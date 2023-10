Dos diputados de Juan Schiaretti votarán a Sergio Massa en el balotaje

Los integrantes del Interbloque Federal de Juan Schiaretti, Natalia de la Sota, hija del exgobernador de Córdoba José Manuel de la Sota, y Alejandro “Topo” Rodríguez, respaldaron a Sergio Massa de cara al balotaje en el se enfrentará con Javier Milei el próximo 19 de noviembre.

“No podemos ser neutrales, ni indiferentes”, afirmaron ambos legisladores ante la disyuntiva que se plantea entre Massa y Milei. En este sentido Natalia de la Sota expresó: “Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza no me representan. Quiero un Estado que abrace, con justicia social, que apoye a la producción, con salud y educación pública de calidad".

Por su parte el lavagnista, Alejandro Rodríguez remarcó: “En términos políticos, Milei es el nuevo peón de Macri. Peón en su doble acepción: peón como dependiente de un patrón, que es Macri; y peón en el sentido de una pieza de ajedrez dispuesta a ser entregada en función de los intereses de Macri”.

Rodríguez agregó: “El llamado a un gobierno de unidad nacional de Massa es interesante, valoramos la intención de la convocatoria”. En la misma línea, Natalia de la Sota resaltó: “Destaco y valoro esta idea, y lo dije el domingo después de las elecciones cuando lo planteó Massa. Es una idea que mi padre, De la Sota, venía hablando hace diez años: tener un Gobierno de unidad nacional, de la reconciliación, el fin de esta grieta que tanto daño nos hizo”.

“Córdoba no va a claudicar sus banderas, y lo digo a título personal. Con nuestras diferencias, pero quiero discutirlo con alguien que no diga que el Estado se tiene que retirar y que sea la ley de la selva”, concluyó.