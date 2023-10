Los motivos por los que declararon persona no grata a la vice de Javier Milei en Jujuy

La candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, arribó a Jujuy como parte de su campaña, donde fue recibida por miembros de su partido a nivel local, mientras que la Multisectorial de la provincia la declaró "persona no grata" por sus posturas negacionistas de la última dictadura.



La convocatoria en apoyo a Villarruel fue en la plaza central de San Salvador de Jujuy, donde se reunieron especialmente grupos de jóvenes.



La llegada de la candidata a vicepresidenta en la formula de Javier Milei se concretó alrededor del mediodía, momento en el cual inició una caminata prevista por el centro de la capital provincial en la que se mostró junto a los dirigentes de LLA jujeña, entre ellos Ezequiel Atauche y Manuel Quintar, candidatos a senador y diputado nacional, respectivamente.



En dicho marco, Victoria Villarruel firmó banderas y se sacó fotos con los presentes, mientras en varias oportunidades se escuchó la consigna "la casta tiene miedo".



"Estoy muy contenta de estar acá, de darle apoyo a los candidatos en Jujuy y fortalecer el mensaje de que La Libertad Avanza en todo el país", expresó Victoria Villarruel a un portal de noticias local.



En tanto, la visita generó expresiones de repudio desde espacios nucleados en la Multisectorial de la provincia, que la declararon "persona no grata" en razón de las políticas de "intolerancia" y "privatización" y por las posturas "negacionistas" promovidas por LLA.



Además, quienes la repudiaron reprocharon que haya "celebrado la brutal represión al pueblo jujeño" ocurrida en junio, tras las protestas contra la reforma de la Constitución provincial.



El rechazo a su visita se organizó desde la Multisectorial que viene realizando protestas contra la reforma constitucional en la provincia, integrada por el Tercer Malón de la Paz, sindicatos, organizaciones sociales y de derechos humanos.



Desde ese espacio advirtieron que en el partido encabezado por Javier Milei se promueve "la intolerancia a las comunidades indígenas de todo el país, tratándolas de usurpadoras", y también "el negacionismo de los 30.000 desaparecidos, reivindicando a los represores que ejercieron terrorismo de Estado en la última dictadura militar".



También, desde la Multisectorial cuestionaron a LLA por fomentar la "descalificación a los adjudicatarios de los planes sociales, estigmatizándolos de parásitos y planeros empobrecedores".



"Sus propuestas políticas económicas reivindican la privatización, el recorte del gasto público, el extrativismo y la contaminación, los despidos masivos y el empobrecimiento de los jubilados", agregaron las entidades que rechazaron la llegada de Victoria Villarruel.



"No podemos ser indiferentes a las manifestaciones de esta candidata que celebró la brutal represión al pueblo jujeño y que reinvindica la salvaje colonización española edulcorando el 12 de octubre con un romanticismo hipócrita", concluyeron, para además hacer mención a hechos de violencia institucional por los que responsabilizaron a Gerardo Morales.