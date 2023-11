Santiago Viola declaró ante el fiscal y dio marcha atrás con las acusaciones de presunto fraude

Santiago Viola, apoderado de la Libertad Avanza, declaró ante el fiscal federal con competencia electoral Ramiro González, luego de haber expuesto ante la Justicia Electoral, junto a Karina Milei que habían existido situaciones "irregulares" en los comicios anteriores que creaban un presunto fraude.

"En lo que respecta a la presentación efectuada ante el Juzgado Electoral, quiero hacer saber que no se trató de una denuncia sino de una presentación efectuada con el objetivo de que se extremen los recaudos en el traslado de urnas de cara a la segunda vuelta a llevarse a cabo el 19 de noviembre y con la única intensión de aportar a la transparencia y legalidad de las elecciones", declaró el apoderado ante el fiscal, dando marcha atrás las declaraciones anteriores presentadas ante la Justicia.

La hermana del candidato a presidente no pudo acompañarlo, ya que, según Viola, "le era imposible llegar en el horario en el cual fue citada dado que está viajando desde la provincia de Córdoba a Buenos Aires". Además, aclaró que la presentación que ambos hicieron ante la el Juzgado Electoral "se efectuó en virtud de comentarios en redes sociales y algunas notas periodísticas y testimonios recabados personalmente que hacían referencia a los hechos puestos en conocimiento". Los ejemplos que fueron remitidos por Milei fueron tres imágenes y capturas de pantalla.

Viola volvió a aclarar en la declaración que no han "denunciado el accionar de ninguna de las fuerzas de seguridad" y que confiándooslos en que se extremaran "los recaudos de cara al 19 de noviembre" y que esperan que los comicios se desarrollen con normalidad.

El fiscal le preguntó al apoderado si se había impugnado el escrutinio definitivo de las PASO o las Generales en algún distrito, y Viola respondió que no ha actuado como apoderado en las provincias, pero que sabe que "hubo una presentación en Formosa, donde se impugnaron el escrutinio definitivo y la Justicia Federal Electoral de la provincia nos terminó dando la razón". "No sé si hubo alguna otra presentación puntal, dado que no depende de mí", aseguró y aclaró: "En la categoría Presidente que es distrito único no se presentó".

La Libertad Avanza aclaró ante la Justicia que no denunció fraude sino que sólo pide recaudos.

Para finalizar, también afirmó que la alianza que representa no ha solicitado, en la categoría Presidente, la apertura de urnas. En las demás, Viola dijo que no tenía la información.

Tras la "no" denuncia de los apoderados de La Libertad Avanza, Milei y Viola, por presunto fraude en las elecciones generales, el fiscal federal con competencia electoral, Ramiro González, los convocó hoy para tomarles declaración y evaluar si existen elementos suficientes para comenzar una acción penal bajo su cargo. Además, mandó un oficio a la Junta Electoral de cada distrito para pedirle que "en el marco de las presentes actuaciones, se comunique a esta Fiscalía las denuncias que se pudieran presentar al momento del escrutinio definitivo por parte de las agrupaciones". El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, también fue puesto en conocimiento del contenido de la investigación preliminar.

Karina Milei es una de las apoderadas de LLA que habló sobre presunto fraude en un escrito presentado ante la Justicia Electoral.

Fuentes electorales le confirmaron a MDZ que nada cambia si se encuentran pruebas que coincidan con irregularidades en la elección. "Ni lo anterior ni lo que viene", responden ante cómo se afectaría el próximo encuentro con las urnas, el domingo 19.

Es importante destacar que luego del escrutinio definitivo, los resultados no pueden modificarse, ya que son validados por la Cámara Electoral.

A la salida de Comodoro Py, Viola afirmó a la prensa que lo que quiere desde LLA es "que estén dadas todas las garantías para que la elección se dé de la mejor forma". "Tiene que haber la mayor transparencia posible", finalizó.