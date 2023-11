Balotaje 2023: se acerca el cierre y crecen los nervios en los búnkers

Los argentinos eligen este domingo 19 de noviembre al próximo presidente en el marco de un balotaje entre los candidatos Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza). El ganador de esta segunda vuelta será quien ocupe el máximo cargo ejecutivo nacional por los próximos cuatro años, sin importar la diferencia de votos entre ambos postulantes.

El horario de apertura de las mesas para las elecciones presidenciales está dispuesto para las 8 del domingo 19 de noviembre, según la Cámara Nacional Electoral.

16.20: Votó el 62% del padrón electoral

Pasadas las 16 se dio a conocer un nuevo corte realizado por la Cámara Nacional Electoral sobre la cantidad de electores que ya emitieron su voto. A dos horas del cierre de las elecciones, se informó que un 62% del padrón electoral ya participó del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei que definirá al próximo presidente de la Nación.

Este es el segundo balotaje de la historia argentina y, ante el escenario de solo dos presidenciables, la participación toma un rol preponderante. En las elecciones generales del 22 de octubre, el porcentaje a esta hora solo alcanzaba el 59%.

16.00: Votó Susana Giménez: "Que la gente no se equivoque al votar"

La diva de la televisión, Susana Giménez, votó participó del balotaje y antes de votar habló con la prensa: "Yo soy patriota", declaró una de las máximas referentes de la farándula argentina. Agregó que también "es una elección diferente a las demás" y pidió que "la gente no se equivoque al votar. Si nos equivocamos, Dios nos ayudará".

Además, al borde de romper la veda electoral, Susana Giménez sostuvo: "Tenemos que cambiar muchas cosas, porque sino seguimos siempre en lo mismo". Agregó también que "hay que bajar los impuestos y pensar en la gente", aunque remarcó: "Gane quien gane lo tiene que hacer". También pidió: "Que no metan la mano en la lata. No es la billetera de ellos la plata de la Nación", sostuvo la diva tras emitir su voto en referencia al próximo presidente.

14.30: Votó Bullrich y pidió que "se respete la voluntad popular"

La excandidata por Juntos por el Cambio, que lideró el apoyó a Javier Milei desde gran parte de este espacio, se acercó al predio de La Rural en Palermo y emitió su voto. Tras haber quedado en tercer lugar por las elecciones generales, la exministra de Seguridad declaró: "La Libertad Avanza, el Pro y una parte de Juntos por el Cambio han hecho una fiscalización enorme".

Además, Patricia Bullrich remarcó: "Me hubiera gustado estar en esta instancia pero la realidad es otra". También denunció que "en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires y del Interior están apareciendo boletas sin número de lista o modificado". En sintonía con ello, explicó: "Estamos pidiendo que se respete la voluntad popular y no sean recurridos esos votos".

Sobre el proceso posterior a las elecciones, dijo: "Espero que mañana la gente tenga la esperanza que hace cuatro años no tiene". También, reforzó esta idea sentenciando que "lo más importante es que la Argentina pueda tener el cambio que merecemos".

14.00: Ya votó el 45% del padrón electoral

A las 14 se dio a conocer el corte realizado por la Cámara Nacional Electoral sobre la cantidad de electores que ya emitieron su voto.

Pasado el mediodía, en las primeras horas de la tarde, se informó que un 45% del padrón electoral ya participó de los comicios que definirán al próximo presidente. Este es el segundo balotaje de la historia argentina y, ante el escenario de solo dos presidenciables, la participación toma un rol preponderante. En las elecciones generales del 22 de octubre, el porcentaje fue 77,6% al final de la jornada electoral.

13.10: Votó Cristina Fernández de Kirchner

La expresidente votó en el Colegio Secundario 7 de Río Gallegos, Santa Cruz. Al salir del cuarto oscuro mostró el sobre a las cámaras, como suelen hacer los distintos referentes, y luego declaró pocas palabras ante la prensa: "Cuando la gente vota, vale la pena. Hoy no (hablé con Sergio Massa), ayer sí. Como siempre, hoy me quedo acá en Río Gallegos y mañana vuelvo a Buenos Aires". La expresidente votó en Río Gallegos y no estará en el búnker del oficialismo. Foto: Télam.

En consecuencia, la vicepresidente del Gobierno nacional dejó en claro que no estará presente en el búnker de Unión por la Patria para el cierre de los comicios, a pesar de ser una de las principales referentes del espacio que busca la continuidad en la administración del país.

13.05: Votó Schiaretti: "Les pido que vayan a votar"

El excandidato a presidente de la Nación votó en el Instituto Domingo Savio, Ciudad de Córdoba, e hizo énfasis en la participación del electorado: “La expectativa es que vote la mayor cantidad de cordobeses y argentinos; les pido a todos los cordobeses y a todos los argentinos que vayan a votar, que ejerzan su derecho de elegir, porque hoy es el momento en el que vamos a decidir quién es el próximo presidente”.

Además profundizó en este aspecto y explicó: "Me parece que el mejor homenaje que le podemos rendir a los 40 años de recuperación de la democracia". Agregó también que "siempre que se elige presidente es importante, porque los argentinos tienen depositado en quién resultará electo la expectativa de lo que pueda pasar en los próximos cuatro años”.

12.50: Mirtha Legrand se preguntó por qué los argentinos no nos queremos como antes

Fiel a su costumbre, la diva de los almuerzos llegó este mediodía a una escuela porteña para emitir su voto en el balotaje tal como lo hizo tanto en las PASO como en las generales y dijo que espera que la Argentina encuentre "paz". Acompañada por Elvira, su histórica acompañante, Mirtha expresó su anhelo de que "los argentinos volvamos a querernos". "Antes nos queríamos", dijo en un breve contacto con los medios.

12.45 Votó Milei y pidió que "hablen las urnas"

Pese a que se estableció un sistema de seguridad algo más organizado, Milei votó en medio de un caos y rodeado por un fuerte cordón policial.

Secundado por su hermana Karina, Milei tardó varios minutos para descender del vehículo que lo acercó desde el hotel Libertador, donde estaba alojado en el centro porteño. En medio de una multitud que lo saludaba eufórico, apenas alcanzó a decir, previo a votar, “estamos fantástico, estamos muy bien”. El candidato Javier Milei votó en medio de un gran operativo de seguridad.

“Hemos hecho todo el el esfuerzo que se podía hacer. Ahora, que hablen las urnas”, resaltó Milei tras salir de la escuela. “Estamos muy satisfechos pese a la campaña del miedo y sucia que nos hicieron. Ahora es el momento que la gente se exprese en las urnas. Hay días más importantes que este”, agregó. Luego dijo que las boletas se están reponiendo sin problemas.

“Esperemos que mañana haya más esperanza y no tanta decadencia”, agregó. No confirmó si los principales referentes de Juntos por el Cambio se acercarán a acompañarlo en el hotel Libertador.

12.20 Tras sufragar, Massa dijo que es "un momento bisagra para el país"

El candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró tras votar en la Escuela EP N°34/ES N°45 de Tigre, que esta elección es "sumamente importante" y que da a los argentinos la responsabilidad de "construir un nuevo espacio para la democracia".

Destacó que la jornada requiere "serenidad y templanza". Al respecto destacó los 40 años de democracia, y reconoció que es "un momento bisagra para el país".

Rescató que la Cámara Nacional Electoral convocara a los apoderados de ambos frentes para garantizar la transparencia del proceso electoral. Además dijo que en esta "nueva etapa del país se requiere diálogo".

Además, informó que a las 17.30 ya estará en el bunker a la espera de los resultados de las urnas en este balotaje. Destacó que lo que se decide incluye las relaciones del país con naciones vecinas y con el modelo de democracia que se viene.

"Esperemos el resultado con tranquilidad, esperanza y sobre todo que el futuro nos encuentre a los argentinos mejor y más unidos", cerró Massa, que en todo momento intentó no violar la veda. Sergio Massa calificó como una elección bisagra la de este domingo.

12.10 Villarruel votó y dijo que en este balotaje se "juegan dos ideas de país"

La candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, votó pasadas las 12.10 luego de permanecer por un rato largo dentro del vehículo que la trasladó en el Jardín de infantes 916 de Caseros, partido Tres de Febrero. En ese marco, comentó ante la prensa que hoy se "juegan dos ideas de país".

Además criticó a personas que se manifestaban en el lugar recordando los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura a los que calificó de "violentos" y remarcó que quienes critican sus posturas negacionistas sobre los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado están molestos porque ella misma, "hija de un veterano de la Guerra de Malvinas", pueda alcanzar la

titularidad del Senado. La candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, votó pasadas las 12.10.

"Los que están preocupados son ellos. Porque no quieren que nos podamos expresar. Es la primera vez que la hija de un veterano de Malvinas, que la hija de un militar llega a ser vicepresidente (.sic). No sé que les puede molestar a ellos, han tenido hijos de terroristas y terroristas en cargos de gobierno", afirmó Villarruel.

Ocurre que en la puerta del establecimiento educativo se apostaron manifestantes en favor de los Derechos Humanos para rechazar las públicas expresiones realizadas por la candidata a vicepresidenta. Por esa razón, se desplegó una importante custodia integrada por efectivos de la Policía Bonaerense.

Al ser consultada por la prensa sobre la manifestación, dijo Villarruel: "Hoy es el día de la Democracia y cualquier otro reclamos está fuera de lugar". Y tildó a los manifestantes como "un sector minoritario de la sociedad". oy es el día de la Democracia y cualquier otro reclamos está fuera de lugar", aseguró Villarruel.

En los alrededores de la escuela en la que sufragó la compañera de fórmula de Javier Milei habían aparecido hoy posters y pancartas con los rostros de desaparecidos durante la dictadura cívico militar iniciada en 1976. Al respecto, dijo que "pintar lo de los 30 mil en un jardín de infantes es como pintar al oso Barney en un cementerio".

12.00 Votó el 30% del padrón

A las 12 del mediodía se conoció el primer corte realizado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) sobre la cantidad de electores que ya emitieron su sufragio.

Según informó, el 30% del padrón electoral nacional había emitido su voto a esta hora en el balotaje que disputan el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, según informó la Cámara Nacional Electoral. El porcentaje es simular a la de las elecciones generales a esta misma hora.

11.30 Votó Ritondo y aseguró "que va a ganar el cambio”

El presidente del bloque de Diputados Nacionales del PRO y diputado electo, Cristian Ritondo, emitió su voto cerca de las 11.30 en el Instituto General Pacheco, ubicado en el municipio bonaerense de Tigre. “Estoy convencido de que la mayoría de los argentinos van a querer cambiar el rumbo de nuestro país”, dijo en conferencia de prensa luego de la votación. El presidente del bloque de Diputados Nacionales del PRO y diputado electo, Cristian Ritondo, emitió su voto cerca de las 11.30.

Ritondo es uno de los principales encargados de la fiscalización de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires. En ese sentido manifestó que “si faltó un fiscal o presidente de mesa, fue sustituido, pero todo está transcurriendo con normalidad” y agregó: “Le pedimos a la gente que vote con libertad, sin miedo y con tranquilidad”.

Por último, el jefe de la bancada del PRO en Diputados sostuvo que se reunirá “con el equipo de la Provincia de Buenos Aires y de Patricia esperando los resultados” y anheló “que haya claridad en los mismos y tengamos al nuevo presidente de la Argentina”.

11.10 Lousteau votó y dijo que la UCR “ocupará el lugar de oposición”

El senador Nacional Martín Lousteau votó pasadas las 11 en una escuela de la calle Jorge Luis Borges en Palermo. "Lo que espero es que transcurra con tranquilidad y que gane quién gane los resultados no sean puestos en duda porque eso es una erosión de la democracia”, afirmó.

"El radicalismo ocupará el lugar que nos asignó la sociedad, cuándo la sociedad no votó a la coalición para ir a un balotaje, nos asignó el rol de oposición”, respondió Lousteau cuándo fue consultado sobre el rol de la UCR. "El radicalismo ocupará el lugar que nos asignó la sociedad, el de la oposición", dijo Martín Lousteau.

Para el senador radical, “tenemos un sistema electoral que es robusto y que ya todos los partidos saben cómo funciona y pueden actuar en consecuencia para controlar como corresponde".

"Me parece que está bien que la justicia tome todos los recaudos que tenga que tomar porque no es bueno que además de los problemas que tenemos los argentinos cotidianamente, se genere una duda sobre cómo funciona el sistema electoral", agregó Lousteau en declaraciones hechas luego se votar.

10.50 Tras votar Larreta aseguró que no será el ministro de Massa

Horacio Rodríguez Larreta votó minutos antes de las 11 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. “No voy a ser ministro de Economía de Massa, siempre fui y seré de Juntos por el Cambio”, afirmó el Jefe de Gobierno al ser consultado sobre su futuro político, luego de versiones falsas surgidas en las redes sociales.

Sobre el acto electoral de hoy, afirmó: “Es una elección muy importante. Los argentinos tenemos que estar orgullosos de cómo consolidamos la democracia en estos 40 años”. . “No voy a ser ministro de Economía de Massa", aseguró Larreta.

10.40 Axel Kiciloff votó y dijo que "el sistema electoral es inviolable"

El gobernador reelecto Axel Kiciloff emitió su sufragio a las 10.40 en la Escuela Superior de Sanidad "Floreal Ferrara", de la ciudad de La Plata.

Al salir del establecimiento educativo expresó en conferencia de prensa: "Hoy es un día para estar en familia" y reveló que almorzará lasaña como en las elecciones generales. También dijo que se trata de una elección que se desarrolla "con paz y normalidad". "El sistema electoral es inviolable", dijo el mandatario reelecto despejando cualquier posibilidad de fraude,

“A 40 años de la recuperación de la democracia, volvemos a votar con alegría y pensando en el futuro: cada sufragio es una expresión de solidaridad y un anhelo de lo que queremos para nosotros y también para los demás”, expresó.

"Esta fue una campaña larguísima. Ha sido cansador en términos de mucho esfuerzo", reconoció Kiciloff. "El sistema electoral es inviolable", dijo el gobernador reelecto Axel Kiciloff.

"Creo que la sociedad asumió que se elige presidente y eso es central por su figura. Por eso salió a expresarse y es un hecho maravilloso aquellas expresiones con posicionamientos que tenían que ver con sus sueños, anhelos y eso es la democracia", indicó respecto a los comunicados y videos como el de una joven en un subte que se viralizaron días atrás.

También contó que habló con el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y comentó que llegará al comando de campaña central en CABA donde acompañará al ministro de Economía a la espera de los primeros resultados.

En cuanto a cómo será su relación con el próximo presidente, dijo que "en lo institucional, la relación estará inscripta en ese marco de la convivencia democrática", gane quien gane.

10.20 Votó Jorge Macri y pidió "paz y tranquilidad, gane quien gane"

El jefe de Gobierno porteño electo, Jorge Macri, pidió “que haya paz y tranquilidad", y que el mensaje de "quien gane o pierda" en el balotaje "sea de tranquilidad, para que no haya conflictos”.

Jorge Macri votó esta mañana en el colegio Lenguas Vivas del barrio de Palermo, el mismo donde minutos antes lo había hecho su primo, el expresidente Mauricio Macri, y agregó que "es importante que quien sea electo Presidente lo sea con la mayor cantidad de participación posible, porque eso le da más institucionalidad”. Jorge Macri, pidió “que haya paz y tranquilidad", gane quien gane.

“Desde que estoy en política me preocupa la fiscalización; hay mecanismos (de votación) mejores que el que se utiliza en Argentina, pero hay fiscales”, aseveró ante la prensa que lo esperaba tras emitir su sufragio. “La gente está muy atenta, las autoridades de mesa también, y ustedes mismos (en alusión a la prensa), además de que hay un control ciudadano que

es muy bueno y estoy viendo que mucha gente está votando de una manera muy ágil”, sostuvo el mandatario porteño electo.

En tanto, apuntó que desde su rol como jefe de Gobierno porteño intentará “encontrar el mejor vínculo posible para los porteños con quien la gente elija” como Presidente de la Nación. Asimismo, anticipó que “en los próximos días comenzarán a definirse algunos nombres” respecto a quiénes integrarán su gabinete.

10.15 Rossi votó en Rosario y destacó el "mensaje de unidad nacional"

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, destacó el "mensaje de unidad nacional" tras votar hoy en una escuela de la zona noroeste de la ciudad santafesina de Rosario.

"El balotaje es una elección distinta a las anteriores porque la gente debe optar entre dos candidatos, en vez de cinco", sostuvo Rossi luego de emitir su voto en la Escuela Doctor Francisco Netri, del barrio 7 de Septiembre, donde llegó pasadas las 10.

Señaló que "uno siempre tiene esperanza de que sea un buen día para la democracia, en primer lugar, y después habla el soberano, el pueblo, y la sociedad argentina decide". "El balotaje es una elección distinta a las anteriores", consideró el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria.

"Estamos conformes con nuestra propuesta de un gobierno de unidad nacional que supere la grieta y de paz, que es una propuesta muy inclusiva que que va a tener una adhesión muy importante", manifestó.

10.00 Votó Macri y confió en que "habrá una expresión de cambio mayoritaria"

El ex presidente Mauricio Macri arribó a la escuela Lenguas Vivas poco después de las 10 horas acompañando al jefe de Gobierno de CABA electo, Jorge Macri. Si bien dijo que hablaría con la prensa apenas emitiera su sufragio, a los pocos minutos salió del establecimiento educativo portando medialunas que ofreció a los periodistas y bromeando "agarren que después dicen que me las llevo".

Posteriormente, analizó el desarrollo del balotaje y expresó: "Espero que se exprese la intención de esperanza, de cambio y futuro" y, violando la veda, dejó en claro que en el cuarto oscuro las boletas “estaban todas bien quedaban pocas de Milei”.

"La gente que viene a votar ya sabe que los que quieren un cambio, quien es el que lo propone", enfatizó. Y vaticinó: "Se marca un punto de inflexión para la Argentina".

Además, el ex mandatario que dejó en claro tras las elecciones generales su apoyo al candidato de La Libertad Avanza, expresó: "Está todo el mundo y ustedes atentos a la defensa de la democracia". Y agregó: "Confío que hay una expresión de cambio mayoritaria".

Instó también a los argentinos a "que todos vengan a votar, que nadie se resigne" y reveló: "Hablé anoche con Javier Milei y estaba muy tranquilo". Macri instó a los argentinos a "que todos vengan a votar, que nadie se resigne". Foto: NA

9.53 Votó Alberto Fernández y se negó a contestar preguntas

Alberto Fernández votó por última vez como presidente

El presidente Alberto Fernández votó en la Universidad Católica Argentina (UCA), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se negó a contestar preguntas por la veda electoral.

"Hay que respetar la veda. Deseo que sea un día de felicidad para todos los argentinos. Que todo se haga en orden y en paz. Como estamos en veda mucho más no voy a decir", aseguró el mandatario, quien se ha mantenido al margen de la campaña de Unión por la Patria.

9.40 Votó Ramiro Marra votó y violó la veda electoral

El legislador porteño Ramiro Marra llegó pasadas las 9.30 en el colegio Santa María de los Ángeles y tras emitir su sufragio dialogó con la prensa. En sus declaraciones, violó la veda electoral prometiendo "una mejor vida" si gana su candidato, Javier Milei.

“Estamos trabajando para poder cambiar el rumbo del país", manifestó el legislador Ramiro Marra tras emitir su voto

"Queremos agradecerle a toda la gente del PRO que se acercó para fiscalizar. Para nosotros es muy importante porque podemos defender los votos como corresponde".", expresó el legislador porteño. “Estamos trabajando para poder cambiar el rumbo del país", dijo Ramiro Marra.

Sobre las denuncias ante la Justicia Electoral: "siempre hay denuncias de algún tipo de problema pero no vimos nada generalizado".

Asimismo, señaló: "Logramos que en la Argentina se hable de otros temas, logramos que en la Argentina haya una forma distinta de ver la política".

9.30 La jueza Servini confirmó un detenido por robo de boletas

En diálogo con La Nación+, la Jueza Federal María Servini informó que fue detenido un menor de 16 años que se estaba robando boletas en la mesa de votación.

Servini precisó que las boletas robadas pertenecían a La Libertad Avanza, que lleva por fórmula presidencial a Javier Milei y Victoria Villarruel.

Además, la jueza, dijo que se reforzará la seguridad en los lugares de votación del libertario, y el de su pareja, Fátima Flores, para evitar inconvenientes con la concentración de gente, como ocurrió en las elecciones generales en el caso del candidato presidencial, mientras que con su pareja se decidió cerrar el establecimiento educativo para que sufragara tranquila.

9.00 Capitanich votó y destacó las "garantías democráticas electorales"

El gobernador de Chaco Jorge Capitanich emitió su sufragio y adelantó para este balotaje una jornada cívica ejemplar “en la que el pueblo argentino elegirá su destino”. El mandatario chaqueño votó en la mesa 18 de la Escuela 41 “Maestro Ricardo Ivancovich” y destacó “Si hay algo de lo que podemos jactarnos los argentinos es de las garantías democráticas electorales y de garantizar el derecho al voto con transparencia a lo largo de estos 40 años tras la recuperación democrática de 1983”, señaló.

“Los argentinos confiamos en la democracia, aceptamos sus reglas, el respeto irrestricto al Estado de Derecho y la alternancia institucional”, enfatizó. “Los defectos de la democracia se curan solamente con más democracia”, dijo.



“El pacto de convivencia democrática que hemos hecho los argentinos es de respeto irrestricto a los Derechos Humanos y el prestigio mundial obtenido en cuanto a Memoria, Verdad y Justicia”, agregó. “Es importante también resaltar que a lo largo de 40 años hemos construido un sistema electoral confiable con garantías totales por parte de la Cámara Electoral Nacional y de la Justicia Electoral con competencia electoral”, apuntó. “Los argentinos confiamos en la democracia, aceptamos sus reglas", aseguró Capitanich,

8.30 Votó Máximo Kirchner: "Mientras más gente vote, mejor"

El diputado nacional Máximo Kirchner acudió a votar en La Plata y aseguró que "mientras más gente vote en esta jornada electoral, mejor es". "Hay un mundo complejo, necesitamos una buena gestión con alguien capacitado para hacerlo", analizó ante los medios presentes.

Tas votar en la Escuela ES N°50, ubicada en la localidad platense de Tolosa, el hijo de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, se refirió a las advertencias que realizó en las últimas semanas La Libertad Avanza respecto a la posibilidad de irregularidades en el escrutinio: "Los votos se van a contar tranquilamente como sucede desde el 83. Con este sistema han ganado todas las fuerzas políticas".

Y enfatizó: "Creo en la Unidad Nacional. Si Massa es elegido Presidente tiene que armar un equipo de trabajo con el que se sienta más capacitado". Además dijo: "Espero que sea un día en paz, sin provocaciones", señaló.

"No hay que dañar el sistema. hay que aceptar lo que vote la sociedad. No ha habido nunca ningún tipo de problemas y menos aún cuando se eligió Presidente", admitió. E instó a la población a sufragar y remarcó que "es bueno elegir, y más en algo que es tan claro como en el día de la fecha".

"Creo en un país donde no haya ventas de armas, donde a las situaciones violentas que vivimos a diario no le agreguemos más violencia. Necesitamos a alguien con una gran capacidad de trabajo y que sepa de qué se trata, porque es una situación compleja en la Argentina y en el mundo", manifestó Máximo Kirchner. Y agregó: "A Sergio lo conozco hace más de 15 o 20 años, así que creo que necesitamos tener una buena gestión de aquí en adelante, es un mundo complejo y necesitamos una persona con gran capacidad de trabajo”.

Sobre qué piensa de Massa cuando dice que va a llamar a personas de distintos partidos para ser ministros. "Es el Presidente y tiene que armar un gobierno con el que él se sienta más capacitado para gobernador en el caso de que hoy la sociedad lo acompañe", enfatizó.

8.05 Lilia Lemoine fue a votar previo a abrirse la votación

La diputada electa de La Libertad Avanza Lilia Lemoine concurrió al colegio porteño Villa Santa Rita media hora antes del horario establecido para el inicio del balotaje presidencial. Ante los medios que estaban apostados en la puerta de la escuela, Lemoine explicó los motivos por los cuales se. presentó a las 7.30 y se puso a hacer la fila cuando todavía el establecimiento educativo estaba cerrado.

Como argumento sobre los motivos por los cuales acudió a votar tan temprano, la diputada electa de la provincia de Buenos Aires explicó que lo hizo por si "faltaba algún fiscal” . Explicó que vive justo enfrente del colegio. "Si no se presenta algún fiscal, el primero de la fila es el que lo tiene que reemplazar”. E insistió con que dentro del partido están teniendo “mucho cuidado con la fiscalización”, y sobre todo “si faltan o rompen boletas”.

Cabe recordar que en las elecciones generales, Lemoine protagonizó un escándalo cuando salió del cuarto oscuro con su boleta en mano. Lemoine se presentó media hora antes de que abriera el colegio donde votaba. Dijo que era por si "faltaba algún fiscal".

7.56 Dónde esperarán los resultados los candidatos

Los comandos de campaña de Unión por la Patria (UxP) y La Libertad Avanza (LLA) tienen listos sus respectivos búnkeres donde sus candidatos aguardarán los resultados del balotaje.

Los dirigentes y militantes de UxP, que postula la fórmula presidencial Sergio Massa-Agustín Rossi, concurrirán desde las 18 al espacio cultural C Complejo Art Media, ubicado en avenida Corrientes 6271, en el barrio porteño de Chacarita. Este recinto, que tiene 6000 metros cuadrados y capacidad para 4500 personas, es el mismo que albergó a la coalición el domingo 22 de octubre en la primera vuelta de las elecciones nacionales y previamente en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

En cuanto a la locación elegida por La Libertad Avanza (LLA) para que el candidato presidencial Javier Milei reciba los resultados del balotaje, también se repite el sitio elegido para las PASO y la primera vuelta: el Hotel Libertador, ubicado en la avenida Córdoba 690 de la ciudad de Buenos Aires. El candidato libertario eligió por tercera vez el hotel céntrico, donde se encuentra residiendo desde el resultado las elecciones generales y que se convirtió en el comando de campaña libertario.