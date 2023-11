La escasa diferencia en el Conurbano resiente las chances de Sergio Massa

El Gran Buenos Aires volvió a dar una sorpresa política, fundamentalmente en La Matanza y Moreno, donde hubo mesas en la que triunfó Javier Milei, algo impensado hace una semana. Javier Milei ganó en muchas mesas de La Matanza, Moreno, y se alzó con varios otros municipios en los que habían perdido en octubre contra Sergio Massa.

En el resto de los municipios, la inquietud volvió a generarse cuando en varios municipios donde el peronismo kirchnerista había dado una paliza Unión por la Patria, ahora se observa cierta lógica sobre lo que había advertido MDZ hace una semana, cuando se ponía la elección general de octubre, donde la sumatoria de votos de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio llegaban al 50% y Sergio Massa consiguió 44%. Eso no cambiaría demasiado.

General San Martín, Tres de Febrero, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, además de lo que ya explicado de La Matanza y Moreno, hubo notorias diferencias con la elección pasada. Un importante funcionario municipal de una de estas localidades alertó que "la gente estaba violenta, no nos quería ni escuchar. Se notaba. Bueno, no alcanzó".

Todas las mesas que llegaron al teléfono de este periodista revela esta situación común en todo el Gran Buenos Aires. Distritos donde los intendentes habían ganado con amplitud, hecho que permitió que Axel Kicillof también lo hiciera, ahora tuvieron que luchar voto a voto, como Escobar, Pilar, General Rodríguez, Lomas de Zamora y Avellaneda. .

San Martín, había ganado UP. Ahora paridad total

No hubo efecto en Kicillof, algo que promocionaban afanosamente los voceros del peronismo kirchnerista bonaerense. El gobernador es el fruto del esfuerzo de los jefes comunales, y Massa también terminó siendo lo mismo. Fue el mejor candidato, pero en el peor contexto, por él también construido por la inflación galopante y la campaña no solo del miedo, sino diciendo que iba a solucionar lo que no consiguió durante sus quince meses de gestión.

En el búnker del oficialismo de Unión por la Patria dijeron que pretendían ganar por 8 puntos, al menos, en la Provincia de Buenos Aires. Hasta ahora, esa diferencia no superaría el 4%.