Minuto a minuto: cerraron los comicios en Mendoza, votó el 77% del padrón y empieza el conteo

18.03 Cerraron los comicios

Las puertas de los colegios ya están cerradas en la provincia de Mendoza. Algunos votantes aguardan por sufragar a último momento, pero con total normalidad los comicios ya cerraron y comienza el conteo de votos. La Justicia Electoral confirmó que votó el 77% del padrón en la provincia. Se espera por saber los resultados oficiales, que estarían disponibles no antes de las 22.30.

17.10 Algunas tendencias previas

Antes del cierre de la votación hay algunas tendencias extraoficiales. En base a lo que los fiscales obtienen con la reposición de boletas, los referentes consultados por MDZ indican que en Mendoza se confirmaron las tendencias marcadas en las PASO. Sí hay algunas diferencias por un pequeño crecimiento de quienes salieron segundo y tercero. En eso operó otro dato: hubo mayor participación.

15:14 Aumentó cantidad de votantes

Aunque falta parte de la jornada electoral, con los datos preliminares se nota un aumento en la participación de la ciudadanía en Mendoza. Hasta las 15 había votado el 54% de los empadronados (más de 750 mil votos).

14:41 Cerrado por elecciones

Los supermercados suelen abrir sus puertas con total normalidad los días de elecciones, aunque este domingo el Makro decidió abrir solamente de mañana. "Domingo 22/10 el supermercado estará abierto de 8 a 13 horas", expresaron en una publicación.

13:40 Detienen a una mujer por robo de boletas

Según informaron desde la Justicia Electoral, se registró una denuncia formal por irregularidades en el comicio. Se trata de una mujer que ingresó al cuarto oscuro de una escuela de Guaymallén y se retiró con un bolso lleno de boletas. Es decir, se robó las boletas del cuarto oscuro.

La mujer fue aprehendida y se inició una investigación en la justicia federal.

13:00 Votó un tercio de la población y aumenta la participación

Hasta las 12.30 había votado en Mendoza el 31% del padrón. Pero el dato más importante es que comparado con las elecciones PASO de agosto aumentó sensiblemente la participación, al menos en los cortes previos. A las 11 de la mañana, por ejemplo, se hizo un primer relevamiento. Hasta allí había votado el 19% del total de empadronados. En las PASO de agosto a la misma hora había votado solo el 12%. estimas en la Junta Electoral que en Mendoza hay un aumento de la participación.

12:03 Cambio de sede

Alfredo Cornejo, gobernador electo, Rodolfo Suarez, actual gobernador, Lisandro Nieri, diputado nacional, Victor Ibañez, ministro de Gobierno, trabajo y Justicia, entre otros referentes de Cambia Mendoza, siempre realizan, y lo hicieron en las elecciones provinciales, el tradicional desayuno en el Sportman de Godoy Cruz. Ante el cachetazo de las PASO a nivel nacional, cambiaron de sede y este domingo tomaron un café en el The Fit Club Café de Godoy Cruz. ¿Cambiará la suerte?

Arrancamos este domingo de elecciones reunidos en equipo. Listos para vivir una jornada que marcará el rumbo de nuestro país durante los próximos 4 años. Hoy, con el voto, los argentinos tenemos una gran responsabilidad. pic.twitter.com/tGPuGL3RsV — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) October 22, 2023

11:23. Votan los libertarios

Los candidatos de La Libertad avanza votaron, con menos "circo", pero con altas expectativas. Es que por el efecto arrastre de Javier Milei salieron primeros en las PASO y tienen chances de sumar dos o tres legisladores nacionales. José Caviglia, presidente del partido libertario, votó en Maipú. Mechi Llano hizo lo propio en Carrodilla. El presidente de los libertarios de Mendoza.

10:50. Votó Cornejo y alertó sobre la incertidumbre

El gobernador electo Alfredo Cornejo votó en Godoy Cruz y advirtió que hay una situación de incertidumbre que crece. "Hay mucha incertidumbre que se debe resolver ahora o en la segunda vuelta. No es un momento bueno, hay un desorden muy grande. Lo único que agregaron las elecciones es incertidumbre. Hay un gobierno que está terminado, pero no del todo. Hay un candidato que genera zozobra con lo del dólar", aseguró.

Cornejo criticó a Alberto Fernández y a Sergio Massa. Pero también a la sociedad. "La sociedad tiene que hacerse cargo de lo que resuelve", dijo al hacer referencia que es la ciudadanía quien votó al actual gobierno.

10:00. Luis Petri, candidato a vicepresidente, votó en San Martín.

Petri, con facturas en la mano, va a votar.

9:00. Tadeo García Zalazar, intendente de Godoy Cruz y armador junto a Cornejo del nuevo gobierno, votó temprano.

Una nueva jornada democrática se vive en la Argentina uD83DuDDF3?uD83CuDDE6uD83CuDDF7 desde temprano nos encontramos con gente haciendo valer su voz en la escuelas. Es un día muy importante. Celebrando la democracia, siempre uD83DuDCAA pic.twitter.com/IA1OsjKsDu — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) October 22, 2023

8:30. Hay concurrencia en las mesas y la mayoría son personas mayores.

Claudia Albornoz, autoridad electoral Escuela Manuel J. Olascoaga, explicó que todo se desarrolla con normalidad y comentó que se pudo arrancar a horario. Algo similar ocurre en todas las escuelas que recorrió MDZ.

8:05 En soledad.

En la escuela Patricias Mendocinas hubo mesas en la que sólo se encontraba la presidenta de mesa, no había vicepresidente ni fiscales durante la apertura. Así iniciaba las elecciones en la escuela Patricias Mendocinas.

8:00 Una constante.

Tal como ocurrió en las elecciones anteriores, varias autoridades de mesa pegaron el faltazo y debieron ser reemplazadas. Los directivos de las diferentes escuelas fueron los encargados de llevar adelante la logística necesaria para que se pudiese dar inicio a los comicios.

7:50 Las escuelas se preparan para abrir.

Aún no hay electores y no se presentaron inconvenientes. Las lluvia complicó la logística, pero no se registraron incidentes graves.

7.00 La Junta Electoral Nacional- Distrito Mendoza comunicó que ayer finalizó el despliegue de urnas del Correo Argentino y del Comando Electoral General, en la totalidad de los 646 establecimientos educativos de Mendoza donde hoy se llevará a cabo la Elección General Nacional.