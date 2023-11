En vivo: Milei y Posse se reúnen con Alberto en un "desayuno de trabajo"

8.00 - Milei visita a Alberto e inicia la transición

Luego de varias idas y vueltas, finalmente el presidente electo visita al jefe de Estado saliente en la residencia de Olivos. Esta reunión marca el inicio formal de un proceso de transición gubernamental que estuvo teñido de incertidumbre y expectativas en las últimas horas.

Desde el anuncio de los resultados, hubo una serie de idas y vueltas en cuanto al inicio del proceso de transición. Sin embargo, la coordinación entre los equipos de Milei y Fernández se destrabó anoche a última hora.

Martes 21 de noviembre

21.27 - Finalizó la reunión entre Milei y Macri

Tras aproximadamente dos horas, finalizó la reunión entre el presidente electo Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri en el Hotel Libertador. La misma se programó casi de un momento a otro y no estaba prevista promediando la tarde.

Sabido es que el espacio político que lideran Macri y Patricia Bullrich nutrirá en parte los ministerios del nuevo gobierno y este fue uno de los temas de charla, principalmente ajustes en las futuras carteras de Economía, Seguridad y Defensa. Según trascendió, Macri le propuso algunos dirigentes que serían funcionales al gobierno libertario.

“De qué vamos a hablar si no es del futuro del país”, se escuchó clarito de Macri al llegar al hotel. Se trata de horas y jornadas claves para la conformación del Gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre siendo el equipo económico por conformar uno de los mayores desafíos que tiene por delante el nuevo presidente.

19.30 - Javier Milei recibe a Mauricio Macri

El presidente electo, Javier Milei, está reunido con el expresidente Mauricio Macri en el Hotel Libertador, del centro porteño, donde está viviendo desde el 21 de octubre. El lugar se volvió centro de comando de La Libertad Avanza, en la titánica tarea que tendrá ahora para conformar un gobierno.

En ese marco, la visita de Macri adquiere vital importancia en un contexto donde se especula que diferentes lugares del gabinete podrían ser integrados por dirigentes del PRO. Hasta ahora, sin embargo, ninguno de los nombres fue confirmado. Germán Garavano, por ejemplo, era uno de los que se especulaba que podía volver a Justicia, pero Milei confirmó a Mariano Cúneo Libarona para el cargo. Javier Iguacel o Guillermo Dietrich son otros de los mencionados.

El nombre que también está en la conversación es el de Patricia Bullrich. La presidenta del PRO anunció que no sería ministra de Seguridad nuevamente, pero no cerró la puerta a sumarse en otro cargo. Hay quienes especulan que podría ser jefa de Gabinete.

A pesar de que no trascendió todavía el contenido de la reunión entre Macri y Milei, se da por descontado que estaban hablando sobre la integración del gobierno que tiene que armar ahora el libertario. Desde el espacio, para calmar ansiedades, ya anunciaron que no habrá anuncios hasta el mismo 10 de diciembre.

18.20 - Patricia Bullrich anunció una decisión personal

La titular del PRO anunció la decisión de no integrar el Ministerio de Seguridad en el futuro Gobierno de Javier Milei, aunque mantuvo el hermetismo respeto a ocupar otro lugar en el próximo Gabinete.

"Pienso que cuando uno estuvo en un lugar dos veces, pasar por el mismo lugar no es bueno. No me parece que sea bueno repetir lugares donde estuviste y tuviste una gestión", respondió.

La titular del PRO recalcó que "no quiere hablar" ni dar mayores detalles sobre el tema para "no romper el pacto" entre ambos. "El pacto fue no hablar de cargos. Bueno, terminada la elección veremos qué es lo que es", agregó.

17.30 - Primer comunicado oficial de Milei como presidente electo

Al igual que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el mandatario electo Javier Milei inauguró la cuenta de X (antes Twitter) "Oficina del Presidente Javier Milei", donde publicaron un comunicado donde hacen referencia a la transición y la formación del Gabinete que lo acompañará en Casa Rosada.

"Desde la Oficina del Presidente Electo queremos informar que no habrá ningún anuncio de nombramientos respecto a cargos del futuro gobierno hasta el día de la asunción", dice el escrito.

Y agregaron: "Hasta el 10 de diciembre, el Presidente Alberto Fernández y el Ministro de Economía, Sergio Massa, son los responsables constitucionales de la situación de los argentinos".

"Queremos informar que hasta este momento no hay ninguna reunión prevista entre el Presidente Alberto Fernández y el Presidente Electo Javier Milei", cierra.

17.10 - Sergio Massa puso a su equipo a disposición de la transición

El ministro Sergio Massa se reunió con su gabinete y puso a disposición del presidente Alberto Fernández el equipo de transición que estará a cargo de Gabriel Rubinstein, Leonardo Madcur, Raúl Rigo y Miguel Pesce, por el Banco Central.

De la reunión también participaron de la reunión de trabajo en San Fernando: Leonardo Madcur, Marco Lavagna, Flavia Royón, Matias Tombolini, Lisandro Cleri, Germán Cervantes y Guillermo Michel y Eduardo Setti.

16.05 - El presidente electo recibirá a su compañera de fórmula

Javier Milei tiene previsto recibir este lunes, desde las 17, a su compañera de fórmula Victoria Villarruel. El presidente electo se encuentra recluido en el Libertador Hotel donde mantiene reuniones con diferentes referentes de La Libertad Avanza, como Karina Milei, Diana Mondino y Ramiro Marra.

16.00 - Alberto Fernández y Javier Milei se reunirían este martes

El presidente Alberto Fernández y el mandatario electo, Javier Milei, mantendrían su primera reunión este martes en horario a confirmar.

El cónclave se iba a desarrollar este lunes, pero finalmente todo quedó en solo un trascendido que no llegó a consumarse.

Alberto Fernández deberá entregarle el mando a Javier Milei el próximo 10 de diciembre, por lo que no queda mucho tiempo para comenzar con la transición entre gobiernos.

15.00 - Sergio Massa se encuentra reunido con su equipo

El ministro de Economía, Sergio Massa, encabeza una reunión con el equipo económico, tras el resultado del balotaje en el que el libertario Javier Milei resultó electo presidente. El encuentro se desarrolla en el Predio Municipal del partido bonaerense de San Fernando.



En la reunión se encuentran presentes el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna; el jefe de Asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur y el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein.



También forman parte del encuentro la secretaria de Energía, Flavia Royon; el secretario de Comercio, Matías Tombolini; el titular de la Aduana, Guillermo Michel; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; el secretario de Finanzas, Eduardo Setti; y el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes.

13.30 - Se demora la reunión entre Alberto Fernández y Javier Milei

El domingo, tras la victoria de Javier Milei, se había informado que el presidente electo se iba a reunir cerca de las 12 de este lunes con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Todavía el cónclave no se realiza y no hay precisión sobre el momento en que se encontrarán para inicar una transición ordenada.

13.00 - Sergio Massa sigue hasta el 10 de diciembre

El ministro de Economía y excandidato presidencial, Sergio Massa, no se tomará licencia y seguirá a cargo de Hacienda hasta que termine el gobierno de Alberto Fernández. Tras la elección había corrido el rumos de que había designado a parte de su equipo para que hiciera la transición con los funcionarios de Javier Milei.

11.15 - Primeras definiciones para la Justicia

Mariano Cúneo Libarona le dijo a este diario que como ministro de Justicia será un “garante de que no haya persecuciones políticas desde la Justicia”, incluidos Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner.

11.09 - Milei mantiene su primera reunión de gabinete

Diana Mondino y parte del círculo más cercano a Milei se reúnen en el hotel Libertador para iniciar el armado del nuevo gobierno. "Trabajando para achicar el Estado y bajar impuestos", anunció Mondino

10.30 - Se conocen más nombres del nuevo gabinete de Javier Milei

Nicolás Posse sería su Jefe de Gabinete, mientras que Diana Mondino o Federico Pinedo podrían ocupar el puesto de canciller.

9.35 - Milei confirma su agenda de viajes al exterior

El presidente electo anunció que antes de asumir el mando el 10 de diciembre viajará a Estados Unidos e Israel. También recibió una invitación de Luis Lacalle Pou para visitar Uruguay.

9.22 - Privatización de YPF, Telam, la Televisión Pública y Radio Nacional

Javier Milei inicia un plan de privatizaciones que incluye, tal como lo adelantó durante la campaña, a todo el sistema de medios públicos. En declaraciones a Radio Mitre confirmó también la venta de las acciones estatales en YPF. Esta semana anunciará como será el plan de privatización de la empresa.

9.00 - Fuerte suba en acciones y bonos argentinos

Las cotizaciones en el premarket muestran una fuerte suba en los ADR y bonos antes de la apertura del mercado de Nueva York. YPF muestra un incremento de hasta 12 %

8.54 - Cúneo Libarona a Justicia y Píparo al Anses

Javier Milei anunció hoy que Mariano Cúneo Libarona será su ministro de Justicia. Lo dijo en una entrevista con Radio Mitre. También confirmó que Carolina Píparo, excandidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza, será la nueva titular de la ANSES.

Lunes 20 de noviembre