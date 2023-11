Daniel Angelici: su vínculo con Mauricio Macri, el presente de Boca Juniors y su postura frente al balotaje

El dirigente de la UCR y vicepresidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Daniel Angelici, afirmó que no votará al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, en caso de que este llegue a ser gobierno a pesar de la decisión del expresidente Mauricio Macri y la excandidata Patricia Bullrich que sí decidieron darle apoyo al libertario. Además, admitió que ve mal al club Boca Juniors y contó su vínculo con Sergio Massa, el ministro-candidato de Unión por la Patria.

En Juntos por el Cambio, la decisión que tomaron Macri y Bullrich "de apoyar incondicionalmente" a Milei de cara al balotaje generó fracturas y tensiones en la coalición opositora. En esta ocasión, Angelici admitió que la postura que tomó frente a la segunda vuelta es la misma que decidió su partido, la UCR. Aunque, en diálogo con Radio Continental, afirmó que en el cuarto oscuro decidirá entre Massa o votar en blanco.

"El radicalismo tiene que ser una oposición coherente, no importa quién es el presidente", expresó al explicar por qué no apoyaba la decisión de Macri. Y agregó: "No podría acompañar un posible gobierno de Milei, no tengo nada que me identifique con él".

Además, Angelici habló sobre la decisión de la gente de cara al balotaje presidencial y determinó: "Acá va a elegir la gente y hay que hacer que la gente vaya a votar, ellos son los que van a tomar la decisión del que gane, es parte del juego de la democracia".

Sobre su vínculo con Macri, dijo que hablan todas las semanas, una o dos veces, y que los une desde hace muchos años "el amor por la misma camiseta", ya que ambos son de Boca y exdirigentes del equipo de fútbol. A pesar de ello, entiende, pero no acompaña la decisión del expresidente de ir con Milei para no permitir que gane el kirchnerismo. "La UCR tiene que apoyar todos los proyectos que cree que son buenos", aclaró y dio a entender que sigue en la postura que tomo su partido.

Angelici se distanció de Macri sobre la postura frente al balotaje.

"Al club lo veo mal", aseguró Angelici cuando fue consultado por el equipo del que es seguidor. Además, admitió que Boca tiene un 50% de probabilidades de ganar la Copa Libertadores con Fluminense y que no va a ser candidato en las elecciones del club porque ya cumplió un ciclo allí.

Sobre su relación con Massa, subrayó que lo conoce "hace muchos años" y que tiene buena relación, "diálogo normal dentro de la democracia, lo conozco hace 25 años", aseguró.