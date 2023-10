Néstor Grindetti: "El kirchnerismo se pone siempre del lado del chorro"

Néstor Grindetti da la sensación de que es un político que sale de lo normal, que de no ser porque es el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, en la provincia donde se juega la madre de todas las batallas, intendente de Lanús y presidente de Independiente, si te lo cruzás por la calle es un ciudadano más.

Simpleza podría ser la palabra que lo defina a Grindetti, algo que quedó plasmado en la nota en la redacción de MDZ. Respuestas claras, sin buscar un título vacío y sin “sacarle el culo a la jeringa” -como dijo- habló de todos los temas.

En el comienzo de la charla con Néstor Grindetti no podía estar afuera de Independiente y menos después de haber ganado de visitante el clásico de Avellaneda, para después si adentrarnos en todos los temas políticos como el escándalo del viaje VIP de Martín Insaurralde, la trama de corrupción en la Legislatura bonaerense que quedó al descubierto con “Chocolate” Rigau, sus propuestas y primeras medidas de gobierno si llega a ser gobernador, del conflicto de Axel Kicillof con los intendentes de Juntos por el Cambio; de la superpoblación que deja Kicillof en la administración pública bonaerense; de las diferencias con el espacio de Milei y de cómo se ve gobernando la provincia de Buenos Aires.

-¿Qué es más fácil Independiente o la provincia de Buenos Aires?

-Independiente es pasional, son dos cosas totalmente distintas. Las dos obviamente te atrapan como desafío para solucionar problemas. En Independiente solucionamos mucho en lo institucional, económico y financiero, y ahora tenemos la suerte de que empezó a entrar la pelota. Así que vamos bien.

-¿Cómo viviste el tema de Insaurralde?

-Lo de Insaurralde realmente es un asunto muy feo. Sobre todo, en un ámbito como es la provincia de Buenos Aires con un 47% de pobres, un contraste con lo que sufre y vive la gente. Es una matriz de un estilo del kirchnerismo; no nos olvidemos de la fiesta de Olivos, del vacunatorio VIP; y de la organización del Estado que hace Kicillof poniendo a su amigo a cargo de una asesoría creando 26 cargos políticos con un costo de mil setecientos millones de pesos. ¿Qué es esta matriz? Es la desaprensión con la que el kirchnerismo maneja el Estado piensan que es de ellos y que pueden hacer lo que quieran y poner a quien quieran. Entonces qué hace el gobernador, trata de despegarse diciendo que él no sabía dónde estaba su jefe de Gabinete.

-¿Le creés?

-No. Si está mintiendo es feo y si no sabía realmente dónde estaba es peor. ¿Cómo no va a saber dónde estaba su jefe de Gabinete? Para que un funcionario que tiene firma, como lo es el jefe de Gabinete, se vaya del país se debe sacar un decreto y delegar la firma. Además, dice que por este problema va a disolver la Jefatura de Gabinete porque no sirve. Si no servía, ¿porque no la disolvió antes? Toma una actitud que se parece mucho, increíblemente, a Milei. Como algo anda mal lo rompo. El gobernador está haciendo un enchastre sobre los hechos que son lamentables. El Estado no es un viva la pepa, para que el que gobierna puede hacer y deshacer a piacere lo que quiera. Lo que hay que hacer es sacar al kirchnerismo de Buenos Aires, para poner orden en la provincia.

-¿Cuáles son las principales medidas de gobierno que vas a tomar si sos gobernador?

-Ya hicimos una serie de anuncios respecto a cuestiones que tienen que ver con el ordenamiento del Estado, temas electorales (boleta única y desdoblamiento de elecciones), en la organización y en cuanto a la reducción de ministerios. Vamos a hacer un Estado cercano a la gente, descentralizándolo, favoreciendo las autonomías municipales. Un estado mucho más transparente, previsible, con muchísima tecnología, sacándole el pie de la cabeza al sector productivo desregulando muchísimas cosas.

-¿Significa bajar impuestos?

-Desde lo fiscal vamos a mandar a la Legislatura una ley para sacar el impuesto inmobiliario complementario, el impuesto a la herencia y volver, en lo posible, al Pacto Fiscal de 2017 bajando progresivamente ingresos brutos. Además, vamos a sacar una cantidad enorme de regulaciones que le complican la vida al sector privado. El Estado tiene que controlar para el bien común, proteger a la gente y no joder al sector productivo poniendo trabas que después terminan en corrupción.

-Seguridad, educación y salud. Tres temas que le importan mucho a la gente. ¿Qué propones para educación?

-La primera, Patricia llamó a un acuerdo a los gobernadores para garantizar 190 días de clases. Eso va a estar acompañado de una ley que declare a la educación como un servicio público esencial, para que no haya paros salvajes. Si los hubiera, que nos los van a hacer porque ya lo dijeron, con una ley de estas características el gremio se pone a tiro de la intervención. Vamos a cambiar la funcionalidad de los institutos de formación docente, con exámenes de ingreso y egreso; capacitación continua y exámenes periódicos a los docentes. Obviamente va a estar acompañado con arreglar la cuestión salarial. Los chicos van a rendir exámenes, si no medimos no sabemos cómo está la cosa, con nombre y apellido para poder hacer un seguimiento de aquellos que no anden bien. Empoderaremos a las directoras que son las que tienen que tener la autoridad en el colegio. El resumen es meritocracia, premio y castigo. No es lo mismo laburar que no laburar y no es lo mismo estudiar que no estudiar. Vamos a ir al sistema educativo pensado por Sarmiento.

-Salud, ¿qué va a pasar con IOMA y qué vas a hacer con la salud pública?

-A IOMA claramente hay que eficientizarla. El problema en Salud es que hay una crisis que afecta al sector público y al privado, hay que optimizar el uso de los dos recursos sobre todo en los municipios, con un SAME bien armado. Reregionalizar los hospitales verificando si realmente, sobre todo en el interior, están bien ubicados. Vamos a tener que reconstruir muchos hospitales que están en muy mal estado y ordenar el tema de las compras que es algo muy oscuro.

-Seguridad

-Vamos a crear la policía ciudadana, sobre todo en el Conurbano y vamos a cuidar a los que nos cuidan. La policía está muy desatendida, el kirchnerismo se pone siempre del lado del chorro y no del lado del policía. Nosotros vamos a estar siempre del lado del que nos cuida. Gendarmería va a volver al Conurbano. Vamos a bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, acompañado de un programa de construcción de centros de detención para menores. Trabajamos en un proyecto de ley para cambiar el concepto de reincidencia, el que comete dos delitos, aunque no esté con condena firme va a quedar adentro.

-Con Miguel Fernández, tu compañero de fórmula, encabezaron el reclamo de los intendentes de Juntos por el Cambio a Kicillof por el no envió de fondos ¿Cómo está la situación?

-Lamentablemente ha sido así a lo largo de estos cuatro años, ahora se exacerbó. Hace dos meses que no manda fondos a nuestros municipios, incumpliendo convenios firmados; sobre todo en la Obra Pública. Tampoco paga la deuda IOMA, ni mando los fondos para los Torneos Bonaerenses. Es preocupante la falta de recursos, los volúmenes de dinero para las obras son muy altos y los municipios no lo pueden bancar por lo que se van a paralizar las obras. Kicillof quiere castigar a nuestros intendentes y está jodiendo a los vecinos que quedan sin obras.

-Todos los días en el Boletín Oficial de la Provincia nombran gente en los ministerios, ¿Qué va a pasar con esas personas?

-Toda persona que sea incorporada en estos meses, antes de las elecciones, la vamos a sacar. Como concepto general se van los cargos políticos, Kicillof los duplicó; se van los ñoquis y se van todos los empleados en planta permanente que hayan ingresado en estos últimos seis meses.

-Carolina Piparo, complica las aspiraciones de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires

-No. ¿Sabes por qué? Nos diferenciamos del espacio de Milei en tres aspectos muy importantes. Uno es el equipo; tenemos intendentes, llegaríamos a 11 gobernadores, legisladores nacionales y provinciales. Un equipo con muchísima experiencia política, sumado a los equipos técnicos. Ideas concretas, como digo yo, terrenales; con los pies sobre la tierra y no utopías o sueño de una noche de verano. Tenemos equipos, ideas y sobre todo eso un liderazgo que es el de Patricia. Que no solo tiene coraje, voluntad, valentía y claridad, sino que tiene mesura y templanza; eso es lo que le falta al espacio de Milei. En esas tres cosas nos diferenciamos muy claramente.

-¿Que pide la gente en las recorridas?

-Que haya un estado que los escuche. Te lo resumo con la respuesta de un productor porcino cuando le pregunté ¿Y vos que necesitarías que hagamos el primer día? Me dijo que el Estado se deje de joder, que no me jodan más. Lo uso mucho porque es muy gráfico lo que está pasando. El sector productivo quiere producir, quiere vender cada vez más, quiere exportar cada vez más y el Estado le pisa la cabeza. Entonces nosotros, como resumen general, aunque no suene muy fino, vamos a hacer que el Estado se deje de joder.

-¿Los casos de Chocolate e Insaurralde ayudan en la campaña?, ¿le pegan a Kicillof en la línea de flotación?

-La verdad es que el hecho de que esas cosas sucedan es malo. No lo tomaría como una ayuda, porque me gusta ganar en la cancha. Tal vez pone en blanco y negro lo que es el gobierno de Kicillof, lo que es el kirchnerismo y lo que es Cristina Kirchner. Yo sinceramente no lo analizo desde ese punto porque es lamentable, realmente es lamentable que suceda.

-¿Te imaginás gobernando la provincia de Buenos Aires sin Patricia en la Rosada?

-Vamos a ganar los dos. Lo digo sinceramente, porque una potencia la otra. La provincia se gana por un voto y con Patricia podemos ganar claramente en segunda instancia; así que yo veo con esa secuencia la Provincia por los votos que sea y en segunda vuelta Patricia.

-¿Cómo te imaginas la Provincia a partir del 10 de diciembre?

-Imagino a los bonaerenses esperanzados con un cambio que lo van a empezar a notar el 11 de diciembre. Un camino distinto de una política mucho más cercana a la gente que nos va a llevar a una realidad de una provincia más vivible que la que tenemos hoy. La provincia de Buenos Aires la vamos a gobernar dos intendentes legítimamente bonaerenses, uno del interior y otro del Conurbano. Apoyándonos en los intendentes, dándole oportunidades a todos los espacios políticos porque así corresponde a una alianza, con los mejores en cada lugar.