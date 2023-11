Las claves para una buena gestión entre Javier Milei y el Gobierno provincial

Javier Milei resultó electo como el nuevo presidente de Argentina, el 10 de diciembre asumirá su mandato y comenzará a gestionar un nuevo periodo político en el país. Este lunes, tras resultar vencedor, el libertario realizó varios anuncios de cara a lo que será su gobierno, quiénes lo acompañarán y cómo planea accionar en primera medida. Mendoza fue la segunda provincia que más voto por Milei, recolectando más del 70%. Alfredo Cornejo, gobernador electo por el partido de Cambia Mendoza, mostró una posición de neutralidad previo al desenlace balotaje, lo cuál genera gran incertidumbre sobre cómo puede repercutir esto en la provincia.

Diego Stortini, vicepresidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), habló con MDZ Radio 105.5 FM y explicó que "analizar el fenómeno Milei durante estos meses ha sido muy complejo, sobre todo para los empresarios y dirigentes que estamos acostumbrados a ver la política desde una óptica muy convencional. Nosotros nos vamos sorprendiendo continuamente, desde las PASO, generales y ahora en el balotaje, aunque en esta última no fue tan sorprendente que él sea nuestro representante y mandatario. Lo que hoy veo es que el prisma de ver todo cómo se ha visto a la política hasta este tiempo, se terminó. Ahora se ve a un presidente muy joven, por lo pronto está armando su equipo con mucha presencia de un sector del PRO, pero no se ve una invasión en el gobierno por parte del radicalismo".

Stornini se refirió a qué puede esperar la provincia de Mendoza respecto de la relación con este nuevo gobierno: "En primer lugar, tenemos la suerte de tener un gobernador que ya ha sido gobernador y, en este sentido, Alfredo Cornejo seguramente va a tener la pericia para poder negociar y defender los intereses de Mendoza con un presidente que no es de su partido. Por ahí uno empieza a tener algún tipo de temor en este cambio que se va a proponer a nivel nacional, en la provincia hay que ver cómo vamos a resolver el tema del financiamiento de los municipios que hasta hoy en muchos casos han estado trabajando e invirtiendo sobre la base de la distribución de la coparticipación".

Alfredo Cornejo, gobernador electo de Mendoza.

"La gran discusión de los gobernantes provinciales y municipales pasa por la coparticipación, porque en este tema de la motosierra, que es tan necesario y no lo niego porque hay que tener un Estado equilibrado, hay que ver cómo afecta a la obra pública y al financiamiento que venía de Nación para pagar gastos corrientes. Esperemos, y lo digo con total sinceridad, que no tengamos problemas en ese sentido, la gente tiene muchas necesidades y tenemos que ser muy cuidadosos dónde el gobierno pone el bisturí", sentenció.

La Federación Económica emitió un comunicado felicitando al presidente Javier Milei y poniéndose a disposición para construir un nuevo cambio, ante esto argumentó: "Nuestro rol está hoy en colaborar con la construcción de un contexto donde las pymes, las pequeñas, medianas y los emprendedores se puedan desarrollar sanamente en un país que nos necesita porque damos empleo al 80% de la población argentina. Las pymes damos empleo a la gran mayoría de los argentinos, así que nos tienen que encontrar unidos y, sobre todo, trabajando con los distintos estamentos de gobierno, sin que importe el color político".

"En el sector productivo y comercial, el 55% que obtuvo Milei, no son solo trabajadores y gente normal, sino que también hay un montón de pymes ahí adentro. Sin duda hay muchos comerciantes que están ilusionados con un cambio drástico como él dijo y con una idea de que la solución viene sin gradualismo y con una reforma integral del Estado, con todo lo que eso implica", sumó.

Y concluyó, opinando: "Creo que Javier Milei nos debe un recambio generacional. Cómo no voy a tener expectativa, lo haya votado o no, en una persona que tiene mi edad y que me parece una persona que tiene ideas clarísimas. No va a ser fácil, está claro que desde el punto dónde arrancamos, cualquiera hubiera sido el presidente elegido, iba a tener un panorama muy complejo. Por lo que se entiende, el 11 de diciembre Mieli va a estar trabajando sin gradualismo en resolver problemas que la Argentina necesita resolver. Las expectativas no son nada negativas, por el contrario, creo que la Argentina necesita comenzar a recorrer ese camino".