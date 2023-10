Minuto a minuto: votaron los candidatos de Milei y se ilusionan

11:23. Votan los libertarios

Los candidatos de La Libertad avanza votaron, con menos "circo", pero con altas expectativas. Es que por el efecto arrastre de Javier Milei salieron primeros en las PASO y tienen chances de sumar dos o tres legisladores nacionales. José Caviglia, presidente del partido libertario, votó en Maipú. Mechi Llano hizo lo propio en Carrodilla.

El presidente de los libertarios de Mendoza.

10:50. Votó Cornejo y alertó sobre la incertidumbre

El gobernador electo Alfredo Cornejo votó en Godoy Cruz y advirtió que hay una situación de incertidumbre que crece. "Hay mucha incertidumbre que se debe resolver ahora o en la segunda vuelta. No es un momento bueno, hay un desorden muy grande. Lo único que agregaron las elecciones es incertidumbre. Hay un gobierno que está terminado, pero no del todo. Hay un candidato que genera zozobra con lo del dólar", aseguró.

Cornejo criticó a Alberto Fernández y a Sergio Massa. Pero también a la sociedad. "La sociedad tiene que hacerse cargo de lo que resuelve", dijo al hacer referencia que es la ciudadanía quien votó al actual gobierno.

10:00. Luis Petri, candidato a vicepresidente, votó en San Martín.

Petri, con facturas en la mano, va a votar.

9:00. Tadeo García Zalazar, intendente de Godoy Cruz y armador junto a Cornejo del nuevo gobierno, votó temprano.

Una nueva jornada democrática se vive en la Argentina uD83DuDDF3?uD83CuDDE6uD83CuDDF7 desde temprano nos encontramos con gente haciendo valer su voz en la escuelas. Es un día muy importante. Celebrando la democracia, siempre uD83DuDCAA pic.twitter.com/IA1OsjKsDu — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) October 22, 2023

8:30. Hay concurrencia en las mesas y la mayoría son personas mayores.

Claudia Albornoz, autoridad electoral Escuela Manuel J. Olascoaga, explicó que todo se desarrolla con normalidad y comentó que se pudo arrancar a horario. Algo similar ocurre en todas las escuelas que recorrió MDZ.

8:05 En soledad.

En la escuela Patricias Mendocinas hubo mesas en la que sólo se encontraba la presidenta de mesa, no había vicepresidente ni fiscales durante la apertura.

Así iniciaba las elecciones en la escuela Patricias Mendocinas.

8:00 Una constante.

Tal como ocurrió en las elecciones anteriores, varias autoridades de mesa pegaron el faltazo y debieron ser reemplazadas. Los directivos de las diferentes escuelas fueron los encargados de llevar adelante la logística necesaria para que se pudiese dar inicio a los comicios.

7:50 Las escuelas se preparan para abrir.

Aún no hay electores y no se presentaron inconvenientes. Las lluvia complicó la logística, pero no se registraron incidentes graves.

7.00 La Junta Electoral Nacional- Distrito Mendoza comunicó que ayer finalizó el despliegue de urnas del Correo Argentino y del Comando Electoral General, en la totalidad de los 646 establecimientos educativos de Mendoza donde hoy se llevará a cabo la Elección General Nacional.