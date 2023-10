Elecciones 2023: a cuatro horas del inicio, ya votó el 29.6% del padrón

Unos 35 millones de argentinos podrán elegir hoy un nuevo Gobierno en comicios con cinco candidatos presidenciales, con la incertidumbre del escenario de paridad entre los primeros tres postulantes registrado en las PASO y en un clima de expectativa alrededor de si será necesario o no el balotaje para definir al próximo jefe de Estado.

En la votación que definirá quiénes serán los sucesores de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, la atención está puesta en cuánto respaldo en las urnas lograrán Sergio Massa (UxP), Javier Milei (LLA), Patricia Bullrich (JxC), Myriam Bregman (Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad, FIT-U) y Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País, (HpNP).



En caso de ser necesaria una segunda vuelta, está programada para el 19 de noviembre. Así lo establece la ley electoral en caso de que este domingo ningún postulante alcance el 45% de los votos o ante la posibilidad de que el candidato más votado supere los 40 puntos pero no logre un 10% de diferencia con el que salió segundo.

En las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto último, Milei obtuvo el 29,8% de los sufragios, Bullrich sumó 28% (con la suma de los votos de su contrincante en la interna Horacio Rodríguez Larreta) y Massa alcanzó el 27,2% (con los apoyos recibidos por Juan Grabois). Muy lejos se posicionaron las otras dos fuerzas que superaron el piso del 1,5% necesario para competir en las generales: Schiaretti logró 3,71% y Bregman se quedó con un 2,61%.

12:18 - Está por votar Sergio Massa

Sergio Massa, representante de Unión por la Patria, acudió al mediodía a la Escuela EP N°34/ES N°45, sobre la calle Alvear 1430 y Chacabuco, CABA. A punto de ir a la mesa 114 se lo ve tranquilo, tomando mate, e incluso dialogó y abrazó a la presidenta de AySA, Malena Galmarini.

12:00 - Ya votó el 29,6% del padrón

La Cámara Nacional Electoral anunció por X (Twitter) llegado el mediodía de esta jornada electoral que el 29,6% del padrón nacional ya emitió su voto. Se trata de un buen caudal de votantes, ya que en las PASO de este año, para este mismo horario había votado el 28%, mientras que durante los comicios del 2019 a las 13:00 horas había votado el 31%.

11:42 - Carolina Píparo emitió su voto en La Plata

La candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por La Libertada Avanza arribó a la Escuela 10 de La Plata a las 11:30 horas con un paquete de medialunas y bizcochitos de grasa para los fiscales y autoridades de mesa. Anticipó a MDZ que almorzará con sus hijos, a la tarde recorrerá colegios de la ciudad para chequear el desarrollo de los comicios y cerrará su domingo en el búnker con Javier Milei, al cual llegará a las 19:30 horas aproximadamente.

11:36 - Votó Schiaretti y apuntó contra "los candidatos de la grieta"

Juan Schiaretti acudió al cuarto oscuro antes del mediodía, y al salir anticipó: "Estamos convencidos de que vamos a hacer una buena elección porque nosotros expresamos el interior federal. Las elecciones se están desarrollando con normalidad en todo el país de acuerdo a la información que tiene nuestro Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Gobierno. Lo que hoy se define es qué Argentina vamos a tener en el futuro".

De este modo, el aspirante a la presidencia cordobés describió al país como un territorio que no es normal, "donde fracasaron los últimos gobiernos, el del kirchnerismo y el del macrismo, cuyas candidaturas las expresan Sergio Massa y Patricia Bullrich", mientras que la figura nueva que irrumpió en este tradicional marco es Milei, quien le propone votante "ir a un viaje a lo desconocido".

Votó Juan Schiaretti. Foto: captura de pantalla

Aseguró que su equipo tiene experiencia en gestión, con propuestas diferenciales a comparación con "los candidatos de la grieta" (incluso dijo que no tuvo contacto con ninguno de ellos durante la campaña). Además de ser el único candidato presidencial que es del Interior Productivo de Argentina, y no es parte de los candidatos de la República de AMBA.

11:18 - Elecciones en Entre Ríos: Rogelio Frigerio votó y apuntó contra el oficialismo

Rogelio Frigerio, candidato a gobernador de Entre Ríos, votó pasadas las 11:00 horas y, ante la prensa, arremetió contra el oficialismo provincial, desde donde se lo criticó en reiteradas ocasiones por ser oriundo de Buenos Aires: "Las chicanas se las dejo al oficialismo, no entramos en esa".

"Estoy acá, en mi pueblo, yo me crié en Paranacito. Hay muchos que creen que si no sos de Concordia o Paraná, no sos de Entre Ríos. Pero ya vamos a esperar el resultado de la gente", respondió. Luego, cerró: "Llego con el convencimiento que dimos todos. Recorrimos cada provincia. Hablamos con todos. Pudimos transmitir nuestro mensaje que tenemos todo para volver a brillar. La gente es la protagonista de este cambio. Esperamos con tranquilidad la voluntad popular".

Cabe destacar que, además de elegirse al próximo presidente (o a qué candidatos irán a balotaje), Entre Ríos también va a las urnas este domingo 22 a fin de definir a su gobernador, junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Catamarca.

11:00 - Horacio Rodríguez Larreta habló de la unidad tras votar

El aún jefe de gobierno porteño acudió alrededor de las 11:00 horas a la Facultad de Derecho de la UBA, donde aseguró que las votaciones hasta el momento se van desarrollando con normalidad en la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, comentó que estuvo intercambiando mensajes con Bullrich al salir del cuarto oscuro.

“La continuidad de Juntos está fuera de discusión. Somos un espacio que está más allá de las elecciones y de cualquier circunstancia electoral”, sostuvo ante la prensa apostada en el ingreso del edificio universitario. Deseó que los comicios se desarrollen de manera ordenada y se despidió.

10:44 - Votó Leandro Santoro

Antes de las 11 de la mañana, Leandro Santoro, candidato a jefe de Gobierno de CABA en representación de Unión por la Patria, emitió su voto de la mano de su hija menor. Al salir del cuarto oscuro, aseguró a la prensa que estos comicios son una oportunidad “muy especial para los argentinos”, ya que este año se celebran 40 años del retorno de la democracia.

“Es muy importante reivindicar el pacto democrático del 83' y trabajar en una sociedad tolerante, plural, abierta. Donde no haya odio ni crueldad, y donde las personas, independientemente de lo que quieran votar, lo puedan hacer con total libertad, respetando al otro y trabajando para construir una democracia estable”, añadió.

Destacó la importancia del voto joven, así como que las nuevas generaciones "no se dejen tentar por los cantos de sirena del individualismo y el mercantilismo”. Luego, habló del momento en que entró al cuarto con sus dos hijas: “A las dos les pido lo mismo: que valoren la actitud de poder venir a votar. Durante años los argentinos no pudimos votar. Nos costó 30.000 desaparecidos recuperar la democracia, mucha gente exiliada que sigue viviendo en el exterior que me ha llamado para remarcar la importancia de este acto”.

10:35 - Votó Mauricio Macri y anticipó: "Vemos un balotaje"

El principal referente de Juntos por el Cambio declaró que espera "lo mejor para la Argentina”. Llegó a la escuela Wenceslao Posse, del parque Las Heras, a donde vota desde hace años con dos paquetes de facturas que dejó a las autoridades de mesa. Anunció que está convencido de que habrá balotaje.

Mauricio Macri votó y se mostró esperanzado de un balotaje. Foto: Twitter

"Hace tres años y medio que estamos sin gobierno en Argentina, expuestos a lo peor de la inflación, de la inseguridad, de la violencia. Pero hoy es un día de esperanza. Esperamos todos iluminarnos y votar todos por ese futuro que nos merecemos. En la Argentina se puede salir adelante", indicó el expresidente.

10:28 - El detalle de Néstor Grindetti antes de votar

El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires es fiel a sus principios. Acorde a sus creencias, hizo un alto en la Parroquia del Espíritu Santo de Lanús antes de ir a votar. El candidato a gobernador de JxC fue a la parroquia del Espíritu Santo en Lanús antes de ir a votar

10:24 - Declaraciones de Gabriel Katopodis

El ministro de Obras Públicas votó a media mañana y declaró que "estas elecciones definen el futuro del país". Gabriel Katopodis votó en la mesa N°40 del Instituto Politécnico de San Martín, en provincia de Buenos Aires y reconoció que "esta no es una elección más, se define el presente y el futuro de nuestra ciudad, de la provincia y del país”. Gabriel Katopodis votó en San Martín

Como muchos de sus colegas se refirió a los 40 años de democracia del país y agregó: "Hoy estamos eligiendo cosas importantes y como siempre los argentinos y argentinas van a votar con la esperanza, la fuerza y el compromiso que tienen con esta Patria”.

10:17 - Termómetro bonaerense: gran asistencia y mucho desánimo

La crisis económica, la falta de insumos, las góndolas vacías, la falta de trabajo, el salario que no alcanza y las declaraciones de los políticos, que evidencian cuán desconectados están de la realidad del país se traduce en un fuerte clima de desánimo. A pesar de eso, muchas gente se acercó a las escuelas para ejercer su derecho a voto antes del mediodía.

Largas filas y desánimo son denominador común en múltiples distritos del Conurbano bonaerense.

10:02 - Denuncian robo de boletas

Eduardo "Lalo" Creus, candidato a intendente de JxC en La Matanza denunció públicamente ciertas irregularidades que sus fiscales están notando en muchas escuelas del distrito. "Tal como sucedió en las PASO, nuestros fiscales observaron faltantes de boletas en varias escuelas y comenzaron la jornada con demora, les pedimos que inmediatamente den la orden a sus punteros de parar esta acción", declaró Creus y añadió "Estamos en estas horas frente a un sistema de robo de boletas al que nos tiene acostumbrado el oficialismo".

"Sabemos que no será la única vez en el día que lanzarán este operativo de robo de boletas. Pero ya los estamos identificando no se la llevarán de arriba”, reflexionó y agregó: "Se repite el dispositivo para hacer votar a personas que no poseen el DNI que indica el padrón".

9:52 - Votó Ramiro Marra

El candidato liberal a Jefe de Gobierno porteño votó esta mañana en la escuela Santa María de los Ángeles. "Hoy vivimos un momento bisagra, la ciudad y el país se encaminan a un cambio profundo. Debemos participar todos con nuestro voto para no dejar el destino de la Argentina en manos de otros”, dijo el candidato liberal y agregó que "es necesario poner las dos boletas de LLA en el sobre". Ramiro Marra llegaba así a votar a la escuela Santa María de loa Ángeles en Saavedra

9:41 - Votó Alberto Fernández

El presidente votó en la sede de la UCA en Puerto Madero y evitó responder a las preguntas sobre el balance de su gestión. "Seguí muy de cerca toda la campaña. Estoy involucrado e interesado. Me parece que hemos hecho todo para que este proceso electoral se desarrolle en paz y tranquilidad", declaró el presidente.

"No puedo hablar más", dijo justificando la falta de respuestas apelando a la veda electoral y dejando sin respuestas a los periodistas que aguardaban sus declaraciones.

9:35 - Votó Jorge Macri

El candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vota en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg en el Parque Las Heras. El candidato de JxC podría obtener la victoria en primera vuelta si se sumarn los porcentajes que la coalición obtuvo en las PASO.

“Suele pasar que en la general participa más gente que en las PASO", expresó el candidato a jefe de Gobierno. Dijo también que tienen la expectativa de que en estas elecciones se repita ese patrón. "Hay mucha gente que que todavía no termina de comprender a veces la relevancia que tiene de emitir el voto en las PASO, pero sí, después se toma el compromiso de lo que es votar, esperemos que hoy venga a votar mucha gente”. Votó Jorge Macri y se refirió a la coyuntura en la que se llevan a cabo estos comicios.

“Es importante, no importa a quién voten, es importante que vengan, voten, no sólo en la Ciudad, en cada rincón de Argentina también. El que no vota le está dando demasiado poder al que sí lo hace, le está transfiriendo un poder de representación, entonces me parece que es importante que la gente vote.”, insistió el candidato de JxC que espera conseguir los votos suficientes para convertirse en jefe de Gobierno sin necesidad de que haya una segunda vuelta.

En la misma línea, comentó que “la gente tiene ganas de votar, como siempre en Argentina, es un país donde los niveles de participación se mantienen siempre altos, así que esperemos que mucha gente también vote. Eso, disfrutar de este día. Nunca tuve que votar con tanta gente haciéndome preguntas a la salida”.

Atento a la veda electoral y al difícil contexto en el que se llevan a cabo estas elecciones evitó hacer declaraciones. “No voy a hacer ninguna declaración de coyuntura por respeto a la gente y al clima electoral. Veremos si hay balotaje en la Ciudad, esa decisión la tiene la gente, el requerimiento para ir a un balotaje en la Ciudad es muy alto. Así que veremos cuánta gente me vota. Acá lo importante es que nosotros sigamos, si la gente lo quiere, gobernando la Ciudad con las elecciones que haga falta”.

9:31 - Axel Kicillof llegó a votar

En busca de un segundo mandato, el gobernador de la provincia de Buenos Aires emite su voto en la Escuela Superior de Sanidad "Floreal Ferrera" de La Plata. El candidato llegó a la escuela con un paquete de facturas, un detalle habitual en las elecciones argentinas.

El candidato de UxP llegó a la escuela media hora después de lo previsto de la mano de su mujer. Justo en la esquina de la escuela perdió a su mujer y tuvo que retroceder para agarrarle la mano

Tras emitir su voto, el gobernador Axel Kicillof habló con periodistas sobre la importancia de las elecciones. Hizo referencia a los 40 años de democracia y también señaló que es la 10ª elección consecutiva en periodo democrático.

8:57 - Votó Máximo Kirchner

"Aun con riesgo de equivocarse, es mejor ir y votar que ausentarse", dijo el dirigente el PJ bonaerense luego de emitir su voto esta mañana. También comparó estas elecciones con las de 2003, luego de las cuáles su padre, Néstor Kirchner, asumió la presidencia. "No parecía que había esperanza y pudimos sacar el país par adelante", expresó.

El candidato a diputado nacional por la PBA de Unión por la Patria dijo también que “hay que tener fe y esperanza" y reconoció que "está muy claro quién puede llevarlo adelante y quien puede hacerlo”.

Kirchner declaró que no importa si el próximo presidente se define hoy o en una segunda vuelta, que lo que importa es votar. "y hacerlo con la mayor tranquilidad y con las convicciones”.

8:53 - Votó Florencio Randazzo

El candidato al vicepresidencia votó muy temprano.

8.41 - Votó Myriam Bregman

La candidata presidencial del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, Myriam Bregman, votó en el colegio Don Bosco del barrio Congreso y aseguró que la izquierda "ha demostrado de qué lado va a estar". "Fuimos los que hablamos de la realidad. No estamos en un balotaje así que hay que votar con tus valores. No hay solo dos opciones", agregó Bregman.

8.38 - Descartan la presencia de Cristina Kirchner en el búnker de Unión por la Patria

La vicepresidenta Cristina Kirchner ya se encuentra en Río Gallegos, Santa Cruz, donde mantiene su domicilio legal y por lo tanto emitirá su voto este domingo en las elecciones presidenciales. Sus allegados no dieron precisiones sobre su regreso, pero descartaron que la expresidenta vaya a estar este domingo por la noche en el búnker de Unión por la Patria.

Según trascendió, estiman que tanto la titular del Senado como el presidente Alberto Fernández no estarán en el complejo Art Media, ubicado en el barrio porteño de Chacarita. Allí el oficialismo encabezado por el candidato Sergio Massa esperarán los resultados de los comicios.

8.00 - Abrieron las urnas y los argentinos ya eligen a su próximo presidente

Tal como ocurre en cada elección, a las 8 abrieron las urnas y comenzó la votación, que se llevará a cabo hasta las 18 en todo el país. Por ahora no se han registrado inconvenientes en la conformación de las mesas.