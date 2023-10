Javier Milei explicó por qué no habló de Martín Insaurralde en el debate presidencial

Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza, fue uno de los participantes del debate de ayer, donde chicanéo a sus adversarios pero dejó la boca cerrada cuando se mencionó el tema de Martín Insaurralde, el ahora exfuncionario oficialista que renunció a su cargo como jefe de Gabinete bonaerense y también a su candidatura a concejal por Lomas de Zamora, luego de que salieran a la luz imágenes de su viaje a Marbella con su novia, en un yate de lujo y con productos de precios exhorbitantes.

El libertario no se sumó a las chicanas que Patricia Bullrich y Myriam Bregman le tiraron a Sergio Massa sobre el tema. A pesar de eso, solo hubo tres oportunidades donde se nombró el "YateGate", poco para lo que esperaba la prensa y la gente, luego de la impunidad que mostraban aquellas imágenes que subió a sus redes la novia de Insaurralde, Sofía Clerici.

Milei se justificó y explicó por qué no menciono el tema durante el debate celebrado en Santiago del Estero: "En casos como el mio, yo me dedico a contestar la temática que está en cuestión, no entro en esa lógica", dijo para referirse a su silencio sobre Insaurralde.

Según él, el tema no se utilizó tanto como se esperaba porque Sergio Massa "está dentro de la líneas de él" y "Bullrich no lo puede tocar porque el candidato a intendente por Lomas de Bullrich fue durante 15 años la mano derecha de Insaurralde".

El debate duró dos horas y Milei perdió casi todos sus derechos a réplica en el eje de Economía.

Esta última declaración que dijo es cierta, el candidato a intendente de Lomas de Zamora por Juntos por el Cambio es Guillermo Viñuales, quien aceptó a través de sus redes sociales que formó parte del Gobierno de Insaurralde pero cuando "llegó la farándula y La Campóra" se fue. "Yo no tengo nada que ocultar, los vecinos me conocen. En el 2020 me fui del municipio y volví a trabajar en el sector privado. Para mi la política no es un negocio, es una vocación. Por eso digo que el kirchnerismo en Lomas no va más, el 22 de octubre ellos se van y volvemos a gobernar", concluyó el candidato en un video que publicó en sus redes poco antes que comience el debate presidencial.

Igualmente Milei utilizó el pasado del candidato para chicanear a Bullrich luego del debate, en diálogo con Radio Continental. "Bullrich no podía tocar ese tema porque eso generaba un problema dentro de sus propias filas. A ella que le gusta ir midiendo el nivel de gorilismo y de donde viene uno u otro, le generaba un problema enorme. A ellos les gusta estar chicaneando con ese tema, no les convenía", determinó el economista.

En ese sentido, también explicó por qué ayer dijo que las contrataciones del gobierno son turbias: "El gobierno está de salida y hace revoleos de contrataciones y designaciones", explicó Milei. Además, agregó que "ellos (los otros candidatos) vivieron siempre del Estado y no saben vivir de otra manera".

El ganador de las elecciones PASO 2023 cree que también triunfó en el debate, a pesar de que se vio a un Milei distinto al que comenzó la campaña electoral, sin gritos ni exaltaciones, con silencios sobre temas que en otro momento influirían en su enojo y con un tono mucho más tenue. Su mayor fuerte fue el eje de economía, aunque luego dio un paso en falso en Derechos Humanos y Convivencia Democrática, ratificando que los desaparecidos por la última dictadura militar no fueron 30.0000, dando a entender que apoya la idea de su candidata a vice, Victoria Villaruel.