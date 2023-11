El asesor de Donald Trump mencionó a Javier Milei como "ejemplo a seguir": el motivo

La figura de Javier Milei sigue atravesando fronteras internacionales en el tramo final hacia el balotaje del 19 de noviembre. En esta oportunidad, fue el asesor estrella de Donald Trump quien no dudó en comparar al líder de La Libertad Avanza con el exmandatario norteamericano.

En esa línea se expresó Roger Stone y señaló que el economista es el "líder más parecido a Trump que actualmente está en ascenso en el escenario mundial”.

"De esta crisis y desorden surgirán oportunidades para la derecha política en todos los países, abriendo la puerta a un verdadero realineamiento que podría poner fin al globalismo moderno. Sólo se logrará si los líderes conservadores siguen los pasos de Trump o Milei con una retórica audaz que demonice los intereses en cuestión para provocar la desesperación nacional", expresó en un articulo publicado en su blog.

Al analizar el perfil del actual diputado nacional y su ascenso meteórico hasta quedar a un paso de llegar a la presidencia, Stone concluyó que es un ejemplo que debería ser seguido por los conservadores y revalorizó el “culto a la personalidad” que rodea a “esta figura política no tradicional”.

Según Stone, Milei pasaría a ser "el libertario más exitoso de la historia política" en caso de ser electo y argumentó su postura al señalar que "su fórmula tiene tanto que ver con el estilo como con la sustancia”.

"Su grandilocuencia, su conocimiento de los medios y su feroz voluntad de aprovechar el momento son lo que lo convierte en un líder notable. (Milei) ha abrazado sus excentricidades naturales para crear una autenticidad que ninguno de sus rivales puede igualar”, recalcó.

En uno de los párrafos más destacados, el hombre afín al exjefe de Estado norteamericano le dejó un fuerte mensaje a la derecha local. “Los conservadores y libertarios deben darse cuenta de que no importa cuán correctos puedan ser en los temas, no importa cuán racional sea su línea de pensamiento, o no importa cuánta investigación pongan en sus prescripciones políticas, perderán, y merecerán perder, a menos que adopten el estilo de un Trump o de un Milei”, sentenció.