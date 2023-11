La medida que tomaron los empleados del Banco Central ante un eventual gobierno de Javier Milei

Trabajadores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), junto con miembros de la Asociación Bancaria, entre ellos su secretario general y diputado Sergio Palazzo, efectuaron este jueves un abrazo simbólico a la sede ubicada en el microcentro porteño contra la propuesta de cierre la entidad del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.



"Multitudinaria marcha de los trabajadores del BCRA en contra de la política de Milei de querer cerrar o 'dinamitar' el BCRA. Los trabajadores con su sindicato a la cabeza no lo vamos a permitir! #MassaPresidente", expresó Palazzo a través de la red X (exTwitter), quien se hizo presente en la manifestación.



Gran parte de la traza de la calle Reconquista al 200 fue ocupada por los trabajadores que cantaron de forma reiterada "el banco no se cierra" y desplegaron frente a las puertas del Central un cartel con la leyenda "No al cierre".



También se desplegó una extensa bandera argentina que encabezó una vuelta a la manzana, que emuló un abrazo simbólico a la institución.





"Pretender no tener un Banco Central no sólo es renunciar a la soberanía monetaria y financiera, a la soberanía en materia de comercio exterior e interior en todo lo que hace el Banco Central, sino también, es actuar como facilitador de operaciones de lavado de dinero", dijo Palazzo a la prensa.



Y reforzó: "No se puede renunciar a la soberanía monetaria y financiera y dejar en manos de vaya uno a saber quién el sistema financiero".



Palazzo consideró que Javier Milei es "absolutamente ignorante" y argumentó que son "sólo tres o cuatro países en el mundo que no tienen Banco Central" mientras que "las mecas capitalistas donde él se refleja todas tienen Banco Central, reservas de tesoro y entes reguladores".



"Fue multitudinario el abrazo donde nos expresamos en contra de las políticas de Javier Milei en apoyo a Sergio Massa, que es quien garantiza un Banco Central funcionando, el empleo a los trabajadores y un sistema financiero al servicio de la producción y del trabajo", completó.





"Vamos a defender cada puesto de trabajo como siempre lo hicimos, como lo hicimos con (Mauricio) Macri así como en los 90: frenamos todos esos embates", sostuvo una delegada sindical de La Bancaria con un megáfono.



También la diputada del FdT Claudia Ormachea participó de la actividad y expresó en su cuenta de X: "La Asociación Bancaria con sus trabajadorxs bancarixs le decimos no al cierre del Banco Central. Si tocan a un bancarix nos tocan a todxs".