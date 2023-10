María Eugenia Vidal dio un crudo diagnóstico sobre las mujeres y Javier Milei

En el marco del II Congreso Federal de Chicas en Política, organizado por dirigentes de Juntos por el Cambio en Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal habló sobre las internas que hubo dentro del partido antes de las PASO y su campaña de cara a las elecciones generales. En este sentido, analizó las chances que tiene Patricia Bullrich de llegar a la presidencia y fue contundente acerca del papel de Javier Milei.

MDZ fue invitado a dicho encuentro, que se desarrolló este viernes. Encabezado por La Generación CABA, giró entorno a la participación de las mujeres en la política en medio de este año electoral. La diputada llegó para el final junto a Clara Muzzio, candidata a vicejefa de Gobierno porteña, y fue consultada sobre los desafíos que hubo este año dentro de la coalición.

La tensa interna de Juntos por el Cambio ante las PASO

El título de "juntos" se había puesto en duda cuando Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se enfrentaron en las PASO. El jefe porteño no salió beneficiado en las votaciones, y a partir de ese momento la estrategia fue regresar a la unidad. "Hubo una tensión innecesaria de a momentos. No le tengo miedo a la competencia, es parte de la política y hasta virtuosa si nos hacen mejores, pero no me sentí cómoda con las formas muchas veces y nos restó más de lo que nos sumó", explicó Vidal.

Luego, añadió: "Mientras viajaba por el país, había mucha gente que me decía 'basta, no se peleen, luchen juntos'. Ahora la tarea es garantizar un mejor futuro para Argentina, nuestras familias, vecinos, parejas. Los argentinos la están pasando mal, por primera vez los veo sin ilusión y necesitan que les demos razones, que les mostremos nuestra convicción".

Vidal aseguró que "si Bullrich entra al balotaje, es presidenta". Foto: Victoria Urruspuru / MDZ

"De las últimas 4 elecciones ganamos 3 en provincia de Buenos Aires, pero también ganamos San Juan, Chaco, Chubut, no me vengan a decir que no se puede. Tenemos 500 intendentes, 10 gobernadores. Hay que dejarlo todo para que una mujer sea presidenta, nuestra mujer", señaló. En este sentido, anticipó esperanzada: "Si Patricia Bullrich entra al balotaje, es presidenta; no tengo dudas".

Vidal dura contra Javier Milei: "Por algo las mujeres no lo votan"

Destacó que cada vez más funcionarias disputan lugares de poder exitosamente y crecen dentro de este ámbito tan hostil. Consultada acerca de cómo mantener una agenda de género vigente, insistió en promover la participación de mujeres de forma conjunta, gestionando iniciativas y educando a las nuevas generaciones. El nombre del candidato libertario Javier Milei, por su parte, no pudo pasar desapercibido.

"Siento que la política va inexorablemente hacia un esquema de renovación con más espacios para mujeres, aquellas que no tienen visibilidad pública. Hay que apoyarnos, nosotras entendemos que no es con violencia ni con gritos; sabemos lo que supone la educación y su impacto en los más jóvenes, somos las que menos queremos que nuestros hijos se vayan a Ezeiza, las que menos nos vamos a tranzar con los narcos. Por algo las mujeres no votan a Milei. Somos más valientes, y en este momento nosotras vamos a ser las que demos la pelea", añadió.