"¿Hasta jardín de infantes?": la chicana de Bregman a Bullrich por la edad de imputabilidad

El segundo debate electoral de candidatos a presidente de la Nación se desarrolla en la UBA y cuenta con la presencia de los cinco presidenciables que estarán en las boletas de los cuartos oscuros el próximo 22 de octubre.

El tema más esperado de segunda edición es la seguridad y fue, por sorteo, Patricia Bullrich la primera en abrir con su discurso. Allí, apuntó contra Massa y Milei y aseguró que Juntos por el Cambio tiene "muy en claro: defendemos a los ciudadanos. No como el kirchernismo que defiende a los delincuentes y Milei que quiere liberar las armas que van a ir a parar a ellos". También habló del caso Chocobar y acusó al kirchnerismo de querer mandarlo a la cárcel para toda la vida.

Nosotros defendemos a los ciudadanos y la tenemos muy clara. Los ciudadanos con nosotros; los delincuentes con aquellos que liberan delincuentes.



Conmigo, el que las hace las paga.#PatoPresidente #DebatePresidencial pic.twitter.com/AKCcDiUg05 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 9, 2023

Luego de su discurso, los otros cuatro candidatos pidieron un derecho a réplica y apuntaron contra la candidata de Juntos por el Cambio, que durante su discurso trajo a colación lo hecho como ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri.

Tras esto, Myriam Bregman le recordó a Bullrich: "Usted y todos los que promueven la mano dura fracasaron. En una década implementaron en un 97% la población en las cárceles. Aumentaron todas las leyes generando una verdadera inflación penal. Y le recuerdo que cuando era ministra de Seguridad su orgullo era sacarse fotos en un secuestro de 25 porros, literal".

Luego continuó: "Ahora la escucho que cada tanto dice que quiere bajar la edad de imputabilidad penal. ¿Hasta los cuántos años? ¿Hasta los 12, hasta los 10, hasta el jardín de infantes? Y le quiero declarar que estamos ante una elección donde se elige presidente, no jefe de servicio penitenciario"

Javier Milei también usó derecho a replica al sentir atacado por la mención a la portación de armas y cruzó a la candidata de Juntos por el Cambio: "Señora Bullrich, lamento que vuelva a mentir sobre las cosas que yo digo. Lo hizo con la pandemia; ahora lo hace con la portación de armas. Sé bien que tiene gente que deforma mis dichos. Le voy a explicar: hay una ley de armas y lo que hay que hacer es cumpliarla. No puede ser que estén armados los delincuentes y que los honestos no. Pero además también me gustaría saber: usted habló de eliminar garantías constitucionales a lo largo de la semana, ¿ese es el modelo que quiere de Seguridad? ¿Quiere una dictadura?".