En medio de la tensión, Martín Lousteau blanqueó que no será neutral en el balotaje

El referente de la UCR, Martín Lousteau, confirmó este sábado que no será neutral en al balotaje. Esto lo confirmó tras una serie de cruces con distintos líderes del PRO.

Este sábado, el diputado nacional electo por Juntos por el Cambio, Nicolás Massot, había comunicado que "neutralidad las pelotas", y Lousteau contestó que compartía al "100% la postura ".

En una conversación radial, Massot aclaró que "no existe el argumento de que hasta antes de ayer eran locos, poco preparados, extremistas y de malas ideas, y hoy son el único camino posible para el cambio, y para vencer al kirchnerismo". Y agregó: "A mí no me basta con un cambio. El cambio es alternancia".

"Yo tengo bastante pocas garantías que un cambio dirigido por Milei vaya a representar una mejora. La verdad tengo muchas dudas. Ahora, eso no me transforma en un militante kirchnerista. Me transforma en lo que voy a ser: un diputado aguerrido, que va a pelear por la plataforma de gobierno que nosotros defendimos", sumó.

Al mensaje que Lousteau suscribe "al 100%" cierra con un tajante mensaje y con criticas hacia el candidato liberal Javier Milei: "Equilibrio fiscal, sin dolarización. Defensa del valor de la moneda, sin cerrar el Banco Central. Mejora de la educación pública, sin privatizarla. No es tan difícil, pero eso es lo que está en juego. Entonces, perdoname la expresión, pero neutralidad las pelotas".

Martín Lousteau viene protagonizando la interna en Juntos por el Cambio de una forma vehemente. "Por graves errores en su gobierno, Macri trajo de vuelta a Cristina y al kirchnerismo en 2019. Luego, por su capricho personal, porque él no podía ser candidato, destruyó la candidatura de Larreta y, finalmente, la de Bullrich. Ahora nos trae a Milei, o de nuevo a Massa con el kirchnerismo", había dicho en otra oportunidad.