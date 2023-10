Jorge Macri: “Tengo el compromiso de ordenar la Ciudad de Buenos Aires”

Jorge Macri empieza, de a poco, a ponerse el traje de candidato para ser el sucesor de Horacio Rodríguez Larreta. Ordenar, recuperar la limpieza, el espacio público, romper con la lógica extorsiva de los piquetes, modernizar el sur con gamers y un proyecto ambicioso para regular los alquileres temporarios estudiando un modelo armenio, israelí y de otros lugares vanguardia. Quiere terminar con la campaña lo antes posible, recuperó el “hogar” gracias a su sostén, Belén Ludueña, con quien se casó y comparte su vida. Sus hijos, el rol de los políticos tras el nacimiento repentino de Javier Milei y el diagnóstico del país a partir de diciembre.

Está convencido de que todo lo que viene es bueno, que Patricia Bullrich va a ser presidenta, que el kirchnerismo se agotó y que se puede ser firme y dialogar con rivales para ganar y lograr que su impronta se traslade al día a día de la Ciudad, donde en diciembre de 2007 desembarcó Mauricio Macri y donde llegó para ser ministro de Gobierno dos años atrás para dotar de política a una gestión que tenía demasiados frentes abiertos. Así llegó Jorge Macri a la redacción de MDZ:



- Hoy no hay piquetes, estamos en un buen día. ¿Qué hacemos con esto?

- Ordenarlo. Por lo menos dar la batalla. Obviamente el escenario es muy distinto si puedo trabajar con un Gobierno nacional que ayude por lo menos un poco o en el escenario actual de un kirchnerismo que fomenta el desorden, el caos. Pero claramente dar la batalla en cualquiera de los dos escenarios. Creo que uno de los principios es quitarles la intermediación. Los líderes piqueteros que extorsionan mucho para movilizar a más gente. Pero también me parece que hay una discusión interesante que es el cuidado y el rol de los niños en el manejo de la marcha. Yo creo que el derecho del niño está por encima del derecho del adulto y se usa muchas veces se traen niños a las marchas y muchas veces se los usa como escudo humano, y ahí hay un derecho vulnerado. Entonces, uno de los planteos que yo tengo es iniciar la demanda penal a las organizaciones que movilicen con niños. Y el argumento de que vine con con el nene porque no tenía con quién dejarlo no es un argumento básico, porque hay un mundo o válido porque hay un montón de lugares donde vos no podes ir con tu hijo. Entonces el adulto que es responsable, que es padre, que es madre, que es abuelo o que es hermano mayor, tiene que tener la responsabilidad de decir si no puedo dejarlo con alguien y no voy a la marcha. Entonces ahí cuando hablamos de una marcha de adultos. Uno puede también ordenar de manera diferente frente al hecho de un corte, una calle, frente al hecho de cortar el metrobús. Yo siempre voy a plantear primero un ámbito de diálogo firme y después usaremos los recursos que tiene la República, que son el orden, las fuerzas de seguridad si hiciera falta. Yo siempre creo que hay instancia de diálogo.

- La Ciudad suele ser escenario de conflictos que pasan a 1.600 kilómetros, como la marcha por la liberación de Milagro Sala en la casa de Jujuy, acá al lado de la redacción de MDZ.

- Está claro que la Ciudad va a seguir siendo el escenario de los conflictos en un país muy, muy difícil, muy complejo, muy tenso. Por eso tenemos que prepararnos para garantizar la libre circulación todo lo más que podamos. Y de nuevo, uno puede no lograr todos los objetivos que se plantea, lo que no puedes no dar las batallas y yo tengo ese compromiso. Mi compromiso es ordenar la Ciudad, que sea más segura, hacer el viaducto del Sarmiento, lograr impulsar el sur, tanto el sur cercano, diría yo, el centro como Barracas, La Boca, y el sur más lejano, como Soldati, Lugano. Son compromisos que uno va asumiendo después de cuatro años. Son compromisos que yo asumo públicamente y son parte de mi contrato con quien me vote y con quién no me vote, porque después esta es otra cosa que nos distingue. En el caso de Juntos por el Cambio gobernamos para todos, nos hayan votado o no, no es la mira del kirchnerismo. Por eso me sorprende que candidatos como Leandro Santoro planteen que vienen a mejorar la Ciudad de Buenos Aires cuando su espacio básicamente lo que hace es tratar de agredirla y quitarle recursos, destruirla. Eso es un espacio que detesta a la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, esos son los compromisos.

Primos. Jorge y Mauricio Macri de campaña.

- Hace algunos días vimos la denuncia a Javier Milei de Alberto Fernández. ¿Qué injerencia tiene hoy la oposición con respecto a los conflictos que tenemos en la Argentina? En este caso, Javier supuestamente aumentó el dólar.

- Bueno, es la típica historia del kirchnerismo: mentir, mentir, echarle la culpa a otros. La verdad es que el único, absoluto, total y principal responsable de la inflación, del desempleo, de la pobreza y por lo tanto también de la suba del dólar, es Sergio Massa, es Alberto Fernández y es Cristina Fernández de Kirchner. Es Leandro Santoro en la Ciudad; es todo ese espacio político, porque son ellos los que toman las decisiones de cómo gobernar. Después uno puede decir bueno, me parece que tal persona podría haber declarado mejor, con más cuidado, menos cuidado, pero no hay, no hay responsabilidad, la responsabilidad es de quien gobierna. Y la catástrofe de Massa es absoluta, es total, mirando un ministro de Economía que vino a contener la inflación y que logró cuadruplicar el valor del dólar, es un récord que no pocos tienen.

- Ayer miraba el video de Mauricio Macri en la conferencia de prensa después de las PASO y todo el tiempo se lo veía desencajado. Y claro, ahora pienso, la sociedad castigó de tal manera que sacó del poder a Cambiemos con el dólar a 15 pesos, el asado a 100 pesos, la yerba a veinte pesos, el kilo de pan a doce pesos. ¿Cómo puede ser que Juntos por el Cambio no esté arrasando en primera vuelta después de este desmadre? ¿Qué pensas que pasó?

- Primero apareció una figura nueva, es un dato objetivo. Hay un enojo generalizado en la sociedad y hay un golpe en la mesa y muchos que dicen bueno, yo ya estoy roto, que se rompa todo. Yo creo que ese es un pensamiento riesgoso, porque la bronca es parte de nuestro día a día. ¿Ahora, cómo la canalizamos? ¿Cómo la administramos? Yo creo que a veces uno se saca el gusto de la bronca. ¿Quién no le ha dicho a alguien lo que merecía ser dicho? Yo no me puedo enojar con el enojo de la gente, porque la verdad que la Argentina está mal y la gente lo está pasando muy mal, no me enojo con el enojo, pero también entendamos que el voto es un hecho de alta responsabilidad que define cuatro años para adelante, no sólo el golpe en la mesa, no solo la queja, si no lo que va a ocurrir cuatro años más por delante. Y a mí me parece que Juntos por el Cambio tiene a Patricia Bullrich y los once o doce posibles gobernadores, los 500 intendentes, que es la primera minoría en la Cámara de Diputados, una minoría importante en el Senado. Esa fuerza política, con toda la experiencia que tenemos, tiene la combinación suficiente de pegar en la mesa y acomodar a los que vienen muy cómodos, pero también la experiencia de no romper todo. Porque al final cuando alguien dice bueno, yo ya estoy roto, que se termine de romper, estamos todos adentro de ese barco, de ese romper, entonces me parece que nosotros tenemos esa combinación de sacudir lo que hace falta sin poner todo en riesgo.



- Acá en la Ciudad ustedes han hecho del laburo parlamentario un bloque muy importante que les permitió ir negociando, en el buen sentido de la palabra, la construcción política. Ahora que vos fuiste el ganador en la interna, sos el candidato. ¿Cómo ves ese rearmado, ese agrupamiento parlamentario en la Legislatura porteña? ¿Cómo cuaja eso en la vida porteña parlamentaria?

- Primero, yo estoy convencido que Juntos por el Cambio, tiene un compromiso de unidad que va más allá de cualquier escenario electoral y ya lo demostramos en el pasado. La verdad que nosotros nos mantuvimos unidos después del cachetazo más fuerte que nos comimos, que fue perder en 2019. Además, yo estoy convencido que Patricia va a entrar en el balotaje, va a ganar la elección, pero después hay una responsabilidad de cada uno de nosotros. Obvio que asumimos un compromiso por la Ciudad de Buenos Aires, nosotros competimos todos en una PASO, todos hablamos de continuidad, de lo que se viene haciendo en estos 16 años, con matices, con diferencias.

Martín Lousteau hizo una gran elección, fue una competencia intensa, yo lo decía en un acto de más de 3.000 mujeres. Le agradecí, estaba la presidenta de la UCR, estaba María Coletta, estaba Graciela Ocaña, estaban todas nuestras referentes, también de la Coalición Cívica, todos unidos y les decía que fue una competencia interesante, que logró que el 56% de los porteños voten ahí. Hay un compromiso de unidad, va a haber diálogo con las demás fuerzas, como lo ha habido siempre. A mí me ha tocado gobernar con mayoría propia o sin ella y siempre logré los acuerdos para gobernar sin perder el norte. Porque hay algo que es importante, uno tiene que tener capacidad de acordar, pero sin perder de vista el puerto al que quiere llegar. Ese modelo de Ciudad que yo tengo, más ordenado, pujante, que genere laburo, donde podamos convencer a aquellos que tienen un departamento que lo vuelvan a alquilar en lugar de solamente venderlo, donde podamos desarrollar micro y macro, y llevar ese modelo de vivienda joven a La Boca y Barracas también, que están tan cerca del centro, cerca de las universidades. Una ciudad de nuevo que recupere el vínculo con la costa como lo logré en Vicente López. Es mucho más segura, mucho más ordenada. Bueno, ese es mi norte, claro, después vas buscando a veces caminos de acuerdo, pero que no te hacen perder de vista el lugar al que quieres llegar.

Sostén. Jorge Macri con Belén Ludueña, su mujer.

- Tengo un amigo que me dice “yo genero empleo, tengo tres departamentos y trabaja una mujer que va a limpiar, un hombre que es un "arregla tutti" que se que se encarga, tengo proveedores de diferentes cosas que voy dejando o poniendo, tengo electricista. Si yo genero empleo necesito poder cobrar en la moneda que quiera la guita que quiera el cliente y yo mi departamento. ¿Qué hacemos con eso?

- Yo creo mucho en la libertad y en la propiedad privada. Yo no creo y además creo que cada vez que el Estado interviene, altera los mercados. Respecto del tema del alquiler temporario en las distintas plataformas, varias ciudades han encontrado algún equilibrio, definiendo algunas zonas donde donde se puede más o menos. Son zonas que están definidas por el propio mercado.

O sea, tenemos que entender que hay derecho a ser libre y que la propiedad privada existe. Y si yo siento que el mercado no me está dando la tranquilidad para poner en alquiler algo, o no quiero o no se me canta, me puedo dar ese lujo de tenerlo cerrado. ¿Y bueno, y por qué alguien tiene que imponerme el qué hacer? Eso me parece una definición principal y básica.

- Hablale al chico de 16 a 25 años que dice “aguante Milei, porque los políticos son todos unos garcas".

- Bueno, yo les diría que miren, es una Ciudad que es elegida por los migrantes digitales, que retiene a muchos jóvenes, que tiene mucho para darles, una Ciudad que va a seguir avanzando en todo lo que es el mundo web3, el de la programación, la producción de contenido, las artes visuales. Hay un mundo, hay un ecosistema donde convive el programador con el diseñador web, con el productor de arte, un músico, y confluyen el streamer, el gamer. Ellos deambulan todos en un microclima, en un ecosistema común y desde acá conquistan el mundo. Y hoy como nunca, la Argentina tiene artistas que están conquistando el mundo, algunos muy conocidos, otros menos. Pero bueno, lo de Bizarrap probablemente es de lo más conocido, pero Tini o tantos otros surgidos de la cultura bien urbana, el trap, que empiezan a conocerse y viven de eso, que además es en la cancha en la que los jóvenes quieren jugar. ¿Qué vamos a hacer para eso? Hay un modelo muy interesante en Armenia que se llama Tumo. Es una escuela de formación de saberes vinculados a lo tecnológico. La vamos a instalar en el sur de la Ciudad, cerca del autódromo, un lugar donde se llega fácil. Además, vamos a generar el transporte para que lleguen todavía más fácil y ahí, en carreras cortas, en formaciones cortas, incorporan saberes desde de nuevo programación, contenidos, artes. Todos conviven en ese mismo ámbito, es gratuito, lo hace el Estado con sponsors privados que están buscando además ese tipo de formación y jóvenes que trabajen en ese mundo va a tener alrededor de 3.000 máquinas. Es un modelo que funciona muy bien, no solo en Armenia. Ya está en París, está en Los Ángeles, lo que queremos traer y de ahí vamos a formar unos 30.000 chicos al año. 30.000 es un montón. Sobre todo una ciudad que necesita atraer jóvenes. Acá nacen pocos chicos, tenemos una tasa de natalidad negativa, así que necesitamos que jóvenes del extranjero vengan, que jóvenes del interior del conurbano trabajen y creen.

Equipo. Jorge Macri cree que están en condiciones de poner orden la Ciudad con el gabinete en suspenso.

- Una vez estaba almorzando con mis viejos, me había ido a vivir solo hace poco y caí cuatro o cinco veces sin avisar a visitarlos, y mi viejo me dijeron: “¿Viste lo del síndrome del nido vacío? Esto es al revés, no nos jodas (risas) porque queremos estar en pareja y no necesitamos que vengas tanto a visitarnos”. Ahora que te veo tan bien con Belén y se te ve súper contento. ¿Cómo es esta vida de hogar que han generado? ¿Cómo ves esa familia de cara a esta gestión que te va a sacar mucho tiempo?

- Belén es un sostén para mí en esta vida. Me ha completado y me ha dado una energía nueva. Me da mucha alegría volver a casa, yo creo que esa es la definición de cuando vos estás bien, que tenés ganas de volver, porque todos nosotros tenemos mucho laburo, entonces podés siempre meter algo más en la gente. Si tenés ganas de volver a casa es porque estás bien y yo estoy bien con ella. Pero además, lo más importante, que ese bien ocurre, porque también están bien mis hijos con ella y ella con mis hijos. Entonces el más chiquito que no es tan chiquito, tiene 19, ya por lo menos dos veces por semana duerme en casa porque estudia en el ITBA y queda más cerca. El grandote que labura acá en el centro pasa te diría cuatro veces por semana, porque muchas veces está más tiempo con ella que conmigo, por los cruces de horarios. Normalmente se queda a dormir porque tiene su novia que vive por acá, por el centro, así que le resulta más cómodo. Martína ahora está de novia y está más tiempo en la casa de su novio que en casa, pero comemos una vez por semana, mínimo, más los domingos que nos juntamos con mi vieja. Belén logró algo que para mí es muy importante: ahora vienen porque Belén transformó mi casa en un hogar.

