Las intimidades de la conversación entre Javier Milei y el Papa Francisco

El Papa Francisco se comunicó con el presidente electo, Javier Milei, tras su triunfo en las urnas. El libertario aprovechó la oportunidad para invitarlo formalmente a la Argentina. Por su parte, el líder de la Santa Sede lo felicitó por su performance. Además, según confirman desde el equipo de Milei, la conversación, la cual duró al rededor de cinco minutos, fue en muy buenos términos.

Quien inició la conversación fue el Sumo Pontífice, a la que el presidente electo atendió. No solo Milei invitó al Papa al país, sino que el líder de la Santa Sede le anticipó que le enviará un Rosario. Sumado a esto, conversaron sobre la problemática de la pobreza, y sobre los planes que llevará el libertario de cara al ámbito social.

Durante una entrevista que Milei estaba grabando en LN+ con Luis Majul, Jonathan Viale y Pablo Rossi, fue que el Jefe de la Iglesia Católica llamó al presidente electo, por lo que Milei tuvo que poner pausa a la entrevista, para ser reanudada minutos después.

La relación entre ambos líderes comenzó áspera. Durante la famosa entrevista entre Tucker Carlson y Milei, el libertario había dicho que Bergoglio "tiene afinidad con comunistas asesinos, de hecho no los condena". "Es condescendiente con todos los de izquierda, aun cuando sean verdaderos criminales", agregó. A su vez, el Santo Padre había apuntado contra Milei, y, aunque sin nombrarlo, esbozó: "payaso mesiánico".

Javier Milei recupera la relación con el Papa

Durante el debate presidencial, el líder de La Libertad Avanza le respondió a Sergio Massa sobre sus dichos: "Ya había pedido perdón por eso, y lo volvería a hacer, porque no tengo problema en eso, porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso”. “Además, una de las cosas que dije es que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica", agregó.

Luego de más de diez años de haber asumido, el Papa nunca realizó una visita formal al país. Aun así, hace unos meses se comenzó a hablar de una posible visita para el 2024, por lo que con la invitación formal del presidente electo, puede derivar en una visita próxima del Papa.