Mauricio Macri y un nombre conocido suena para manejar los medios públicos

Mauricio Macri quiere tener la mayor incidencia que pueda dentro del armado del nuevo Gobierno de Javier Milei, que desembarcará el 10 de diciembre y que no tiene resueltos distintos lugares de peso. La negociación interna por los cargos es constante, y el expresidente intenta dotar de experiencia al gabinete de Milei, quien ya dio de baja algunas opciones que se barajaban, como a Carolina Píparo, quien iba a dirigir la Anses y fue reemplazada por Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de Juan Schiaretti.

Los medios públicos y el gobierno de Javier Milei es un capítulo estridente desde el comienzo, ya que la premisa básica del Presidente es dar por terminada la pauta oficial, lo que obliga a un cambio de paradigma desde el diez de diciembre que tensiona en el sector. Hubo llamados entre Mauricio Macri y Juan Cruz Ávila, hoy al mando del canal de cable LN+, y existe una posibilidad concreta de que tenga injerencia en la política de medios de la gestión venidera.

Juan Cruz Ávila cultiva un bajo perfil, pero se posicionó por el buen pasado en América 24 y después en LN+, en donde coordina una programación de actualidad y análisis volcada a la coyuntura y la entrevista. También supo hacer equilibrio en la grieta y sostuvo la buena relación con distintos sectores políticos, por lo que le aportaría diversidad a una potencial secretaría de Medios.

No todo está dicho, todavía los rumores en el canal son variados y no hay precisiones, pero incluso circuló la idea de que Ávila logre tener el poder en la secretaría de medios, pero a través de una persona de su confianza, un periodista cuyo nombre no trascendió. Ávila viene de haber tomado el control de LN+ con éxito tras un primer intento de la señal de lograr una programación menos masiva y más apuntada a la cultura.

Periodista. Marcela Pagano, otro nombre que tuvo lugar.

Los nombres que también estaban en lista son variados. Marcela Pagano, periodista económica y diputada electa, tiene conocimiento del mapa de medios y se la mencionó como posible secretaria de Medios públicos. El lugar que queda vacante es el de Juan Ross, quien llevó adelante una gestión sin reproches internos ni externos. La comunicación quedó a manos de Gabriela Cerrutti, quien dejará su cargo en medio de una serie de críticas a los medios de comunicación y a los periodistas críticos del Gobierno.