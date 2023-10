Minuto a minuto en Mendoza: las personas mayores, primeros en votar

8.30. Hay concurrencia en las mesas y la mayoría son personas mayores. Claudia Albornoz, autoridad electoral Escuela Manuel J. Olascoaga, explicó que todo se desarrolla con normalidad y comentó que se pudo arrancar a horario. Algo similar ocurre en todas las escuelas que recorrió MDZ.

8.05 En soledad. En la escuela Patricias Mendocinas hubo mesas en la que sólo se encontraba la presidenta de mesa, no había vicepresidente ni fiscales durante la apertura.

Así iniciaba las elecciones en la escuela Patricias Mendocinas.

8.00 Una constante. Tal como ocurrió en las elecciones anteriores, varias autoridades de mesa pegaron el faltazo y debieron ser reemplazadas. Los directivos de las diferentes escuelas fueron los encargados de llevar adelante la logística necesaria para que se pudiese dar inicio a los comicios.

7.50 Las escuelas se preparan para abrir. Aún no hay electores y no se presentaron inconvenientes. Las lluvia complicó la logística, pero no se registraron incidentes graves.

7.00 La Junta Electoral Nacional- Distrito Mendoza comunicó que ayer finalizó el despliegue de urnas del Correo Argentino y del Comando Electoral General, en la totalidad de los 646 establecimientos educativos de Mendoza donde hoy se llevará a cabo la Elección General Nacional.