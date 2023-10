Con contundentes argumentos, piden la destitución de Walter Bento

El juicio político que se lleva adelante contra el suspendido juez federal Walter Bento entró en la etapa definitoria. En el alegato de la acusación ya se pidió la destitución formal de Bento por mal desempeño. Miguel Piedecasas aclaró con énfasis que para ellos están probadas las causales de mal desempeño del juez, que ya está suspendido.

El juicio es para evaluar si Bento incurrió en mal desempeño y la única pena posible es su destitución. El Consejo de la Magistratura, que elevó la causa a juicio, ya lo suspendió por suponer que había pruebas suficientes para avanzar. En paralelo el titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza es juzgado por asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Bento podría ser destituido y detenido.

En el comienzo del alegato, Piedecasas adelantó que pedirán la destitución. Para él, incluso, "no hay grieta" a la hora de evaluar el desempeño de Bento, pues consideran que hay sobradas pruebas del mal desempeño.

En el alegato, Piedecasas aclaró que no es un juicio penal. Y profundizó en todos los hechos de mal desempeño. Para el acusador, Bento no actuó con el ejemplo, con austeridad y apego a la ley como exige el cargo. "Tuvo falta de austeridad republicana que exige la ley de ética pública. Ha concurrido a lugares de juegos de azar y tratar de decir que eso no es lo que dice el reglamento. Lo dice, se incumplió. Estamos ante una falta de conducta", mencionó. "No ha demostrado una ejemplaridad de su vida dentro y fuera del tribunal. También consideramos probada la deshonestidad, la falta de buena fe", dijo Piedecases. "Es un magistrado que está procesado, embargado y con orden de prisión preventiva. Es de tremenda conmoción que la conducta de un magistrado que tiene esos procesamientos consentidos, esté así", agregó.

En la jornada de hoy Bento volvió a declarar para "aclarar" algunas de las acusaciones. En momento más fuerte tuvo que ver con la justificación de sus viajes. El hombre acudió a temas emocionales y expuso la situación personal de unos de sus hijos. En ese sentido, expuso fotos y videos de la familia y en particular de su hijo que tiene una discapacidad. Con esa situación Bento explica la frecuencia de los viajes a Estados Unidos. Esa estrategia fue desestimada. En cambio, los acusadores recordaron que Bento había prometido traer comprobantes de los viajes y hasta un perito contador. Sin embargo, eso no ocurrió. Es decir, que el suspendido juez nunca aportó pruebas de lo que dijo.

El alegato

Una de las claves del proceso es que el pedido de juicio no la hizo un particular, sino la Cámara Federal de Mendoza. "La acusación la hizo la Cámara Federal de Mendoza, no un particular. El juez acusa un contubernio que no existe", dijo Piedecasas.

La competencia penal le jugó en contra a Bento. Es que la acusación usó su supuesta experiencia en el tema para ponderar todas las normas que obvió al actuar con su situación penal, a todas las normas penales que se violaron Pidedecasas puso énfasis en que Bento es una persona pública, que nadie en Mendoza desconoce quién es el juez federal Bento. Que por su alta exposición le exige estándares mayores Pero además acusaron que Bento usó su cargo en el Banco Nación y Migraciones para influir porque todos saben quién es Bento en Mendoza. Piedecasas pidió que se tenga en cuenta el impacto público.

Relaciones peligrosas

La relación con Diego Aliaga también fue mencionada. Allí se mencionó que Bento tuvo en sus manos causas donde estaba relacionado Aliaga y que, en simultáneo, hay pruebas de que tenía un vínculo. Lo más notorio fue el uso de la camioneta de Bento por parte de Aliaga. “Entre 2007 y 2019 tuvieron relación de juzgamiento por parte de Bento, la conducta que debió tener es la que dicen los códigos de ética, mantener distancia con los juzgados. Entonces que me diga por qué ´pel dice que lo tuvo como imputado, vivían en el mismo barrio, empecé a encontrarlo, me regaló una silla de ruedas que la acepté… Hay 265 llamadas que según él no existen, esas llamadas provienen de una dirección de tecnología, previamente ante la comisión de acusación había declarado que intervino. Reconoce que le prestó a Aliaga su camioneta. El testigo Barrera dijo que tenían propiedades comunes”, detalló el acusador. “Esto no se compadece con la conducta que el magistrado debía haber tenido cuando el magistrado llevaba causas donde estaba Aliaga”, agregó Piedecasas.

Si Bento es destituido, quedará automáticamente detenido. Es que pesa sobre él procesamientos con prisión preventiva, medida que no se ejecuta solo por los fueros que posee como juez. Piedecasas, en plena acusación.

Bento aprovechó de manera irregular su cargo para acceder a beneficios que no le correspondían. Es el caso del crédito del Banco Nación que era destinado a casa única para vivienda familiar, cuestión que le daba acceso a tasa preferencial y al no pago de impuestos. Bento accedió a ese crédito a pesar de las restricciones y a sabiendas de que no era sujeto de ese beneficio. Para la acusación esa es una causal de mal desempeño. “Ha quedado acreditado que ha incurrido en conductas contrarias a la ley. En la celebración del mutuo de un crédito con destino a vivienda. Tenían viviendas y lo destinaron a otro fin. Esta línea de crédito se llamaba “casa propia”, con un interés del 12,25 por ciento. Con una bonificación especial para empleados y que no tenía IVA. Si tenía otro destino no tendría esos beneficios. Una violación absoluta a toda norma ética”, explicaron.

Hubo menciones a la causa penal como parte de la evaluación. Por eso se enumeraron algunas de las denuncias, siempre tomando como eje que se evalúa el desempeño del juez. Sí toman como un hecho trascendente el impacto público de las acusaciones que están ratificadas por procesamientos firmes.

Para los acusadores, Bento usó su cargo de juez para acceder a datos que tenía restringidos, como los informes de Migraciones y del Registro de la Propiedad, donde le entregaron información acerca de las requisitorias judiciales. En esos casos apunaron que solo pudo acceder a esa información haciendo pesar su cargo, pues en Mendoza todo el mundo sabe quién es.

En la acusación hubo un largo detalle sobre el patrimonio. Por las dudas sobre el origen de los fondos y también por el mal ejemplo por la ostentación, teniendo en cuenta su rol de juez, de persona pública.