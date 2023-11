Cuáles son las claves fundamentales para entender el triunfo de Javier Milei

El máximo exponente de La Libertad Avanza, Javier Milei, es el nuevo presidente de la Nación y tendrá su asunción el próximo 10 de diciembre. El libertario se impuso ampliamente ante su oponente, Sergio Massa, en el balotaje del pasado domingo. Más del 55% de los argentinos optaron por un cambio contundente en las urnas. Tras la elección, el funcionario electo comenzó con la gestión de organizar su próximo gobierno anunciando quiénes formaran parte de su equipo y las primeras medidas que ejercerá al asumir.

Mariana Gené, doctora en ciencias sociales de la UBA, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y analizó el nuevo panorama político al que se enfrenta el país tras el triunfo de Javier Milei y explicó los motivos de su triunfo. Primero comenzó argumentando que "estamos ante un contexto muy diferente con un balotaje que fue una gran sorpresa por la amplia diferencia por la que Javier Milei ganó las elecciones. Este triunfo muestra cuán exitosa fue la alianza con Mauricio Macri y todo el electorado de Juntos por el Cambio y que ahora abre un nuevo tiempo en Argentina, en el cual esa coalición entre La Libertad Avanza y el PRO dará sus primeros pasos y veremos cómo funciona".

"Milei es un exponente de las nuevas derechas radicales, de las expresiones de la extrema derecha que tuvo su origen sobre todo en los países europeos y que ahora tiene sus exponentes en nuestro continente como Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil. Javier Milei es el caso de una oferta de derecha libertaria, más liberal en lo económico y muy conservadora en lo cultural. En términos económicos, la adhesión de Milei al anarcocapitalismo lo ubica en un lugar bastante singular. La orientación con la cual él se hizo famoso y en la cual le hicieron la campaña es bastante distinta de la de Bolsonaro y Trump, en el sentido de que es anarcocapitalista, con una cuestión más radical y marginal en la teoría económica", detalló.

Además afirmó que "su propuesta económica y anti Estado es más radical que la de otros líderes, podríamos decir que forma parte de la internacional antiprogresista. El movimiento liebral y libertario es un fenómeno que tiene expresiones a nivel global y que en cada país encuentra o no encuentra su momento de oportunidad. En Argentina tuvo la figura de Javier Milei y en algunos fenómenos más o menos coyunturales, en tanto que contribuyeron a este ascenso realmente rápido entre 2021 y 2023 sin siquiera haber cumplido un mandato como diputado. Pensar que Bolsonaro fue siete veces diputado en Brasil previo a ser presidente y Trump tenía el Partido Republicano".

La licenciada Gené analizó los motivos por los cuáles Milei resultó finalmente electo: "En Argentina la crisis es la base que hizo posible este crecimiento de Javier Milei y también nació un sentimiento anti establishment político. Es cierto que lo de anticasta ya no es tan presente ahora porque La Libertad Avanza necesita de ellos para gobernar. Necesita llenar como 1400 cargos de gobierno, en los cuales hay que designar, en algunos casos, gente de su riñón y en otros casos gente con experiencia y con un entramado mucho más sólido en sus vínculos con la administración pública y en su conocimiento sobre cómo funciona el Estado".

"La crisis también hizo que se generara un rechazo por una parte importante de la ciudadanía hacia las estructuras partidarias tradicionales, los partidos tienen ahí el gran reto de recomponer esos vínculos con una ciudadanía que está harta. Esto debe suceder sobre todo con los más jóvenes que llegaron a la vida adulta en un contexto de muy pocas oportunidades, y quizás lo expresaron en esa voluntad de que se "rompa todo". Hay que ver qué ocurre, las crisis económicas siempre pueden ser peores", agregó.

Javier Milei junto con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Respecto al discurso que brindó Mauricio Macri tras la consagración del libertario, mencionó: "Dijo dos cosas muy importantes, por un lado expresó que son bienvenidos todos los dirigentes que quieran sumarse, no importa de dónde venga, con lo cual ahí la noción de casta queda un poco desdibujada en un sentido de realismo político por parte de Milei. Él sabe tiene muy poco apoyo y que necesita más recursos y con la ilusión de que el poder ayude a alinear más voluntades. Y por otra parte, la idea de que no se puede avanzar con gradualismo y moderación, los problemas económicos son tan graves que hace falta avanzar más rápido. Uno podría decir que entre 2015 cuando Macri gana las elecciones y 2023, cuando las gana Javier Milei, la enorme diferencia es que los discursos no están tan eufemisados".

Y concluyó: "Javier Milei es una combinación nueva y distinta, en la cual ya veremos qué tan tan rápido quiere avanzar con esas agendas revolucionarias, en volver a discutir la interrupción voluntaria del embarazo, la educación sexual integral en las escuelas o, por supuesto, volver a discutir algo sobre la memoria de la dictadura. Esa agenda era bastante poco usual respecto del liberalismo económico, eran ideas de la derecha que iban separadas y ahora convergen con la participación de Victoria Villarruel".

