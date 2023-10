El hilarante pedido de Jorge Rial a Javier Milei a semanas del balotaje: "Bajate, boludo"

En la previa de la entrevista que le realizó a Jorge Lanata en Argenzuela, Jorge Rial hizo su editorial de apertura hablando de una de las figuras centrales del país: Javier Milei. El conductor del ciclo que se emite por C5N comenzó con un fuerte pedido para el candidato libertario que logró enganchar a la audiencia, la cual no se esperaba el final del "monólogo".

"Javi, bajate. No le hagas caso a Macri. No le hagas caso a Pato (Bullrich). No le hagas caso al 'helado de pollo', Petri. No le hagas caso a tu hermana. No le hagas caso ni a tu perro que te habla desde el cielo todos los días. No le hagas caso. Bajate. Por tu bien te lo digo, tenés tiempo. Tenés mucho tiempo por delante", arrancó Jorge Rial.

Y siguió: "Hay que reconocer que en apenas dos años armaste un partido político y entraste al balotaje, pero bajate boludo. Bajate. Lo que acaba de pasar hoy (por el jueves) te tiene que dar la idea de que te tenés que bajar".

"No es lo de Barrionuevo. No es lo de la UCR. No son los libertarios enojados. Javier, te metiste con las fanáticas de Tylor Swift. Acabás de cometer el error más grande de tu vida, y lo peor de todo es que la comunidad swiftie sacó un comunicado oficial llamando a no votar a Javier Milei", puntualizó Jorge Rial en su editorial.

Seguidores y seguidoras de la cantante estadounidense Taylor Swift crearon una cuenta en X para llamar a no votar al aspirante a presidente. "A pocos días del primer recital de @taylorswift13 en Argentina, como fandom nos vemos en la necesidad de hablar sobre las próximas elecciones argentinas y el futuro del país. Como dijo Taylor: tenemos la necesidad de estar en el lado correcto de la historia", dice el posteo de la cuenta "Swifties contra LLA".

El grupo de swifties -como se denominan los fans de la artista pop nacida en Tennessee, que llegará por primera vez al país para brindar tres conciertos en River el 9, 10 y 11 de noviembre- acompaña el posteo por un comunicado en el que explica que se propone emular la postura manifiestamente opuesta que su ídola tuvo frente a Donald Trump.

"¿Por qué esto nos tiene que llamar como fandom? Porque Milei es Trump, y porque no podemos no dar la batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país", asevera el texto, que añade que La Libertad Avanza es "en realidad el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos los derechos adquiridos" y que por ello como comunidad debe "enfrentar esa misma necesidad".

"Siguiendo su legado (el de Taylor Swift), y ante el peligro que representa el candidato Javier Milei, principalmente para las mujeres y diversidades, el 19 de noviembre NO los vamos a votar", cierra el comunicado.