Avanza mantendrá en Washington las últimas actividades en su paso por la potencia norteamericana antes de asumir al frente de la Casa Rosada. El libertario será recibido en la Casa Blanca por Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Biden. El jefe de Estado norteamericano evitó el encuentro con Milei porque el economista aún no es presidente en funciones.

Lunes 27 de noviembre

22.45 - El presidente electo ya está en Washington: así sigue su agenda

El presidente electo, Javier Milei, concluyó este lunes su agenda en Nueva York, Estados Unidos, y se trasladó a Washington para reunirse este martes con un asesor del presidente Joe Biden.

Además, tendrá un encuentro con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Tesoro norteamericano.

19.30 - Milei almorzó con el expresidente Clinton

Pasado el mediodía neoyorkino, el flamante mandatario electo mantuvo un almuerzo con el presidente Bill Clinton en el icónico Hotel Plaza, ubicado frente al Central Park, en donde presentó su programa de Gobierno.

Ahora, Milei ya vuela hacia Washington, la capital de los Estados Unidos y sede del Gobierno central norteamericano.

18.00 - Javier Milei se reunirá con un asesor clave de Joe Biden

Uno de los voceros de la Casa Blanca ratificó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no podrá recibir al presidente electo de la Argentina, Javier Milei, porque tiene una agenda de viajes en territorio norteamericano, pero confirmó un encuentro con Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional del mandatario estadounidense.

Se trata de John Kirby, quien aseguró en rueda de prensa: "Tendremos que ver cómo se desarrolla todo. Desafortunadamente, el presidente no podrá verse con él porque estará viajando dentro del país. Pero, obviamente, queremos seguir buscando formas de cooperar con Argentina".

15.00 - Gobernadores del peronismo se reúnen para fijar posición ante el Gobierno de Milei

Los gobernadores del peronismo y espacios aliados se reunirán mañana en la ciudad de Buenos Aires para fijar posición ante el Gobierno electo de Javier Milei, en lo que será el primer encuentro de los jefes provinciales del PJ desde la derrota electoral de Unión por la Patria (UxP) en el balotaje.

La cita tendrá lugar a la 13 en la sede porteña del Banco Provincia, en el microcentro, donde los jefes provinciales del PJ compartirán un almuerzo, indicaron a Télam fuentes oficiales.

12.30 - Wall Street recibió a Milei con otra suba de acciones

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street prolongaban esta mañana el rally alcista que iniciaron la semana pasada en las operaciones de pre mercado. En el arranque se destaca el impulso de Edenor (15%), además de Central Puerto (12,86%) e IRSA (10%).

En tanto, los papeles de la petrolera estatal YPF subían 3 en las después de subir más de 55% tras la confirmación por parte del presidente electo Javier Milei de su intención de privatizarla.

11.38 - Milei visitó la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson

En su primera actividad en Nueva York, Milei visitó la sinagoga OHEL para "dar las gracias por el lugar que le ha dado Hashem", término hebreo usado para referirse a Dios y que significa "El Nombre".

El OHEL es la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el rebe de Lubavitch" y considerado milagroso, y se encuentra en el barrio de Queens.

9.27 - Javier Milei llegó a Estados Unidos

Javier Milei arribó este lunes por la mañana a Estados Unidos, precisamente a Nueva York, acompañado por el futuro ministro de Economía, Luis Caputo, y también por quien será su jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Luego del compromiso religioso por el que decidió ir a Nueva York, se embarcarán en un vuelo a Washington para tener reuniones con funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos.

Domingo 26 de noviembre

20.20 - Javier Milei y su equipo ya vuelan a Estados Unidos

El presidente electo Javier Milei ya está embarcando el vuelo con destino a la ciudad de Nueva York donde cumplirá con un compromiso religioso para luego volar a Washington para mantener reuniones con funcionarios de Joe Biden.

Antes de embarcar, Javier Milei subió una foto a su cuenta de X (antes Twitter) junto a su futuro jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y Luis Caputo quien, con esta imagen, termina de confirmar que será el ministro de Economía de la gestión del liberal.

El equipo vuela a Estados Unidos en un jet privado.

Rumbo a los Estados Unidos...!!!

VIVA LA LIBERTAD CARAJO



CC: @totocaputo6hb pic.twitter.com/ofcebj3zDr — Javier Milei (@JMilei) November 26, 2023

15.40 - Javier Milei viaja esta noche a Estados Unidos

El presidente electo Javier Milei viajará este domingo por la noche a Estados Unidos. Allí, tendrá una nutrida agenda de reuniones con funcionarios del Estado norteamericano. En primera instancia, cumplirá con su promesa de visitar la tumba de El Rebe de Lubavitch en el Ohel. Luego, viajará a Washington DC para buscar apoyo y financiamiento. No se descarta que viaje acompañado por funcionarios de su futuro Gobierno.

15.30 - Mariano Cúneo Libarona: "No vamos a usar la Justicia para perseguir opositores"

El abogado y futuro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aseguró que no utilizarán a la Justicia federal "para perseguir opositores" y afirmó que todavía no decidieron quién reemplazará la vacante en la Corte Suprema.

"Son tiempos de pacificación. No vamos a usar la Justicia federal para perseguir a los opositores. Se terminó eso. Hay buenos jueces, queremos que sean independientes y que se respete la división poderes", sostuvo Mariano Cúneo Libarona en diálogo con Infobae.

El jueves pasado, el letrado se reunió con los miembros del tribunal supremo. Al respecto, dijo: "Fue un honor para mí porque es la primera vez que invitan a un ministro que todavía no asumió".

15.00 - Milei busca un acercamiento con Lula da Silva tras sus feroces dichos

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli comenzó su "nueva gestión" en Brasilia buscando apaciguar los ánimos entre el presidente de ese país, Lula da Silva, y el presidente electo de Argentina, Javier Milei.

Es por eso que el exgobernador de la provincia de Buenos Aires, que el sábado fue confirmado en el cargo que hoy ocupa, comenzó las gestiones para que la futura canciller Diana Mondino viajara al vecino país, lo que se concretó este domingo en lo que fue un viaje relámpago.

Al llegar allí, Mondino y Scioli se reunieron en el Palacio Itamaraty con el canciller brasileño Mauro Vieira y Celso Amorim, uno de los asesores especiales de Lula en materia de relaciones internacionales.

¡Bienvenida @DianaMondino a Brasil! uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDE7uD83CuDDF7



Ahora, en Itamaraty junto con el Canciller de Brasil, Mauro Vieira y el Embajador de Brasil en nuestro país, Julio Bitelli. pic.twitter.com/pJOUZjCAsR — Daniel Scioli uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@danielscioli) November 26, 2023

0.00 - Javier Milei recibió la bendición de un rabino

Javier Milei participó este sábado por la noche de una ceremonia judía en la que recibió la bendición de parte del Mekuval (cabalista) rabino David Pinto Shlita.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de Hevrat Pinto Argentina, en el barrio de Balvanera, durante la Havdalah, una ceremonia de separación del Shabat con el resto de los días de la semana.

El libertario dejó pasadas las 20 el Hotel Libertador que habita desde antes de las elecciones, y desde donde define el futuro de su Gobierno, entre otras cosas la conformación de su Gabinete, para dirigirse hacia la ceremonia.

Sábado 25 de noviembre

18.00 - Javier Milei definió quién será el encargado de administrar los planes sociales

Javier Milei eligió a Pablo de la Torre para administrar las políticas sociales del gobierno. El funcionario deberá decidir qué hace con 1.200.000 planes sociales, el 40 por ciento de pobreza y la inflación en ascenso.

El hermano de Joaquín de la Torre, que actualmente se desempeña como secretario de Infancia en el municipio de San Miguel, ya mantuvo una reunión con Victoria Tolosa Paz en lo que fue un encuentro a solas en el edificio del viejo ministerio de Obras Públicas.

17.20 - Confirmaron a Daniel Scioli como embajador argentino en Brasil

Fuentes cercanas a La Libertad Avanza le confirmaron a MDZ que el actual embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli seguirá ocupando ese cargo durante la presidencia de Javier Milei.

Otro cargo que podía ocupar el exgobernador de Buenos Aires y excandidato presidencial era el de secretario de Turismo, aunque todo quedó descartado al confirmarse que seguirá residiendo en Brasilia.

16.05 - Demian Reidel no será el presidente del Banco Central durante la nueva gestión

El físico y economista Demian Reidel decidió no aceptar la propuesta de Javier Milei y finalmente no será el presidente del Banco Central, un punto clave en los planes del presidente electo. De esta manera, el BCRA se ha transformado en un fierro caliente dentro del armado de La Libertad Avanza ya que el primero en bajarse fue Emilio Ocampo, quien iba a ser el encargado de "dinamitar" la entidad.

16.00 - El nombre de Daniel Scioli suena para ocupar algún cargo en la estructura de Javier Milei

Las negociaciones en el Libertador Hotel no se detienen y el equipo de Javier Milei trabaja a destajo para llegar al 10 de diciembre con el Gabinete conformado.

Este sábado, fuentes de La Libertad Avanza pusieron sobre la mesa el nombre del actual embajador argentino en Brasil. Y si bien no está confirmado, Daniel Scioli podría mantenerse en la embajada o bien ser nombrado como el secretario de Turismo del gobierno de Javier Milei.

12.39 - En medio del armado del nuevo gobierno, en LLA sostienen que el presidente de la Cámara baja saldrá de esa fuerza

Mientras suenan nombres fuertes del PRO como Cristian Ritondo y de otros partidos como el de Florencio Randazzo, el legislador porteño y diputado nacional electo por La Libertad Avanza, Oscar Zago, afirmó hoy que el futuro presidente de la Cámara de Diputados puede pertenecer a esa fuerza política. “Los candidatos a presidir no son solamente Florencio Randazzo y Cristian Ritondo. El lunes vamos a sentarnos y discutir quien es el presidente. La Presidencia se va a resolver cuando nos juntemos con los distintos bloques, como se hace siempre. Nosotros recién el lunes vamos a estar en condiciones de resolverlo, más que nada por un tema de papeleo con los diputados de las distintas provincias.

"Yo por supuesto que prefiero a alguien de La Libertad Avanza para presidir la Cámara y estoy para presidir, soy uno de los que siempre expresé que veníamos trabajando con el presidente para eso”, remarcó. El tema se deberá resolver antes del jueves 7 de diciembre, días en que jurarán los 130 diputados electos en octubre y se elegirán las nuevas autoridades del cuerpo.

12.00 - Desde la Mesa de Enlace aguardan una reunión con Milei que podría ser clave

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, afirmó hoy que desde el sector agropecuario hay “mucha expectativa” con el nuevo Gobierno del presidente electo, Javier Milei, y adelantaron que van a pedir una audiencia desde la Mesa de Enlace. “Estamos muy conformes con la elección del domingo pasado. Hay muchísima expectativa y la gente, en general, está contenta con el resultado electoral. Nos genera mucha expectativa”, dijo Pino en declaraciones radiales.

10.00 - El posible titular del CONICET negó que Milei vaya a cerrar el organismo científico

El médico veterinario Daniel Salamone, quien suena para encabezar el CONICET a partir del 10 de diciembre, negó que Javier Milei vaya a cerrar el organismo. "Para nada, todo lo contrario. Vamos a seguir trabajando y muy fuerte", contestó al ser consultado por medios de comunicación.

8.00 - El curioso comentario de Robbie Williams sobre Milei

El triunfo de Javier Milei sigue dando que hablar y genera repercusiones en todos los ámbitos. En las últimas horas, el cantante británico Robbie Williams, que se encuentra promocionando una serie documental de Netflix sobre su vida, opinó sobre el nuevo presidente argentino.

En un video que retuiteó el embajador en Arabia Saudita, Guillermo Nielsen, se ve al artista hablando sobre Milei. "¿Vieron al nuevo presidente de Argentina? Lo amo. Parece un auto que se inventó en Inglaterra en los 70 con pelo", dijo.

7.00 - El sábado comienza con expectativas respecto a posibles confirmaciones en el Gobierno de Milei

La sexta jornada con Javier Milei como presidente electo comienza con expectativas, pese a ser sábado, ya que puede ser un día clave en el que los nombramientos pueden confirmarse con el correr de las horas.

Viernes 24 de noviembre

21.21 - Milei mantuvo una conversación con la directora del FMI

Javier Milei anunció que habló con Kristalina Georgieva: "Hoy mantuve una excelente conversación con la directora del FMI, @KGeorgieva, en la que dialogamos acerca del gran desafío económico que enfrenta nuestro país. Le conté sobre distintos aspectos de nuestro plan de ajuste fiscal y nuestro programa monetario. El Fondo se mostró colaborativo para encontrar las soluciones estructurales que la Argentina necesita".

Hoy mantuve una excelente conversación con la directora del FMI, @KGeorgieva, en la que dialogamos acerca del gran desafío económico que enfrenta nuestro país. Le conté sobre distintos aspectos de nuestro plan de ajuste fiscal y nuestro programa monetario. El Fondo se mostró… — Javier Milei (@JMilei) November 25, 2023

19.36 - El papa Francisco le envió un rosario a Javier Milei

En un comunicado emitido por la cuenta @OPEArg (Oficina del Presidente Javier Milei), confirmaron que "el presidente electo recibió un rosario que el papa Francisco bendijo para él y la vicepresidenta, Victoria Villarruel".

El escrito agrega además que Javier Milei "dialogó con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, quienes lo felicitaron por el resultado del domingo pasado".

Por último, indicaron que "Karina Milei mantuvo un encuentro en la Casa Rosada con el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello para definir los detalles del acto de asunción del próximo 10 de diciembre".

pic.twitter.com/m6nh0hvnwS — Oficina del Presidente Javier Milei (@OPEArg) November 24, 2023

16.45 - Karina Milei llegó a Casa Rosada para su reunión con Vitobello

La hermana del presidente electo, Karina Milei, llegó a la Casa Rosada para reunirse con el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, en medio de la transición. Es la primera vez que una dirigente de La Libertad Avanza pisa la casa de gobierno para avanzar en las negociaciones entre ambas gestiones.

En principio, se trata de una reunión más de transición entre ambas gestiones, tal como tuvo el miércoles Victoria Villarruel el miércoles en el Senado con Cristina Kirchner. Esta se da con la particularidad del revuelo de nombres que aparecen en el búnker del Hotel Libertador para ocupar cargos clave en el Gobierno.

16.00 - Guillermo Francos y Axel Kicillof se reunieron en el Banco Provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con el futuro ministro del Interior de Javier Milei, Guillermo Francos, en lo que fue un primer contacto formal para iniciar el "vínculo institucional" del distrito con la gestión de La Libertad Avanza.

"Fue una reunión para iniciar el vínculo institucional y en la que el Gobernador le planteó la situación de la provincia y lo que se necesita", indicaron fuentes bonaerenses.

El encuentro tuvo lugar en la sede del Banco Provincia en el centro porteño, donde Kicillof recibió al futuro funcionario de Javier Milei.

15.45 - Luis Caputo se reunió con los bancos

Luis Caputo, el futuro ministro de Economía, se reunió esta tarde con los presidentes de bancos nacionales (Adeba) y extranjeros (ABA) para conversar sobre la forma en que se llevará adelante el desarme de las leliqs (letras de liquidez) emitidas por el Banco Central y que poseen por un monto de alrededor de $ 23 billones.

14.30 - El embajador de EE.UU. afirmó que trabaja para que Milei se reúna con funcionarios de Biden

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, aseguró que trabaja para que el presidente electo Javier Milei se reúna con funcionarios de la administración de Joe Biden durante su viaje a ese país la próxima semana.

“Sé que (Milei) tiene la intención de viajar a Estados Unidos. Voy a reconocer que lo invité a reunirse en Washington con funcionarios. Si él quiere vamos a coordinar esas visitas”, indicó el diplomático.

13.45 - Randazzo suena fuerte para ser el presidente de la Cámara de Diputados

Ricardo Bussi, diputado de Javier Milei en el Congreso, se reunió con Florencio Randazzo y en su cuenta de X comentó que podría ser el próximo presidente de la Cámara Baja. "Evaluamos la composición de la Cámara y las posibilidades ciertas de contar con el apoyo de Diputados de fuera de nuestro espacio político. Serán importantes los consensos y los acuerdos para garantizar que cada promesa de campaña de Javier se cumpla a rajatabla", comentó en sus redes Bussi este viernes.

10.45 - Milei afirmó que cerrará el Banco Central y sumó nuevos nombres a su gabinete

Este viernes por la mañana, en un comunicado de prensa, desde La Libertad Avanza informaron que el economista Osvaldo Giordano será titular de la Anses y que el ingeniero Horacio Marín estará al frente de YPF. Además, desde el partido detallaron que "deseamos aclarar que el cierre del Banco Central de la República Argentina (BCRA) no es un asunto negociable".

pic.twitter.com/O7WEAjYdKY — Oficina del Presidente Javier Milei (@OPEArg) November 24, 2023

9.06 - Carlos Rodríguez deja La Libertad Avanza

Uno de los principales asesores en materia económica de Javier Milei decidió esta mañana renunciar simbólicamente a un cargo no formal, según explicó para poder expresarse "libremente sin que mis ideas tengan que estar asociadas a un partido político o a una persona".

Esto sucede luego de declaraciones homofóbicas en las cuales dijo que ver a dos mujeres besarse "le gustaba" pero que ver a dos hombres le hacía "doler la barriga". "Tenía la decisión tomada hace tiempo. Hoy es el momento óptimo ya que Javier designó el Ministro de Economía y cambió el Presidente del BCRA. Ya está la casa en orden", aseguró.

Jueves 23 de noviembre

23.00 - Siguen las negociaciones para definir los cargos en el futuro gobierno

Nombres como los de Omar De Marchi para la secretaría de Educación y Luis Petri para encabezar el Ministerio de Defensa sonaron con fuerza a última hora de este jueves, movido por las designaciones de Javier Milei. El flamante presidente de la Nación sigue negociando cargos para cubrir los distintos ministerios y áreas que tendrá el nuevo gobierno.

22.10 - Un asesor de Javier Milei salió a acallar las críticas

Fernando Cerimedo, uno de los asesores más cercanos a Javier Milei, salió a acallar las críticas en torno a las designaciones de Luis Caputo, en el Ministerio de Economía, y Patricia Bullrich, en el de Seguridad, ya que muchos salieron a decir que todo era una jugada por las sombras de Mauricio Macri.

"Ganó Milei. Gobernará Macri y la casta...ah no mala mía", fue el comentario en redes de un usuario de X. Por este comentario, Fernando Cerimedo declaró: "Ganó Milei. Gobernará Milei. Fin".

"No se preocupen tanto por los cargos. Javier Milei tiene la inteligencia y pericia para rodearse de los mejores en este contexto. Preocúpense por dar a conocer la bomba nuclear que esta dejando este gobierno y como ya están operando para intentar tumbar el gobierno entrante. No sean cómplices otra vez", cerró.

21.10 - Desde el entorno de Schiaretti negaron un acuerdo con Javier Milei

Una fuente cercana a Juan Schiaretti negó que el espacio del cordobés haya cerrado un acuerdo con el presidente electo Javier Milei, el cual incluiría puestos dentro del próximo gabinete de Gobierno.

"Estamos en medio de una gran operación cruzada del macrismo y del massismo que juegan con cargos buscando hacernos parte de algo a lo que no pertenecemos", dijo a La Voz la fuente cercana al gobernador de Córdoba y excandidato presidencial.

Esto fue luego de que circulara el rumor sobre la llegada de Osvaldo Giordano a la Anses en lugar de Carolina Piparo. El funcionario cordobés que sí está confirmado es Franco Mogetta, quien se hará cargo de la Secretaría de Transporte de la Nación.

19.31 - Milei finalmente viajará a Estados Unidos

Fuentes cercanas al flamante presidente de la Nación, Javier Milei, confirmaron esta tarde que viajará a Estados Unidos como estaba previsto, para visitar la tumba de Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el rebe de Lubavitch" y considerado milagroso, que se encuentra en Queens, Nueva York, a donde Milei ya había viajado antes de las PASO de agosto.

En horas de la tarde circuló la noticia que confirmaba la suspensión del viaje, pero su equipo, horas después, anunció que el mismo si se hará.

19.00 - Sturzenegger podría integrar el gabinete de Javier Milei

Federico Sturzenegger, ex presidente del Banco Central de la República Argentina durante la gestión de Macri, también tiene su lugar dentro del gabinete del presidente electo. Según se pudo conocer, sería ministro de Modernización de Javier Milei. Si bien su nombre había sonado para ser ministro de Economía, el exfuncionario de Macri estará en otro área ya que ese puesto lo ocupará Luis Caputo.

18.40 - Bullrich será la ministra de Seguridad de Javier Milei

La titular del PRO y excandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, integrará el Gabinete del flamante Gobierno nacional del presidente Javier Milei. La información fue confirmada a MDZ por cercanas a Javier Milei y al armado del próximo gabinete.

18.30 - Dos hombre de Juan Schiaretti se suman al Gabinete de Javier Milei

Franco Mogetta será el secretario de Transporte y el ministro de Finanzas de Córdoba Osvaldo Giordano en Anses.

18.15 - Milei no viaja a Estados Unidos y se queda armando el Gabinete

El presidente electo, Javier Milei, suspendió el viaje que tenía programado para este viernes a Nueva York, Estados Unidos.

Milei, en tierra norteamericana, iba a visitar "El Ohel", la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el rebelde Lubavitch", uno de los líderes más influyentes de la religión judía del siglo XX.

17.50 - Sorpresivo: Carolina Piparo no va a Anses

A pesar de haber anunciado que el próximo lunes se reuniría con Fernanda Raverta para comenzar la transición, Carolina Piparo finalmente no será la titular de Anses, uno de los puestos clave dentro del gobierno por el gran caudal que maneja la caja de ese órgano de gobierno.

El lugar de la excandidata a gobernador de la provincia de Buenos Aires sería ocupado por Osvaldo Giordano, otro hombre de Juan Schiaretti.

17.40 - Un hombre de Juan Schiaretti a la Secretaría de Transporte

Franco Mogetta, exfuncionario del Gobierno de Córdoba durante la administración de Juan Schiaretti, fue designado como secretario de Transporte del futuro gobierno del presidente electo, Javier Milei.

Mogetta tendrá como principales desafíos la revisión del sistema distribución de los subsidios y la actualización tarifaria, la licitación de la hidrovía, ademáss del futuro de Aerolíneas Argentinas.

16.30 - Demian Reidel ocuparía el lugar de Emilio Ocampo en el Banco Central

El economista Demian Reidel comenzó a sonar fuerte para ocupar el lugar de Emilio Ocampo al frente del Banco Central de la República Argentina.

Reidel tiene experiencia dentro de la entidad ya que fue vicepresidente del BCRA durante la gestión de Federico Sturzenegger.

15.55 - Emilio Ocampo no será el presidente del Banco Central de la República Argentina

Emilio Ocampo, principal asesor del libertario en materia de dolarización, finalmente no será el presidente del Banco Central de la República Argentina. Javier Milei había remarcado en campaña que Ocampo era el ideal para "cerrar el Banco Central" en su Gobierno. "El peso no se lo eliminaría el gobierno por un decreto, sino que "lo va a ir eliminando la gente" prometía Ocampo en su afán por dolarizar.

13.09 - Movimientos sociales se movilizan contra el ajuste de Milei

Organizaciones sociales nucleadas en la Unidad Piquetera se movilizan hacia Plaza de Mayo para respaldar una protesta de organismos de derechos humanos, tras el plenario realizado más temprano en Parque Lezama, en el cual delegados de todo el país discutieron un plan de lucha "contra el ajuste" que plantea aplicar el presidente electo Javier Milei.

13.09 - Los ministros de la Corte se reunieron con el futuro ministro de Justicia

En el marco del traspaso institucional en las principales áreas del Gabinete nacional, se desarrolló la primera reunión de trabajo entre los funcionarios actuales y los que asumirán desde el próximo 10 de diciembre.

11.50 - Se desarrolló la primera reunión entre los funcionarios actuales y los que asumirán

En el día de hoy se llevó adelante una reunión de trabajo en el marco del proceso de traspaso de las áreas de Gobierno del ministerio de Transporte y las Secretarías de Energía, Minería y ENACOM.

10.55 - El comunicado del equipo de Javier Milei

En un breve comunicado de prensa del equipo de trabajo del presidente electo, se confirmó la reunión que el libertario mantuvo con Nicolás Posse, Guillermo Francos, Diana Mondino y su hermana, Karina Milei. Además, dio detalles de lo que fue su conversación con el exmandatario estadounidense, Donald Trump.

9.40 - Milei recibió el llamado de Trump y la promesa de visita

El presidente electo Javier Milei recibió el llamado del exmandatario de Estados Unidos Donald Trump, quien lo felicitó y le prometió una pronta visita. Según confirmó el propio libertario, el exmandatario norteamericano elogió la abismal diferencia que cosechó por sobre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, a quien aventajó por más de dos millones de votos. "Tu victoria por tamaña diferencia está teniendo impacto mundial", remarcaron fuentes del entorno que le expresó.

8.50 - Se reúne el superministro de Infraestructura con los funcionarios salientes

Guillermo Ferraro, futuro ministro de Infraestructura, comenzará a las 10 reuniones con sus áreas en el Ministerio de Economía, ya que se hará cargo de cinco áreas clave de la gestión: Transporte, Obras Públicas, Minería, Energía y Comunicaciones. Este encuentro es el primero que se da con actuales jefes de las carteras para comenzar la transición hacia el 10 de diciembre.

Ferraro se reunirá hoy con Flavia Royón de Energía, Gabriel Katopodis de Obras Públicas, Diego Giuliano de Transporte, Fernanda Ávila de Minería y Claudio Ambrosini presidente de Enacom.

8.00 - Milei viajará a EEUU antes de asumir

El presidente electo Javier Milei confirmó que viajará a los Estados Unidos antes de asumir, mientras que su visita a Israel será después del 10 de diciembre.

El mandatario electo sostuvo que tiene "planeado viajar a Nueva York antes de asumir, por una cuestión espiritual". Luego, ya como presidente en ejercicio, visitará Israel y no descartó en ese viaje pasar por Italia para ver al Papa Francisco en El Vaticano,

Miércoles 22 de noviembre

El presidente electo, Javier Milei, sigue con reuniones y el diseño de su Gabinete. Comenzó su primer día habil como futuro mandatario con una visita a la Quinta de Olivos para iniciar la transición con Alberto Fernández y luego volvió a instalarse en su búnker del Hotel Libertador.

19 - Javier Milei sigue sin confirmar si pagará el medio aguinaldo y comienza la tensión

El presidente electo Javier Milei evitó confirmar el pago de la totalidad del medio aguinaldo de diciembre a los empleados estatales, al defender la necesidad de aplicar un "fuerte ajuste fiscal" tras asumir el 10 de diciembre próximo.

La declaración puso en alerta a los gremios de estatales (UPCN y ATE), que vienen alertando sobre los intentos de ajustar por el lado de los sueldos de empleados públicos.

En el marco de su objetivo de ir equilibrando las cuentas públicas, muy deficitarias, Javier Milei también apuntó a la enorme deuda del Banco Central.

18.05 - Finalizó la reunión entre Cristina y Victoria Villarruel

La vicepresidenta electa, Victoria Villarruel salió del Senado de la Nación donde mantuvo una reunión con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Al salir, la compañera de fórmula de Javier Milei declaró "vamos a hablar con todos los sectores y vamos a sacar las leyes que todos los argentinos necesitan para salir de esta situación angustiante".

"Es una reunión histórica entre todos los argentinos", declaró.

17.15 - Cristina recibe a Victoria Villarruel en el Senado

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibe, desde pocos minutos después de las 17, a quien la reemplazará en el cargo, Victoria Villarruel, en un encuentro que se lleva a cabo en el Senado de la Nación, en el marco de la transición que se producirá el próximo 10 de diciembre.



Villarruel llegó puntual al edificio del Senado e ingresó con un auto de custodia por la calle Combate de los Pozos, acompañada por el diputado electo por la Libertad Avanza Guillermo Montenegro, vestida con saco rojo, camisa blanca y pantalón negro.

15.50 - Biden, el primer ausente confirmado en la asunción de Milei

Javier Milei se comunicó con el presidente estadounidense Joe Biden, en donde el libertario lo invitó a su asunción el 10 de diciembre, pero Biden se disculpó por no poder hacer presencia ya que tiene una agenda programada

14.10 - El llamado de Volodímir Zelenski

Javier Milei recibió un llamado del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. La conversación entre ambos duró veinte minutos, y tuvo momentos de distención -como broma de los perros- y otros en donde profundizaron en acciones establecer vínculos internacionacionales. En este orden, lo más destacado es que quedaron en armar una cumbre Latinoamérica - Ucrania liderada por Argentina.

13.00 - Definición clave de Milei sobre YPF

Luego de las declaraciones de que privatizará YPF, el presidente electo anunció que Horacio Marin será Presidente y CEO de YPF. Se trata de un ingeniero químico que trabaja hace más de 30 años en el sector petrolero.

12.30 - El agradecimiento de Javier Milei al Papa y una perlita con los Stones

El presidente electo, Javier Milei, se expresó a través de su cuenta personal de X con palabras de agradecimiento al Papa Francisco y a los presidentes que lo saludaron por su triunfo: "Gracias a cada uno de los líderes del mundo que se comunicaron conmigo para felicitar a nuestro equipo y manifestarme sus buenos deseos para el futuro de la Argentina".

Además, hace instantes, el libertario mantuvo una conversación con el canciller del Reino Unido, David Cameron. En lo que fue un diálogo ameno, Milei le dijo que era fan de los Stones y él funcionario le contó que conocía al cantante de la banda musical, Mick Jagger.

11.15 - Javier Milei y un día cargado de actividades

La cuenta oficial del presidente electo dio a conocer la agenda del día: reuniones con su equipo de trabajo y entrevista con los medios de comunicación.

8.32 - Mondino dio detalles de los primeros anuncios

La diputada electa de La libertad Avanza, Diana Mondino, aseguró hoy que el futuro gobierno del presidente electo, Javier Milei, “respetará los acuerdos firmados y la Constitución”, y aseguró que “todas las medidas serán anunciadas el 10 de diciembre”, cuando asuma la nueva administración.



“Vamos a respetar todos los acuerdos y la Constitución. Pero en la actualidad, las negociaciones con el FMI las llevan a cabo las autoridades actuales”, señaló Mondino al ingresar esta mañana al hotel Libertador, donde se aloja el futuro jefe de Estado.

Martes 21 de noviembre

19.30 Reunión en la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para acordar la transición

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo; el jefe de Gabinete de la secretaría, Juan Manuel Fernández Arocena; y el subsecretario de Gestión Administrativa, Rosendo Tarsetti, se reunieron con Fernando Villela, Pedro Vignau y Germán Paats en la sede de la cartera agropecuaria nacional, donde acordaron equipos para trabajar en la transición que lleva adelante el presidente Alberto Fernández

18.00 - Javier Milei dio detalles sobre cómo será la transición con Alberto Fernández

A través de un comunicado de prensa, el presidente electo, Javier Milei, brindó algunos detalles sobre cómo fue su reunión con Alberto Fernández.

"Esta mañana el Presidente Electo Javier Milei, se reunió con Alberto Fernández, el actual Presidente de la República. Desde entonces, los equipos técnicos se encuentran iniciando conversaciones con todas las áreas del Gabinete Nacional a fin de emprender una transición ordenada y responsable", comenzó el comunicado. El comunicado de Javier MIlei

Y agregó: "Por otra parte, tenemos el agrado de comunicar que Su Santidad, el Papa Francisco, se comunicó con nuestro futuro mandatario para felicitarlo y expresarle sus deseos de unión y progreso para nuestra Patria. Javier Milei agradeció las palabras del Sumo Pontífice, quien se comprometió a enviarle un rosario bendecido como obsequio de asunción. Esperamos recibir su visita muy pronto. En las próximas horas continuarán las reuniones con los equipos técnicos".

16.00 - Milei definió cómo serán sus comunicados diarios

Desde el entorno del futuro Presidente informaron a la prensa que "a partir de hoy, las comunicaciones vinculadas al Presidente de la Nación electo, Javier Milei, serán emitidas todos los días, a las 18, a través de la cuenta de X @OPEArg (Oficina del Presidente Javier Milei)".

13.53 - El Papa llamó a Javier Milei para felicitarlo

La conversación duró 5 minutos y fue en buenos términos. El Sumo Pontífice lo felicitó por su triunfo y le dijo que le enviará un Rosario. Por su parte, el presidente electo lo invitó a visitar a Argentina durante su mandato.

13.01 - Sergio Massa apareció en las redes sociales

El excandidato a presidente y actual ministro de Economía, Sergio Massa, compartió un poema titulado "La cuesta de la vida", para expresar cuál es su situación anímica tras la derrota. El mensaje de Sergio Massa en Instagram.

11.32 - El dólar blue sube fuerte en la apertura

El dólar blue subió 100 pesos este martes luego del balotaje y el fin de semana largo. Actualmente cotiza a 1.050 pesos para la venta y a 1.020 pesos para la compra.

En tanto, el dólar oficial se encuentra en $368.60 en promedio, mientras que el dólar solidario, el cual surge de sumarle al oficial un 30% de “impuesto solidario”, un 45% de retención de ganancias y un 25% a cuenta de bienes personales, cuesta $650.13.

10.25 - Leonardo Cifelli será secretario de Cultura

Otra de las confirmaciones que se dio durante la mañana del martes es la del área de Cultura, que se dejará de tener rango de Ministerio y pasará a ser una Secretaría y que estará a cargo de Leonardo Cifelli, productor teatral que ya aseguró que no se recortará el presupuesto para el sector.

El productor teatral es socio del compositor Ángel Mahler, quien lo designó como Jefe de Gabinete mientras estuvo al frente del ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2017, durante el mandato de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno porteño.

9.21 - Guillermo Ferraro confirmado en Infraestructura

El empresario, del que ya se rumoreaba que iba a ser ministro, confirmó que se hará cargo del nuevo ministerio que creará Milei, que tendrá un cambio de paradigma porque se apuntará al desarrollo de obras privadas o públicas con participación privada y no puramente públicas como eran hasta ahora

Ferraro es un ejecutivo y se desempeñó como Director de KPMG Argentina que provee servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría. En ese lugar lideró el asesoramiento de proyectos como el Túnel Ferroviario Aconcagua, la central Hidroeléctrica de Chihuido y la restructuración de Recursos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros..

8.00 - Milei visita a Alberto e inicia la transición

Luego de varias idas y vueltas, finalmente el presidente electo visita al jefe de Estado saliente en la residencia de Olivos. Esta reunión marca el inicio formal de un proceso de transición gubernamental que estuvo teñido de incertidumbre y expectativas en las últimas horas.

Desde el anuncio de los resultados, hubo una serie de idas y vueltas en cuanto al inicio del proceso de transición. Sin embargo, la coordinación entre los equipos de Milei y Fernández se destrabó anoche a última hora.

Lunes 20 de noviembre

21.27 - Finalizó la reunión entre Milei y Macri

Tras aproximadamente dos horas, finalizó la reunión entre el presidente electo Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri en el Hotel Libertador. La misma se programó casi de un momento a otro y no estaba prevista promediando la tarde.

Sabido es que el espacio político que lideran Macri y Patricia Bullrich nutrirá en parte los ministerios del nuevo gobierno y este fue uno de los temas de charla, principalmente ajustes en las futuras carteras de Economía, Seguridad y Defensa. Según trascendió, Macri le propuso algunos dirigentes que serían funcionales al gobierno libertario.

“De qué vamos a hablar si no es del futuro del país”, se escuchó clarito de Macri al llegar al hotel. Se trata de horas y jornadas claves para la conformación del Gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre siendo el equipo económico por conformar uno de los mayores desafíos que tiene por delante el nuevo presidente.

19.30 - Javier Milei recibe a Mauricio Macri

El presidente electo, Javier Milei, está reunido con el expresidente Mauricio Macri en el Hotel Libertador, del centro porteño, donde está viviendo desde el 21 de octubre. El lugar se volvió centro de comando de La Libertad Avanza, en la titánica tarea que tendrá ahora para conformar un gobierno.

En ese marco, la visita de Macri adquiere vital importancia en un contexto donde se especula que diferentes lugares del gabinete podrían ser integrados por dirigentes del PRO. Hasta ahora, sin embargo, ninguno de los nombres fue confirmado. Germán Garavano, por ejemplo, era uno de los que se especulaba que podía volver a Justicia, pero Milei confirmó a Mariano Cúneo Libarona para el cargo. Javier Iguacel o Guillermo Dietrich son otros de los mencionados.

El nombre que también está en la conversación es el de Patricia Bullrich. La presidenta del PRO anunció que no sería ministra de Seguridad nuevamente, pero no cerró la puerta a sumarse en otro cargo. Hay quienes especulan que podría ser jefa de Gabinete.

A pesar de que no trascendió todavía el contenido de la reunión entre Macri y Milei, se da por descontado que estaban hablando sobre la integración del gobierno que tiene que armar ahora el libertario. Desde el espacio, para calmar ansiedades, ya anunciaron que no habrá anuncios hasta el mismo 10 de diciembre.

18.20 - Patricia Bullrich anunció una decisión personal

La titular del PRO anunció la decisión de no integrar el Ministerio de Seguridad en el futuro Gobierno de Javier Milei, aunque mantuvo el hermetismo respeto a ocupar otro lugar en el próximo Gabinete.

"Pienso que cuando uno estuvo en un lugar dos veces, pasar por el mismo lugar no es bueno. No me parece que sea bueno repetir lugares donde estuviste y tuviste una gestión", respondió.

La titular del PRO recalcó que "no quiere hablar" ni dar mayores detalles sobre el tema para "no romper el pacto" entre ambos. "El pacto fue no hablar de cargos. Bueno, terminada la elección veremos qué es lo que es", agregó.

17.30 - Primer comunicado oficial de Milei como presidente electo

Al igual que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el mandatario electo Javier Milei inauguró la cuenta de X (antes Twitter) "Oficina del Presidente Javier Milei", donde publicaron un comunicado donde hacen referencia a la transición y la formación del Gabinete que lo acompañará en Casa Rosada.

"Desde la Oficina del Presidente Electo queremos informar que no habrá ningún anuncio de nombramientos respecto a cargos del futuro gobierno hasta el día de la asunción", dice el escrito.

Y agregaron: "Hasta el 10 de diciembre, el Presidente Alberto Fernández y el Ministro de Economía, Sergio Massa, son los responsables constitucionales de la situación de los argentinos".

"Queremos informar que hasta este momento no hay ninguna reunión prevista entre el Presidente Alberto Fernández y el Presidente Electo Javier Milei", cierra.

17.10 - Sergio Massa puso a su equipo a disposición de la transición

El ministro Sergio Massa se reunió con su gabinete y puso a disposición del presidente Alberto Fernández el equipo de transición que estará a cargo de Gabriel Rubinstein, Leonardo Madcur, Raúl Rigo y Miguel Pesce, por el Banco Central.

De la reunión también participaron de la reunión de trabajo en San Fernando: Leonardo Madcur, Marco Lavagna, Flavia Royón, Matias Tombolini, Lisandro Cleri, Germán Cervantes y Guillermo Michel y Eduardo Setti.

16.05 - El presidente electo recibirá a su compañera de fórmula

Javier Milei tiene previsto recibir este lunes, desde las 17, a su compañera de fórmula Victoria Villarruel. El presidente electo se encuentra recluido en el Libertador Hotel donde mantiene reuniones con diferentes referentes de La Libertad Avanza, como Karina Milei, Diana Mondino y Ramiro Marra.

16.00 - Alberto Fernández y Javier Milei se reunirían este martes

El presidente Alberto Fernández y el mandatario electo, Javier Milei, mantendrían su primera reunión este martes en horario a confirmar.

El cónclave se iba a desarrollar este lunes, pero finalmente todo quedó en solo un trascendido que no llegó a consumarse.

Alberto Fernández deberá entregarle el mando a Javier Milei el próximo 10 de diciembre, por lo que no queda mucho tiempo para comenzar con la transición entre gobiernos.

15.00 - Sergio Massa se encuentra reunido con su equipo

El ministro de Economía, Sergio Massa, encabeza una reunión con el equipo económico, tras el resultado del balotaje en el que el libertario Javier Milei resultó electo presidente. El encuentro se desarrolla en el Predio Municipal del partido bonaerense de San Fernando.



En la reunión se encuentran presentes el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna; el jefe de Asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur y el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein.



También forman parte del encuentro la secretaria de Energía, Flavia Royon; el secretario de Comercio, Matías Tombolini; el titular de la Aduana, Guillermo Michel; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; el secretario de Finanzas, Eduardo Setti; y el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes.

13.30 - Se demora la reunión entre Alberto Fernández y Javier Milei

El domingo, tras la victoria de Javier Milei, se había informado que el presidente electo se iba a reunir cerca de las 12 de este lunes con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Todavía el cónclave no se realiza y no hay precisión sobre el momento en que se encontrarán para inicar una transición ordenada.

13.00 - Sergio Massa sigue hasta el 10 de diciembre

El ministro de Economía y excandidato presidencial, Sergio Massa, no se tomará licencia y seguirá a cargo de Hacienda hasta que termine el gobierno de Alberto Fernández. Tras la elección había corrido el rumos de que había designado a parte de su equipo para que hiciera la transición con los funcionarios de Javier Milei.

11.15 - Primeras definiciones para la Justicia

Mariano Cúneo Libarona le dijo a este diario que como ministro de Justicia será un “garante de que no haya persecuciones políticas desde la Justicia”, incluidos Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner.

11.09 - Milei mantiene su primera reunión de gabinete

Diana Mondino y parte del círculo más cercano a Milei se reúnen en el hotel Libertador para iniciar el armado del nuevo gobierno. "Trabajando para achicar el Estado y bajar impuestos", anunció Mondino

10.30 - Se conocen más nombres del nuevo gabinete de Javier Milei

Nicolás Posse sería su Jefe de Gabinete, mientras que Diana Mondino o Federico Pinedo podrían ocupar el puesto de canciller.

9.35 - Milei confirma su agenda de viajes al exterior

El presidente electo anunció que antes de asumir el mando el 10 de diciembre viajará a Estados Unidos e Israel. También recibió una invitación de Luis Lacalle Pou para visitar Uruguay.

9.22 - Privatización de YPF, Telam, la Televisión Pública y Radio Nacional

Javier Milei inicia un plan de privatizaciones que incluye, tal como lo adelantó durante la campaña, a todo el sistema de medios públicos. En declaraciones a Radio Mitre confirmó también la venta de las acciones estatales en YPF. Esta semana anunciará como será el plan de privatización de la empresa.

9.00 - Fuerte suba en acciones y bonos argentinos

Las cotizaciones en el premarket muestran una fuerte suba en los ADR y bonos antes de la apertura del mercado de Nueva York. YPF muestra un incremento de hasta 12 %

8.54 - Cúneo Libarona a Justicia y Píparo al Anses

Javier Milei anunció hoy que Mariano Cúneo Libarona será su ministro de Justicia. Lo dijo en una entrevista con Radio Mitre. También confirmó que Carolina Píparo, excandidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza, será la nueva titular de la ANSES.