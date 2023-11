Habla el flamante presidente Javier Milei: "No hay lugar para el gradualismo ni la tibieza"

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se impuso esta noche con comodidad en las elecciones nacionales de segunda vuelta sobre el postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa, y será el jefe de Estado por los próximos cuatro años.

Desde su búnker, el libertario le habló a todos los argentinos, especialmente a sus votantes: "Parece que sí", dijo con humor luego de que uno de sus seguidores le preguntara "¿Javier, sos presidente sí o no?"; y afirmó: "Hoy comienza la reconstrucción de Argentina".

"Hoy es una noche histórica para la Argentina", aseguró Milei y agradeció a "los que hicieron que esto sea posible" y a los que trabajaron "para lograr el milagro de tener un presidente liberal - libertario".

El economista agradeció especialmente a su hermana Karina, "porque sin ella nada de esto hubiese sido posible". Además, agradeció "a ese gigante" que lo ha "acompañado a lo largo de todo ese proceso": a Santiago Caputo, "el verdadero arquitecto".

Por otro lado, Milei le agradeció "a todos los integrantes de La Libertad Avanza que trabajaron sin parar para lograr este objetivo" y a los fiscales "tanto de La Libertad Avanza como los del PRO que pusieron el cuerpo para defender los votos". Mientras lo enunció el búnker se llenó de cánticos de "Sí se puede", un típico slogan de la campaña macrista de 2015.

"Dijimos que los votos estaban, pero había que cuidarlos y vayan que los cuidaron", festejó el libertario y le dedicó un momento especial para agradecer "al presidente Macri y a la señora Bullrich que desinteresadamente, en un acto de grandeza como no se ha visto nunca en la historia argentina, pusieron el cuerpo para defender el cambio que la Argentina necesita".

"Quiero decirles a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente que sólo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren, hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios, hoy retomamos el camino que hizo grande a este país, hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberdi", afirmó Milei.

El economista, ahora flamante presidente, agregó que las ideas que llevaron al país a ser potencia se basan en: "un gobierno limitado que cumple a raja tabla con su compromiso que ha tomado, respeto a la propiedad privada y comercio libre" y subrayó: "quiero ser muy claro con algo, el modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás".

"Basta de ser el modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial", insistió Mieli en medio de un coreo que decía "que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

"Todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos. No importa de dónde vengan, no importa qué hayan hecho antes, no importa qué diferencia tengamos. Estoy seguro que es más importante lo que nos une que lo que nos separa, porque eso es lo que va a hacer que pongamos de pie a la patria y volvamos a ser una potencia. En definitiva, siempre que quieran sumarse al cambio que la Argentina necesita serán bienvenidos", afirmó el libertario y reconoció que sabe "que hay gente que se va a resistir". Por eso, a ellos les dedicó un mensaje: "dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada".

"En esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos, no hay lugar para los que violan la ley para defender sus privilegios. Vamos a ser implacables para aquellos que quieran usar la fuerza para defender sus privilegios", añadió Milei y le dedicó una dura advertencia a Alberto Fernández y la actual gestión: "Al Gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia, que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10/12. Así, una vez finalizado el mandato podamos empezar a transformar esta realidad tan trágica para millones de argentinos. Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica".

Por otra parte, sobre lo que hará, el economista aseguró que "los cambios que nuestro país necesita son drásticos, no hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas" y que "si no avanzamos rápido con los cambios que la Argentina necesita nos dirigimos a la peor crisis de toda nuestra historia", Por eso, señaló: "Es fundamental que todos aquellos que queremos volver a abrazar las ideas de la libertad trabajemos juntos a partir del 10 de diciembre y podamos darle respuestas a una sociedad que ha sido abandonada por la clase política en las últimas décadas. Tenemos problemas monumentales por delante: la inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad, la pobreza y la indigencia; problemas que sólo tienen solución si volvemos a abrazar las ideas de la libertad".

Por último, Milei prometió que "la Argentina va a volver a ocupar el lugar en el mundo que nunca debió haber perdido" y prometió: "Nuestro compromiso es con la democracia, con el comercio libre y con la paz. Vamos a trabajar codo a codo con todas las naciones del mundo libre para ayudar a construir un mundo mejor". "Se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra", finalizó.

Video: Milei le habló a los argentinos y lanzó una dura advertencia al Gobierno