Sobre la hora, votó Alfredo Cornejo y anticipó un triunfo "del cambio"

Alfredo Cornejo votó este domingo pasadas las 17:30 hs en la escuela Julio Lemos de Godoy Cruz. El senador nacional y gobernador electo, tras la derrota de Juntos por el Cambio en los comicios generales, se mantuvo neutral y no se inclinó públicamente ni por Sergio Massa ni por Javier Milei.

En esta ocasión no blanqueó su sufragio, aunque anticipó un "triunfo del cambio" y aseguró que "no es importante lo que yo vote porque mi fuerza no estaba en el balotaje. Estoy satisfecho que la Argentina resuelva su distribución del poder democráticamente".

"Esta noche vamos a dar una vuelta de página. No está escrita la historia de que vaya a ser exitoso el Gobierno que venga, pero sí creo que se va a demostrar que hay mucha gente en la Argentina que quiere cambiar y que quiere dar una vuelta de página. Aquí tenemos que estar los que tenemos responsabilidad de gobierno", sumó Cornejo.

Alfredo Cornejo emitió su sufragio. Foto: Santiago Tagua / MDZ.

"Hay que tener una comprensión de que el camino a seguir es con dificultades, pero si se hace bien podemos empezara a progresar para materializar el crecimiento económico y mejor distribución del trabajo y de la riqueza", aportó.

Al ser consultado con cuál modelo de los dos aspirantes a la Presidencia quedaría mejor parada la provincia de Mendoza, indicó: "Sin dudas, con un model ode pro activa privada, pero no sin Estado. Con un Estado inteligente que cumpla sus funciones básicas y no apriete al sector privado. Un modelo que priorice variables económicas sensatas. Es el modelo al que aspiramos muchos de nosotros. Argentina tiene que ir hacia buenos gobierno.

Y agregó: "Ese modelo lo expliqué muchas veces en la campaña: está comprobado que cuando ha habido orden macroeconómico, Mendoza ha crecido más que la Nación. Con desorden le ha ido peor que a otras provincias. Tiene mucho que ver que la Argentina cambie de modelo. Creo que esta noche vamos a comprobar que hay una posibilidad de cambio económico, aunque entiendo que la elección va a ser muy ajustada".

Noticia en desarrollo...