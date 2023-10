Un empresario afirma que pagó un lugar en la lista de Javier Milei y lo perdió por un arreglo con Martín Insaurralde

Victor Guzmán, empresario gastronómico, denunció que el equipo de La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires le ofreció "la primera candidatura a concejal en Lomas de Zamora" y le pidieron "una cantidad de dinero en dólares bastante importante (30.000 dólares)" para luego bajarlo porque "Milei no arma las listas, las pone el PJ".

Luego del escándalo de "venta de candidaturas" de Javier Milei, que al final fue cerrada por la Justicia por falta de pruebas, aparece un nuevo testigo, que anteriormente fue concejal - desde 2007 a 2011- del PJ en el partido bonaerense y que denunció en diálogo con Radio Mitre que pagó para ser candidato de LLA.

Guzmán contó como, a pesar de haber firmado con todos los concejales para confirmar su candidatura, "el lunes (luego del cierre de listas) ya me habían bajado de la lista y habían armado una lista paralela".

"Las explicaciones del coordinador, Carlos Fiorentino, fueron que esto ya estaba cocinado de antemano, en el año anterior. En noviembre del año pasado, se reunió la hermana de Javier Milei con Martín Insaurralde para armar las listas en Lomas de Zamora. Y cuentan y dicen que hubo un número de más de seis ceros en dólares para que él desistiera del armado de las listas en todas la provincia de Buenos Aires", dijo el excandidato para explicar cómo lo dejaron afuera del armado. Agregó que Insaurralde "en lo particular y personal ha tenido un encono conmigo" y por ello cuando se enteró, lo llamó "la secretaría de Insaurralde" y luego lo dejaron de lado.

"Cuando me llamó me agarró un escalofrío porque este señor está acostumbrado a proscribir a las personas", aseguró Guzmán. "En Lomas de Zamora pasaron cosas muy graves, se tiraron en el año 2010, entre 2012 y 2011, ya en el final de mi mandato, siete toneladas de medicamentos en la gestión de Palacios como secretario de Salud. Quien te habla obviamente hizo una denuncia que incluso trascendió a los medios pero como (Insaurralde) tiene acostumbrado a comprar absolutamente todo... Imagínate que habiendo siendo concejal oficialista, haberle dado el quórum a la oposición, implicaba que me iban a hacer una cruz más grande que una casa y de hecho nunca más pude participar dentro del PJ porque me proscribió desde ese momento", afirmó el empresario para dar el contexto de su pasado dentro del PJ lomense.

Además de cómo pasaron las cosas, explicó que los dirigentes de LLA "no querían devolverme el dinero", que había dado para formar parte de la lista que al final no fue.

Guzmán también contó la situación que vive Lomas de Zamora desde que el PJ se encuentra en el poder. "Lomas de Zamora es un feudo, han captado todo, las entidades de fútbol, iglesias religiosas, sociedades de fomento, no hemos podido hacer reuniones porque amenazan a las personas con que les clausuraba el lugar", afirmó.

"Esto viene desde hace muchísimo años, la mentalidad de la gente no cambia, en estas elecciones se vieron de una manera muy grosera las entregas de heladeras, electrodomésticos, comprando el voto y la voluntad de la gente. Se aprovechan de la necesidad del lomense para cautivar los votos que necesitan para ganar la elección, es un poco la idiosincracia, la necesidad de la gente y la sinvergüenzada de los políticos que acostumbran a comprar los votos a través de dádivas", finalizó.

El nombre de Martín Insaurralde comenzó a resonar fuerte desde el fin de semana porque se conocieron imágenes de su viaje a Marbella con su novia, en un yate lujoso y de un valor exorbitante. Durante el debate presidencial, que fue luego de la noticia, Milei no emitió palabra, porque según él: "habló de las temáticas y no me sumo a esa lógica".

Insaurralde y su novia Sofía Clérici, quien posteó en redes sociales varias fotos de joyas y carteras lujosas.

Por otro lado, Carlos Maslatón, militante del liberalismo y abogado, publicó en sus redes sociales una foto de Milei dándose la mano con Antonio Volpini, el candidato a intendente de LLA en Lomas y "hombre de Insaurralde". Según Maslatón, "por eso Milei no atacó el domingo a Insaurralde".

La acusación de Maslatón.

Otra persona que también expuso lo sospechoso del silencio de Milei sobre el "YateGate" fue Myriam Bregman, candidata a presidenta por el FIT, "más complaciente no se consigue".