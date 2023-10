Con la ausencia de los libertarios, candidatos a diputados nacionales debaten en la UNCuyo

Este miércoles por la tarde, candidatos a diputados nacionales en representación de Mendoza participan de un debate organizado por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). La cita es en la Facultad de Educación y quienes concurrieron al establecimiento universitario son Lisandro Nieri (Cambia Mendoza/Juntos por el Cambio), Martín Aveiro (Unión por la Patria) y Laura Espeche (Frente de Izquierda Unidad). En tanto, asistió Mirta Díaz, que integra la lista de Hacemos por Nuestro País en la categoría de Parlasur.

Quienes se ausentaron fueron los aspirantes del espacio comandado por Javier Milei -La Libertad Avanza-, con Mercedes Llano y Facundo Correa Llano a la cabeza. En un principio, desde frente libertario aludieron "problemas de agenda". Según fue manifestado a MDZ, los libertarios después, aseguraron que querían hacer una declaración de temas varios y no solamente de Educación. Ante la negativa, optaron por pegar el faltazo al debate.

Cada candidato tiene cinco minutos para exponer sus propuestas vinculadas a la educación. Luego, responderán preguntas de los presentes formuladas por escrito. Cada uno deberá extenderse un minuto como máximo. Finalmente, los aspirantes a la Cámara baja del Congreso realizarán una síntesis final.

Seguí el debate en vivo

Lisandro Nieri fue el primero en agarrar el micrófono. El diputado radical que busca renovar su banca expresó: "Es imposible no encuadrar un debate educativo en una situación de gran desorden macroeconómico en nuestro país. Es prioritario dar un giro de 180°. Es insostenible continuar con este populismo de falsedades. Lo resumo en dos medidas recientes: la creación de más universidades cuando se están desfinanciando las universidades actuales y cuando el presupuesto de educación que se propone para el año que viene es menor que el actual. Hoy no está cumpliendo que el 6% del PBI sea destinado a Educación".

En otro orden, dijo que "el presupuesto 2024 duerme en el Congreso por un acuerdo político entre el diputado Javier Milei y Sergio Massa" y que, además. "hay que terminar con la máquina de generar pobres, que es la inflación. Atenta contra la educación, la salud y todos los servicios".

"A nivel inicial proponernos la ampliación de la cobertura en todo el país. Estamos convencidos de que la mejor inversión pública es el capital humano. Asistir a nuestros chicos en los primeros años de vida es el peso mejor invertido y el que mayor rentabilidad social tiene (...) A nivel primario, solo 16 de cada 100 chicos que ingresan a la primaria egresan y lo hacen con el conocimiento suficiente para seguir estudiando en la secundaria. El principal desafío es lograr un sistema inclusivo y de calidad con un plan nacional de alfabetización. El 63% de los chicos de tercer grado no tiene compresión lectora y de matemática. Queremos garantizar la conectividad en todas las escuelas y el seguimiento de trayectorias educativas. En Mendoza podemos mostrar el GEM para la prevención de la deserción escolar", comentó.

Nieri agregó que "a nivel secundario, de los 7 millones millones de trabajadores informales de nuestro país, el 52% no terminaron la secundaria. Nuestra propuesta es una renovación profunda con ciencias, tecnología y con competencias laborales. Es fundamental vincular la Educación con los trabajos y que todos los chicos antes de terminar tengan una experiencia laboral". Y respecto al ámbito universitario, propuso "mejorar la tasa de graduación, promover ofertas de carreras cortas orientadas a las necesidades regionales y detener la tendencia de creación de universidades nacionales".

Lisandro Nieri. FOTO: MAXIMILIANO RÍOS / MDZ.

A su turno, el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro -que busca llegar al Congreso-, recalcó que "no escapando a la situación macroeconómica, lo importante es tener la capacidad y la decision política de actuar. Todos sabemos de obligación que tienen los gobiernos provinciales en la Educación en cada parte del territorios, pero es cierto nosotros como gestión municipal incluimos. Cuando me preguntan qué tiene que ver con las propuestas que está marcando Sergio Massa, es ni más ni menos que abrazar y dejar bien en claro que la Educación debe ser siempre libre y gratuita. Sobre todo ante el peligro y la amenaza permanente que tenemos de La Libertad Avanza. Su ausencia en el debate demuestra qué tan importante es la Educación para un sector que evidentemente va a hacer un negocio más que una prioridad".

Después indicó que debe "garantizarse por ley los programas Progresar y Conectar Igualdad para que no dependan de ningún gobierno de turno ni de un estado de ánimo de un político". Aveiro adhirió con Nieri al reconocer que "es cierto que he visto que no se ha logrado ejecutar el 6% del PBI en materia de Educación, pero también es cierto que en el nuevo gobierno de Sergio Massa se va a apostar a que sea del 8%. Es una oportunidad única que tenemos de seguir creciendo".

Aveiro también propuso "fortalecer la tecnicaturas que han sido exitosas en sus matrículas, ya sea con el aumento de universidades como con el aumento de la educación social. Hay que defender y promover las prácticas sociales educativas. Nuestros docentes tienen que estar en el terreno. No hay otra forma de entender la realidad de lo que pasa (...) Los legisladores nacionales debemos ser un puente de gestión permanente entre la educación de Mendoza, la nacional y con instituciones internacionales". Martín Aveiro. FOTO: MAXIMILIANO RÍOS / MDZ.

Laura Espeche, del Frente de Izquierda, señaló: "Vamos a plantear nuestra defensa de la educación pública, gratuita, laica y de calidad contra aquellos candidatos que pretenden su privatización. Vemos que gobierne quien gobierne hay algo en lo que no ha grieta: el desfinanciamiento educativo. Escuchamos acá propuesta alrededor de la ley de aumento de financiamiento cuando sabemos que incumplen las propias leyes que sancionan. En 2005 pretendían destinar el 6% y no lo lograron. Ahora plantean destinar el 6% del PBI a Educación y ahora plantean una nueva ley que solo habla de su propio fracaso. El ministro candidato repite metas que se estipularon para el 2010 y que no se concretaron. Nos preguntamos si es una propuesta demagógica de campaña porque la realidad mata ese relato en una Argentina donde 6 de cada 10 niños son pobres. En el caso de Mendoza es lo mismo. Hay una ley que dice que otorgar el 35% de las derogaciones provinciales y no lo cumple. Este año destinó la mitad".

Noticia en desarrollo...