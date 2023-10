María Eugenia Vidal cargó contra Axel Kicillof y Martín Insaurralde tras el escándalo del yate

Tras el escandaloso caso de Martín Insaurralde por su lujoso viaje en un yate por Marbella, María Eugenia Vidal sostuvo que "no se puede decir que la corrupción del kirchnerismo sorprenda" y lo asoció a otros episodios del oficialismo. "No me sorprende, después de haber visto a López revoleando bolsos con millones de dólares, a gente en la rosadita cortando plata, a Cristina condenada por una causa de sobreprecio y de negocio en Vialidad", enumeró.

En diálogo por TN, la diputada nacional de Juntos por el Cambio recalcó que si le impactó "la obscenidad y la impudicia" del caso. "Es la creencia de que todo se puede", expresó.

Acto seguido, apuntó contra Insaurralde y remarcó que no se trata de "un dirigente más" dentro del kirchnerismo. "Fue el candidato que Cristina puso en 2013. Excepto en 2021, fue candidato en todas las elecciones. ¿De verdad nos quieren hacer creer que es alguien externo a su sistema?", aseveró.

Vidal también cuestionó que Axel Kicillof desconociera el accionar de su exjefe de Gabinete. "Kicillof, ¿no sabe que viajó, dónde está, para qué viaja? Todavía Insaurralde no renunció como intendente de Lomas de Zamora y esto pasa porque no hay consecuencias", continuó la legisladora, que interpretó que es momento de "cambiar las reglas del sistema para que ser corrupto sea cada vez más costoso".

En esa línea, la referente del PRO criticó al actual mandatario provincial por el aumento de cargos políticos en el distrito ("hay más de 800 puestos") y ahondó en la falta de información sobre las declaraciones juradas bonaerenses.

"No alcanza solo con lo judicial o con pedir la renuncia. ¿Qué es lo que van a hacer de verdad para combatir un sistema que no pena la corrupción?", cerró.