Leandro Santoro le respondió a Javier Milei tras las fuertes declaraciones del libertario

Leandro Santoro, candidato a jefe de Gobierno de Unión por la Patria, le respondió a Javier Milei, luego de que este lo haya tildado de "personaje siniestro" en pleno acto de cierre de campaña: "Yo lo voy a hacer responsable a Milei de lo que le pueda pasar a mi o a mi familia en la calle", afirmó el candidato.

El oficialista, que busca llegar al balotaje porteño, lanzó críticas hacia Milei en diálogo con Radio 10, luego de que este lo haya descalificado frente a las miles de personas que se hicieron presentes en su acto de campaña realizado en el Movistar Arena de Villa Crespo. Santoro no se quedó callado y afirmó que lo hace responsable al libertario de lo que le pueda llegar a pasar a él o a su familia en la calle porque "a diferencia de él que anda con chofer y con custodia armada, yo ando solo y no vivo en un barrio privado".

"Esto de utilizar el acto de cierre para estigmatizar, insultar y hacer que una horda de locos te empiece a descalificar es una irresponsabilidad política que no tiene antecedentes en la democracia argentina", lanzó Santoro, sumamente indignado sobre las declaraciones de uno de los favoritos de las urnas.

Santoro prefiere que gane Bullrich antes que Milei.

Además, Santoro aseguró ser una persona que acepta las opiniones distintas pero no la descalificación, "más en un contexto de violencia y de odio que estamos viendo que se ha generado a partir de la circulación" de discursos de odio. "Milei es un narcisista herido, no tolera la frustación, no sabe administrar la discrepancia", aseguró.

"No estamos hablando de un exabrupto o una persona que cometió un desliz, estamos hablando de una persona que tiene chances de ser presidente, que ha dicho barbaridades y que ha creado un monstruo que yo creo que ni él mismo va a poder controlar", apuntó Santoro sobre las formas del candidato de La Libertad Avanza, que se caracteriza por siempre manifestarse de manera poco grata contra sus contrincantes.

En la misma línea, el oficialista declaró que prefiere que el "balotaje sea entre Patricia Bullrich y Sergio Massa, porque más allá de las diferencias son dos fuerzas que respetan las reglas de la democracia".