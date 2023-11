Debate 2023: las chicanas se llevan la tensión entre Massa y Milei

En medio de una gran expectativa, Javier Milei y Sergio Massa se presentan por tercera y última vez en el debate electoral que se desarrolla en la Facultad de Derecho de la UBA.

Restando una semana para el balotaje del 19 de noviembre, los candidatos de La Libertad Avanza y Unión por la Patria discuten sus propuestas en un evento que puede resultar determinante de cara a los comicios.

Los seis ejes temáticos que están presentes son Economía, Relaciones de la Argentina con el mundo, Educación y Salud, Producción y Trabajo, Seguridad, Derechos Humanos y Convivencia Democrática.

22.04 | Milei, tajante contra Massa: "Fracasé cuando te quise enseñar, no aprendiste nada"

En la apertura del eje Producción y Trabajo, el economista cargó contra la gestión económica de su contrincante. "Ni siquiera sabés leer los datos, Sergio. Fracasé cuando te quise enseñar, no aprendiste nada. Hubieras pisado una empresa en serio y no la de los amigos. Si vos tuvieras razón, tendrías que estar lleno de mujeres porque los explotadores capitalistas querían ganar dinero", afirmó el libertario.

21.44 | Massa mete a Mauricio Macri en el debate para apuntar contra Milei

El libertario volvió a cruzarlo y le dijo que "parece" que Massa no aprendió "mucho" porque volvió "con los K". "Vos no aprendiste nada porque terminaste yendo a pedirle por favor que te ayude Macri", le retrucó Massa luego de que Milei le recordara las críticas que hacía el exopositor al kirchnerismo.

21.40 | Filosa chicana de Milei a Massa por la educación pública

Fue ante la insistencia de Massa a Milei sobre si arancelará la educación pública. "Pero vos estuviste en la Universidad de Belgrano, estudiaste 20 años allí", disparó el economista.

21.30 | "¿Thatcher es tu ídola?": la incomoda pregunta de Massa a Milei

El Jefe de Hacienda cargó contra su rival respecto a la cuestión de las Islas Malvinas. "Dijiste que Thatcher era tu ídola. Invito a la gente que lo busque en Google. Por eso la gente te tiene miedo", apuntó.

21.30 | Milei mete a Alberto Fernández en el debate

El momento ocurrió en el eje "Relaciones de Argentina con el mundo". “Vos perteneces a un gobierno donde Alberto Fernández no hablaba con Bolsonaro, ¿qué problema hay si yo hablo o dejo de hablar con Lula?”, le replicó a Massa.

21.24 | Milei, sobre su posible acercamiento con Francisco: "No tengo problemas en pedirle disculpas"

Fue luego de que Massa recordara que Milei tildó al Papa Francisco como como el "representante maligno en la Tierra" y que desde su partido pidieron el quiebre de las relaciones con el Vaticano.

"Si bien yo esas disculpas las hice internamente y a él les llegaron. Si a vos te deja tranquilo y a la gente le deja tranquilo, no tengo problemas en pedir disculpas. Cuando uno se equivoca pide disculpas y se acabó", ratificó.

21.18 | Ante la insistencia de Massa, Milei ratificó que mantendrá la dolarización

Javier Milei precisó que seguirá adelante con una de sus iniciativas económicas principales. “Sí, vamos a dolarizar la economía”, contestó ante la insistencia de su adversario en el tema.

21.16 | La replica de Massa a Milei por su paso como "panelista" de televisión

El ministro de Economía cuestionó las controversiales apariciones que tuvo su contrincante en los medios antes de ingresar a la política. "Hiciste tu carrera más que como economista, como standapero en televisión", arremetió.

21.12 | "Pinocho": el durísimo apodo de Milei hacia Massa

El candidato de La Libertad Avanza volvió a cargar contra su rival por mentiroso, luego de que lo acuse de "ataques y agravios" en su contra.

"Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que esta siendo acusado, es el que dice la verdad, porque si vos fueras pinocho, ya me hubieras lastimado un ojo".", sostuvo.

21.08 | Milei apunta contra Massa por la inflación: "Es resultado del modelo de la casta"

Ocurrió durante el primer eje de Economía donde el ministro de Economía le preguntó "por si y por no" si impulsará la eliminación al transporte, la dolarización y la eliminación del Banco Central, entre otras iniciativas.

"A mi no me vas a condicionar si contesto si o no. Lo cierto es que ustedes mintieron con los subsidios, ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente", replicó.

21.05 | Minuto de presentación

Massa fue el primero en iniciar, quien calificó al evento como "una de las noches mas importantes en nuestros 40 años de democracia". "Vengo a plantear un gran cambio, que implica la construcción de un acuerdo de políticas del Estado", sostuvo.

A su turno, Milei se presentó como especialista de crecimiento económico y prometió "exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación". "Somos la fórmula ideal para terminar con los problemas que aquejan a la Argentina", dijo. Cerró su célebre frase: "una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre".

21.00 | Empezó el tercer debate nacional a presidente

Los candidatos Javier Milei y Sergio Massa suben al escenario para cruzarse por última vez de cara al balotaje del 19 de noviembre.

Los moderadores, Luciana Geuna y Pablo Vigna, presentaron las reglas y a los postulantes a presidente.