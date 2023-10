Martiniano Molina: “Quilmes va a aportar los votos para que Patricia este en elbalotaje"

En diálogo con MDZ, Martiniano Molina, diputado provincial de Juntos por el Cambio y candidato a intendente de Quilmes dijo que el voto de los quilmeños va a llevar a Patricia Bullrich a la segunda vuelta, y a que Néstor Grindetti sea el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, el candidato a intendente de Juntos por el Cambio destacó la importancia de la autonomía municipal para poder darle una rápida respuesta a los vecinos; además, anticipó cuáles serian sus primeras medidas de Gobierno si el domingo los quilmeños lo eligen como intendente y afirmó que el 10 de diciembre "La Cámpora y los ñoquis" se van del municipio.

La primera parte de la charla con Martiniano Molina fue sobre las expectativas que tiene en estos últimos días de campaña: "Veo muy activo el tramo final. En Quilmes estamos empujando fuerte para que Patricia entre al balotaje, por lo que estoy convencido de que Quilmes le va a aportar los votos para que Patricia este en el balotaje”.

“Lo veo en la gente. Ayer estuve pedaleando tres horas llevando puerta a puerta la boleta entera de Patricia Bullrich. En las recorridas diarias notamos el crecimiento, la gente recibe la boleta con esperanza y más después del desastre que hizo el kirchnerismo en estos cuatro años, en Quilmes con Mayra Mendoza. Y Kicillof coronó su gobierno, como si fuera la frutilla del postre, con la joda de su jefe de Gabinete Martín Insaurralde gastándose la guita de los bonaerenses en Marbella cuando la gente se está cagando de hambre. Esas son las cosas que me llevan a decir que Patricia está en el balotaje y que Néstor va a ganar la provincia de Buenos Aires”, dijo el candidato a jefe comunal quilmeño de Juntos por el Cambio.

En cuanto a cómo va a ser el mano a mano con Mayra Mendoza por la intendencia de Quilmes, Martiniano Molina respondió: “Estoy viendo un escenario muy parecido a las últimas dos elecciones generales. En el 2015, en las PASO quedamos segundos a cinco puntos y terminamos ganando la elección; y en el 2019, en las PASO nos comimos una paliza que nos dejó más de veinticinco puntos abajo. Con mucho trabajo logramos achicar esa diferencia quedando en las generales a menos de cuatro puntos”.

Y agregó: “Con lo cual Mayra está preocupada. Primero, porque en estos últimos años perdieron diecisiete puntos y nosotros, no solo mantuvimos nuestros votos, sino que mejoramos la performance. Estoy convencido que la vamos a ganar; la gente de todos los barrios, desde los más humildes hasta los más acomodados, nos acompaña porque sabe que la representamos y que la vamos a defender de un gobierno como el de Mayra Mendoza, que tiene actitudes violentas y cuasi fascistas”.

Sobre la inseguridad, uno de los mayores problemas que hay en el conurbano, señaló que es algo que se corta con decisión política: “Para terminar con la delincuencia, los narcos y la inseguridad se necesitan cambios que vengan de arriba hacia abajo, con una firme decisión política. Eso se va a lograr con Patricia en la presidencia y Néstor en la gobernación, los dos tienen el coraje y la decisión política para hacerlo -añadió-. Y con los intendentes poniéndonos a la cabeza de las mesas de seguridad en nuestros municipios; trabajando codo a codo con las fuerzas federales, provinciales, municipales y fundamentalmente con la justicia acompañando".

Asimismo, sostuvo: “Para tener resultados rápidos, es clave que los intendentes tengan un mayor control en sus municipios. Por eso es muy importante la autonomía municipal, como la que propone Néstor, que le va a dar al intendente el poder de tomar decisiones en temas sensibles como seguridad, salud y educación sin tener que ir a mendigar a La Plata, algo que sufren en carne propia los intendentes de nuestro espacio, para poder ejecutar políticas públicas que resuelvan los problemas a la gente”.

“Por ejemplo, acá en Quilmes, Mayra Mendoza al ser del mismo signo político le mandan ATP y ATN de libre disponibilidad para que haga lo que quiera con la plata. Y nosotros, como oposición, no sabemos qué hacen con esa plata porque no responde los pedidos de informes que presentan nuestros concejales. Me acuerdo que cuando éramos gobierno decían que el asfalto no se come, y ahora están inaugurando todas las obras que nosotros empezamos. A excepción de las hidráulicas que no hicieron ni una y se llenan la boca diciendo que le mejoran la vida a la gente, algo que es puro chamullo porque ni siquiera mantienen limpios los arroyos. Con menos de 40 milímetros, como pasó hace unos días, se inunda medio Quilmes”, afirmó Martiniano Molina sin perder de vista a su contrincante.

En cuanto a la campaña del miedo de la candidata de Unión por la Patria, queriendo instalar que si Molina es intendente muchos municipales van a perder su trabajo, dijo: “Quiero llevarle tranquilidad a los empleados municipales. Si soy intendente voy a respetar a todos los laburantes. Lo hice en el 2015 sacando a los ñoquis y lo voy a repetir ahora con los ñoquis y los cargos políticos que son todos de La Cámpora. El laburante sabe que conmigo se tiene que quedar tranquilo porque voy a defender a los trabajadores y a cuidar la plata de los quilmeños”.

Sobre las tres primeras medidas que tomaría el 10 de diciembre, si es que el domingo es elegido por los quilmeños como intendente, respondió: “La primera medida es una auditoría de corte profunda en todo el municipio, oficina por oficina, para saber el estado patrimonial del municipio y cómo y en que se gastaron los recursos. En paralelo, como segunda medida, voy a sacar a la calle a toda la policía con la orden de ir atrás de los delincuentes. Como intendente voy a respaldar a la policía poniéndome al frente”.

“La tercera media va a ser conformar mesas participativas con vecinos de todos los barrios. La participación vecinal es clave para cortar la distancia entre los ciudadanos y el Gobierno. Ya lo hicimos en 2015, pero no tuvimos la fuerza necesaria para transformarlo en ordenanza”.

Por último, Martiniano Molina se refirió al pedido de corte de boleta que están haciendo los libertarios quilmeños: “Me sorprendió que los que apoyan a Milei en Quilmes estén pidiéndole a la gente que me voten a mí. Puede suceder por dos cosas: porque me conocen y saben cómo trabajo, o porque el candidato elegido por Milei, que fue funcionario municipal del peronismo, no los representa”.