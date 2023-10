Un diputado nacional del peronismo mendocino fue lapidario con Martín Insaurralde

El diputado nacional del Frente de Todos Adolfo Bermejo se refirió al escándalo protagonizado por Martín Insaurralde, quien fue blanco de críticas este último fin de semana luego de que se conocieran imágenes suyas a bordo de un lujoso yate en Marbella, España, junto a la modelo Sofia Clerici. Esto provocó un fuerte ruido interno en el oficialismo -a tres semanas de las elecciones- y, en consecuencia, le pidieron la renuncia a su cargo como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. Posteriormente, ocurrió lo mismo con su candidatura a concejal de Lomas de Zamora.

En diálogo con MDZ Radio, Bermejo fue lapidario al considerar que "realmente, es para meterle una patada" y que "es terrible y vergonzoso que en medio de la campaña tener que estar lidiando con semejante situación".

"La verdad es que incómodo para todos y creo que le hace mal a todo el mundo: a La gente y a la política en general. Ya ni siquiera se trata de un partido o de un candidato. Creo que son hechos que molestan a la gente. Estamos en un país con una situación de extrema pobreza y estamos todos pensando en el día a día cómo mejorar con ideas, con proyectos y ayudando para que esto cambie", sumó el exintendente del departamento de Maipú.

"Y bueno, vemos hechos de esos que realmente nos parecen que son de una gravedad y absoluta y de una irresponsabilidad terrible. Creo que las medidas que se han tomado con él son las adecuadas y que la renuncia a la jefatura de Gabinete y el mismo (Sergio) Massa le ha pedido también la renuncia a su candidatura a concejal. Son medidas acertadas, convenientes y totalmente merecidas", cerró respecto a la temática que generó tensión en el oficialismo. En especial, si se tiene en cuenta que el candidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, busca no tener ningún traspié que lo complique de cara a las elecciones del 22 de octubre.

El diputado nacional Adolfo Bermejo.

El ahora ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde renunció a su candidatura a concejal de Lomas de Zamora por Unión por la Patria luego de encontrarse en el ojo de la tormenta por la polémica generada por el lujoso viaje que realizó al Mediterráneo junto a la modelo Sofía Clerici. La dimisión a la candidatura se dio luego de haber dado un paso al costado como jefe de Gabinete provincial y apeló al mismo argumento: evitar afectar al espacio político en el proceso electoral.

En relación a lo sucedido, Sergio Massa expresó que "fue un error grave y (la renuncia) despeja la idea de que acá no pasa nada, mientras tanto Pepín (ex funcionario de la gestión de Mauricio Macri) sigue mil días prófugo. Había que demostrar que no somos todo lo mismo", dijo en declaraciones al canal C5N. E insistió: "Fue un error grave y tuvo que pagar con la renuncia y la renuncia de la candidatura (a concejal de Lomas de Zamora) también".

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires que va por la reelección, manifestó en sus redes sociales: "Luego de interiorizarme sobre la situación decidí aceptar, de forma inmediata, la renuncia de Martín Insaurralde al cargo de Jefe de Gabinete del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Mi tarea es seguir liderando un gobierno al servicio del pueblo de la Provincia. Las explicaciones se tendrán que dar en los ámbitos correspondientes. Asimismo, he decidido también enviar a la Legislatura Provincial un proyecto de ley donde disponemos disolver la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuyas funciones sustantivas serán absorbidas por otros ministerios. No se trata de hacer "marketing de la honestidad", en plena campaña electoral. Para nosotros el gobierno es una herramienta para transformar la vida de los demás. No podemos distraernos ni perder tiempo. La celeridad con la que se resolvieron las cosas pone de manifiesto con claridad cuál es mi posición y mi decisión".