"Nada les viene bien", el picante tuit de Hebe Casado tras las quejas por el fallido pronóstico de viento Zonda

La vicegobernadora electa que asumirá en funciones en diciembre próximo, Hebe Casado, se refirió a la particular situación del viento Zonda en Mendoza, el cual se sintió en todo el territorio provincial este viernes 17 de noviembre, pero con intensidades muy distintas.

Desde en miércoles en adelante se habló largo y tendido en todo Mendoza de la posible llegada de un Zonda Z4, el cual podía traer consigo ráfagas por encima de los 90 kilómetros por hora. Es, puntualmente, la categoría más "alta" y peligrosa si se tienen en cuenta los criterios del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), así como los estudios del doctor en Meteorología e investigador del Conicet, Federico Norte.

Distintos organismos e instituciones suspendieron todo tipo de actividades en base a las recomendaciones de Defensa Civil. Incluso, el Gobierno de Mendoza difundió un comunicado de esta entidad en la cual se instaba a la población a "seguir instrucciones oficiales". A lo largo de todo el viernes se pidió "no salir de los hogares".

La Ciudad, vacía y sin Zonda. Foto: Santiago Tagua.

El Zonda azotó el sur provincial, generó destrozos en Malargüe, un incendio en San Rafael y caos en San Carlos, donde durante la madrugada un grupo especial de Defensa Civil logró despejar la Ruta 40, donde había cerca de 100 vehículos varados. Al mismo tiempo. en el Gran Mendoza apenas hubo ráfagas y, probablemente, ni siquiera eso.

La contracara: trabajos de madrugada en la Ruta 40. Foto: Gobierno de Mendoza.

En ese contexto, hubo todo tipo de reacciones y mensajes en las redes. Muchos mendocinos se quejaron por la imprecisión del pronóstico y en diálogo con MDZ, Federico Norte aseguró que jamás de habló de "catástrofe" y hasta apuntó a los medios por hacer amarillismo con el Zonda.

Hebe Casado, fiel a su estilo filoso, tuiteó: "Nada les viene bien. Si avisan que viene viento se quejan. Si no avisan y no suspenden actividades también. Hubieron zonas muy complicadas y otras no tanto", expresó la futura vicegobernadora de la provincia.