Una por una: las razones por la que en dos búnkeres hay un confirmado optimismo

Unión por la Patria patentizó una campaña oficial basada en la hipótesis de qué provocaría un gobierno de Javier Milei o de Patricia Bullrich. Puso en pantallas oficiales del transporte público y en los spots por redes, dos aspectos que el kirchnerismo camporista había empezado a publicitar en una pegatina de afiches sin rótulo como la del arancelamiento universitario o el transporte a $700 pesos.

Esta actitud, que puede ser provocada por el pánico ante una inminente derrota, no es considerada una defección, sino, opuestamente, como un “sinceramiento de lo que puede pasar”, según entienden los armadores de la campaña de Sergio Massa.

“La campaña del miedo no es tal si se percibe que del otro lado te dicen claramente que van a sacar los subsidios, privatizarán la oferta educativa y realizarán un ajuste con una motosierra”, explicó Daniel Ivoskus, reconvertido hace una década a consultor y armador de campañas luego de su paso por la política, primero como candidato a intendente por General San Martín y luego como diputado provincial de Cambiemos en 2015.

Estas elecciones presidenciales de 2023 dejan, sin embargo, otras cuestiones para analizar, que también sintetiza el mismo Ivoskus al concluir que “si no hubieran hecho una PASO tan sangrienta o hubieran resuelto el conflicto de la sucesión de Mauricio Macri de otra manera, hoy no habría ninguna duda que Juntos por el Cambio era gobierno a partir de diciembre”.

Todos los análisis previos marcan mucho más posible la implosión de cambiemista que cualquier otra cosa luego del domingo. Casi nadie lo pone en condiciones de participar de un posible balotaje y, además, eso se percibe en las actitudes de los dirigentes que integran esta alianza política.

Daniel Ivoskus, político y consultor

El llamativo corte de boleta dispuesto por sus intendentes, inclusive el de Diego Kravetz en Lanús, cuna del candidato a gobernador Néstor Grindetti, lo confirma. Salvo Soledad Martínez, en Vicente López, todos se creen con derecho de discutir futuro antes de armar el presente.

En Unión por la Patria todo es algarabía y convencimiento. Si bien a veces “fingen demencia”, y es como si nunca hubieran conocido a sus aliados ahora caídos en desgracia, la convicción con lo que defienden sus propuestas, o cargos, son mucho más fuertes de las que las muestran los cambiemistas.

“Hay que tener bien en claro que los electorados exigen cosas distintas. No es lo mismo el peronista del que no lo es”, empieza a explicar Ivoskus con su lógica de consultor, algo que, a los comunes, no le es tan claro, como por ejemplo, exigir a algunos dirigentes estándares de calidad suizos para ser votados y a otros, argentinos.

“No miremos a la dirigencia, sino a la gente. Y cada uno debe saber interpretar con la mayor fidelidad posible lo que su electorado quiere. En este caso, Sergio Massa y Javier Milei tuvieron una mejor captación que la de Patricia Bullrich”, sintetizó el consultor.

De todas las casas matrices de campaña, la que más zozobra tiene, indudablemente, es la de Juntos por el Cambio. Rota la relación con entre la dirigencia macrista del PRO con la radical, con dudas sobre la actitud de su líder, Mauricio Macri, todo empieza a ser visto con desconfianza interna para el futuro.

Y tiene razón Ivoskus al poner el dedo en una llaga que duele al principal frente opositor. La unidad se consolidaba a medida que era cada vez más factible volver al poder en 2023. Y la interna PASO en la que compitieron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta mostró todas las miserias y desperdicios que se guardaban en un galpón en desuso. Cuando se abrió esa puerta y todo se vio asustó y su electorado también se dio cuenta. En todo el conurbano, los cambiemistas se asociaron con el libertario

Diferente sería el caso del peronismo kirchnerista. En caso de derrota, es poco probable que algún intendente o gobernador “salte” en auxilio de un gobierno contrario al que hoy representa Unión por la Patria. Habilitada la discusión interna con el debilitamiento y corrimiento de Cristina Fernández de Kirchner, todo está nuevamente bajo discusión.

Ni que hablar en caso de que Sergio Massa llegue a la presidencia. Nacería un nuevo líder con ocho años y seguros ideales de sucesión para una persona de su absoluta confianza. Ahí podría tropezar la posibilidad del “salto presidencial” que se propone dar Axel Kicillof.

El gobernador puede pensar en un futuro superior siempre y cuando pierda Massa. Pero no hará nada para conspirar en su contra en esta etapa. Tampoco tiene con qué. ¿Pero tendría futuro con una derrota nacional de Unión por la Patria?... Poco probable.

“Lo más importante que provocaron las PASO es que se rompió la grieta”, afirmó Ivoskus en otro pasaje de la charla. “La modificación del antagonismo peronismo anti peronismo, derecha contra progresismo, terminó con una nueva categoría que armó esta oferta de tercios electorales. La bronca contra el sistema, contra quienes lo integran y se muestran como todos poderosos, armó esta nueva propuesta encauzada por Javier Milei y empujada por muchos jóvenes que no llegan a ver un futuro claro”.