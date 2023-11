Recta final: lo que tiene que suceder para que el metrotranvía llegue al aeropuerto y a Luján de Cuyo

La Legislatura de continúa discutiendo en comisiones los principales aspectos de la pauta presupuestaria para el 2024. Uno de los aspectos principales que al día hoy no tiene certezas es qué sucederá con el pedido de endeudamiento para la extensión del metrotranvía hacia Luján de Cuyo y hacia el aeropuerto, en Las Heras, que corresponden a la etapa III y IV del proyecto. El Gobierno pidió en la Casa de las Leyes una nueva autorización para tomar una deuda de 29 mil millones a través de la emisión y colocación de títulos de deuda SVS (social, verde y sustentable), pero necesita dos tercios de los legisladores en ambas Cámaras para avanzar.

La Cámara de Diputados cuenta con 48 legisladores. 25 bancas pertenecen al oficialismo, 17 al Frente de Todos-Partido Justicialista, 4 a La Unión Mendocina, 1 al Partido Demócrata y 1 al Partido Verde. De esta manera, el proyecto del Ejecutivo necesitará de la "ayuda" de 7 opositores.

La extensión del metrotranvía fue anunciada a fines de 2021 y en 2022 se procedió a incluir la obra en el paquete de toma de deuda de 8 mil millones que -según indicó el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, al presentar el planteo de toma de deuda, "se mantuvieron en términos nominales". "Lo hemos actualizado a partir del inicio de la obra en agosto. Hicimos el adelanto para congelar precios en dólares", aseguró. Mema dijo en aquella ocasión que el monto autorizado el año pasado fue ejecutado y que por eso "piden la actualización de lo que correspondería al 25% de la obra para el año que viene, que son 29 mil millones".

La obra tiene 13% de avance, pero únicamente en materia de limpieza de la traza. La estrategia de la entrega de adelantos consistió en poder congelar precios de materiales que están cotizados en dólares. "Esperamos el próximo año tener un 30% de avance en la obra mucho más rápido porque los materiales ya los tenemos", expresó sobre la obra que fue adjudicada a la empresa CEOSA y que, a valor de hoy, cuesta 100 mil millones, en base a lo que refleja el índice de la construcción.

La toma de deuda requiere de 2/3 de los votos en la Legislatura.

En relación a si el peronismo acompañará o no, fuentes legislativas vinculadas a Cambia Mendoza comentaron a MDZ que "el viento zonda suspendió charlas. Estamos esperando que ellos se junten para ver que van a hacer con los 30 millones". Aunque sí quedaron de acuerdo en que van a votar el endeudamiento junto con avalúo e impositiva (que ya obtuvieron despacho). No obstante, no se sabe si ocurrirá antes o después del balotaje presidencial.

Por su parte, desde el peronismo mostraron cautela y no se animaron a anticipar sus movimientos. "La realidad es que el peronismo está debatiendo la situación, pero aún no ha logrado tener una reunión con todos los sectores para poder avanzar en las definiciones. Hasta que eso no suceda, seguirá demorada la decisión y la postura".

El tercer espacio es La Unión Mendocina, que -a diferencia del PJ- ya confirmó que no votará a favor del endeudamiento. "No vamos a acompañar. No estamos en contra del metrotranvía, pero hemos cuestionado el monto y que se pida plata con intereses", sostuvo el diputado Gustavo Cairo, quien meses atrás cuestionó el costo de la obra y, a su vez, denunció sobreprecios.

En tanto, la diputada del Partido Demócrata, Mercedes Llano, también manifestó su negativa. Llano, que a partir de diciembre migrará al Congreso para convertirse en diputada nacional, dijo a este diario: "No estoy de acuerdo con el hecho de comprometer irresponsablemente a futuras generaciones cuando la obra podría ser financiada con recursos propios obtenidos del recorte de erogaciones improductivas e innecesarias, como el patrocinio del Mundial de Paddle en 2022, el despilfarro en publicidad oficial o la contratación millonaria para subastar Potasio Río Colorado (PRC)".

Por último, Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde, declaró que no votará a favor."Es una discusión que hemos estado dando. Entiendo que nosotros no vamos a acompañar por una razón simple: el último párrafo del artículo del endeudamiento habla de que si viniera una propuesta de toma de deuda extranjera, el Ejecutivo podría hacerlo. A nuestro entender hay que restringir el endeudamiento en moneda extranjera porque el contexto internacional y la macroeconomía no están en condiciones para que Mendoza entre nuevamente la rueda de la timba en dólares. Por más que tenga un tope, el dólar no lo tiene... Es incertidumbre", puntualizó el verde, que a partir de diciembre sumará compañeros de banca de su espacio.

La extensión del metrotranvía es de 16.000 metros de longitud, en vía doble con sectores de vía simple, y trocha de 1.435 milímetros. Incluye 14 nuevos paradores y 3 estaciones con playas de transferencias y servicios, que conviven en su extensión con las ciclovías existentes, con 6 kilómetros en vía simple y una trocha también de 1.435 milímetros